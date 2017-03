Dittersbach bleibt ganz oben

Die Basketballer des TSV sind in der Bezirksliga das Team der Stunde. Das bekam auch Zwickau zu spüren. Mittweida hat sich mit einem Auswärtssieg zurückgemeldet.

Von Falk Bernhardt

erschienen am 22.03.2017



Frankenberg/Mittweida. Der TSV Dittersbach wird die reguläre Spielzeit der Bezirksliga als Tabellenerster beenden. Das steht bereits vor dem letzten Saisonspiel beim ATSV Freiberg II fest. Im April wird dann in den Play-offs der Aufsteiger in die Landesliga ermittelt. Dabei wird der TSV mit den besten Chancen in diese Spiele gehen - das hat das Heimspiel am Sonntag gegen den BC Zwickau eindrucksvoll gezeigt.

Dittersbach gewann in der Sporthalle der Frankenberger Viehweg-Schule mit 74:60 sogar souveräner, als es das Endergebnis aussagt. Schließlich fehlte bei den Hausherren mit Kevin Reichel der beste Werfer. Doch aus diesem "Verlust" machte das Team um Kapitän Robby Bilz einen Gewinn, und zwar mit mannschaftlicher Geschlossenheit. Dittersbach war für den Gegner kaum auszurechnen und führte nach dem ersten Viertel schon mit 20:10. Zur Halbzeit war beim 42:19 die Partie praktisch schon entschieden.

Nach dem Seitenwechsel musste oder konnte der TSV nicht mehr so engagiert aufspielen. Die locker-leichte Gangart reichte jedoch, um die Zwickauer auf Distanz zu halten und teilweise sogar aus dem Konzept zu bringen. Beim Gegner machte man sich gegenseitig Vorwürfe, während bei den Hausherren jeder punkten durfte. So ging es mit 56:32 in das Schlussviertel, in dem beim TSV aber die Luft komplett raus war. Zwickau betrieb noch etwas Schadensbegrenzung und rehabilitierte sich für die schwache Anfangsphase. Gefährlich konnten die Gäste aber nicht mehr werden.

Statistik Dittersbach: Allers (4), Bilz (13), M. Fuhrmann (2), P. Fuhrmann (7), Graf (4), Grunwald (14), Rasch (18), S. Alfonso (12)

In der Landesliga hat die HSG Mittweida am Sonntagvormittag in die Erfolgsspur zurückgefunden - wenn auch mit einigen Anlaufschwierigkeiten. Mit 91:69 fiel der Auswärtssieg beim ESV Lokomotive Chemnitz am Ende deutlich aus. Mittweida war nur mit sechs Spielern nach Chemnitz gereist - und hatte damit sogar noch einen Mann mehr als der Gegner, der dennoch recht gut in die Partie fand.

Mittweida lag nach dem ersten Viertel sogar 16:23 zurück, fand dann aber immer besser ins Spiel. "Ich habe immer noch dem Eindruck, dass wir uns dem Gegner zu sehr anpassen", monierte der Mittweidaer Interimstrainer Sascha Poppitz. "Zu Beginn haben wir uns wirklich dusselig angestellt." Bis zur Halbzeit konnte Mittweida nicht nur ausgleichen, sondern mit 39:35 auch die Führung übernehmen. Nach dem Seitenwechsel lief dann der Angriffsmotor, doch beim 61:53 für die HSG war vor dem Schlussviertel noch keine Entscheidung gefallen. Die HSG setzte jedoch weiter nach und baute die Führung kontinuierlich aus.

Vier Minuten vor dem Ende musste ein Chemnitzer nach dem fünften persönlichen Foul vorzeitig vom Parkett. Mit nur noch vier Akteuren auf dem Feld wurde die Lokomotive von der HSG komplett gestoppt. "In den letzten Minuten konnten wir so noch etwas für unser Punkteverhältnis tun", freute sich Poppitz nach dem 91:69.

Gleich drei Mittweidaer schafften dabei mehr als 20 Punkte, allen voran Sebastian Reising, der erneut zum Topscorer avancierte. Nächster Gegner der weiterhin drittplatzierten Mittweidaer ist die TSG Markkleeberg, die derzeit auf dem 6. Platz rangiert. Das Spiel wird am 2. April, 16 Uhr, in der Halle am Schwanenteich angepfiffen.

Statistik Mittweida: Fröhner (21), Hausmann (23), Herfter (13), Lamm (4), Poppitz (4), Reising (26).