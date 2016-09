Edelmetall fÃ¼r junge Damen

Edelmetall für junge Damen

Freibergs Nachwuchsspielerinnen haben sich in der Mitteldeutschen Hockey-Meisterschaft einmal Silber und einmal Bronze gesichert. Die Jungen des FHTC triumphierten im Pokalwettbewerb.

Von Tobias Seifert

erschienen am 28.09.2016



Freiberg. Die Hockeyspieler des Freiberger HTC biegen in der Feldsaison auf die Zielgerade ein. Während die Herren dabei gerade die Herbstmeisterschaft in der Mitteldeutschen Verbandsliga vor Augen haben, sind in den Wettbewerben der Nachwuchsteams schon fast alle Würfel gefallen - nicht zu ungunsten der Freiberger Teams. So haben sich die Mädchen C (AK 9/10) in der Mitteldeutschen Meisterschaft Silber erspielt, für die Mädchen B (AK 11/12) gab es Meisterschaftsbronze. Zudem gewannen die Knaben A (AK 13/14) den Pokalwettbewerb.

"Insgesamt können wir mit Saison auf dem Feld sicher zufrieden sein", schätzt Freibergs Hockey-Sportchef Herbert Seifert ein. Der Pokalsieg sei das i-Tüpfelchen, freut sich der 60-Jährige, wenngleich die Konkurrenz in diesem Wettbewerb nicht ganz so stark sei. "Das war eine absolut positiv Überraschung." Immerhin waren die FHTC-Jungen im Pokalrennen mit acht Punkten Vorsprung auf den TSV BW Torgau und auch noch vor dem Osternienburger HC ins Ziel gekommen. Bei den Knaben B hat der Verein zudem noch ein Eisen im Feuer: Die elf- und zwölfjährigen Freiberger stehen am kommenden Wochenende in der Endrunde in Leipzig und treffen dort auf den HC Lindenau-Grünau, den Erfurter HC und den Leipziger SC. "Die Jungs haben ebenfalls alle Chancen auf den Pokalsieg", sagt Seifert.

Die Pokalwettbewerbe für den Nachwuchs sind vom Hockeyverband ins Leben gerufen worden, "um auch leistungsschwächeren Teams mit Quereinsteigern im Kader einen fördernden Wettbewerb zu ermöglichen", erklärt der Freiberger Cheftrainer. "Demotivierend hohe Niederlagen sollen so ausgeschlossen werden."

In der Mitteldeutschen Meisterschaft sorgten vor allem die Mädchen C für Furore. Die neun- und zehnjährigen Spielerinnen scheiterten in der Endrunde in Erfurt erst in der Nachspielzeit mit 4:5 an Motor Meerane. "Eine Minute hat diesmal zum Titel gefehlt", so Herbert Seifert. Schon in der Halle hatten die FHTC-Mädchen hinter Meerane "nur" die Silbermedaille geholt.

Die weibliche B-Jugend (15/16) blieb dagegen in der Meisterschaft hinter den Erwartungen zurück. Zumindest konnte das Team am Sonntag im letzten Heimspiel mit einem 3:1 gegen den Tabellendritten HC Niesky rote Laterne noch an den ATV Leipzig abgeben. Nachdem mehrere Leistungsträgerinnen zu ihren Heimatvereinen ESV Dresden und Meerane zurückgekehrt sind, habe das Potenzial diesmal nicht für Edelmetall gereicht, sagt Seifert. "Zumindest haben wir mit dem ATV Leipzig noch einen gestandenen Bundesligisten hinter uns gelassen", schmunzelt der Hockey-Chef. Auch die Knaben C (AK 9/10) stehen am Ende mit leeren Händen da. Die Youngster verpassten den Einzug in die Endrunde deutlich und reihen sich in der Endabrechnung auf Platz 15 unter 16 Teams ein. "Wir wollten wir wenigstens die Endrunde der besten neun Mannschaften erreichen, was leider nicht geklappt hat", sagt Seifert.

Ein Problem sieht der Freiberger Trainer und Funktionär auch bei den Übungsleitern. Sechs Trainer reichen nicht, um den aufwendigen Trainings- und Spielbetrieb abzusichern, rechnet Seifert vor. Er hofft, bald weitere junge Trainer ausbilden und in die Nachwuchsteams integrieren zu können. "Wir müssen uns für das kommende Jahr breiter aufstellen." Im Moment absolviert Lucienne Münch, die Übungsleiterin der Mädchen C, gerade eine Ausbildung zur Trainer-C-Lizenz.

Mit Martin Papendick (14) und Joshua Steinbrink (16) konnte der FHTC seit längerem wieder zwei junge Spieler in Auswahlteams entsenden. Papendick war beim Sichtungslehrgang des DHB dabei, Steinbrink lief für den Mitteldeutschen Hockeyverband beim Länderpokal in Hannover auf. "Darauf sind wir sehr stolz", sagt Seifert.

Das kann der Sportwart des FHTC auch auf sein Herrenteam sein: Die Freiberger setzten sich in der Verbandsliga gegen den Tabellendritten ATV Leipzig II mit 8:0 (4:0) durch und führen mit 12 Punkten sowie 25:2 Toren das Klassement an. Die Damen des FHTC sind dagegen in der Mitteldeutschen Oberliga noch ohne Punkt. Im zweiten Spiel zogen die Freibergerinnen gegen Tabellenführer Motor Meerane mit 0:3 den Kürzeren.