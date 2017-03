Einen Pokal zum Geburtstag

Freibergs Boxtrainer Werner Schinke steht seit 55 Jahren am Ring. Zum 80. Ehrentag kam nun sogar der Präsident des Landesverbandes vorbei.

Von Steffen Bauer

erschienen am 29.03.2017



Freiberg. Sein Alter sieht man Werner Schinke keinesfalls an. "Ich bin gerade 14 Kilometer gewandert - bergauf- und bergab", erzählt der rüstige Senior munter. Dabei ist der langjährige Box-Trainer und Funktionär des SV Pama Freiberg gerade stolze 80 Jahre alt geworden und hat dabei mehr als sein halbes Leben im und am Boxring verbracht.

Und deshalb hatte auch Olaf Leib - Landestrainer, Coach der Chemnitzer Wölfe und seit vorigem Jahr auch Präsident des Boxverbandes Sachsen - als besonderer Geburtstagsgast in Schinkes Wohnung am Freiberger Wasserberg vorbeigeschaut. Er überreichte Werner Schinke im Namen des Landesverbandes einen Ehrenpokal für seine langjährige Tätigkeit als Übungsleiter und Funktionär. "Die Überraschung ist gelungen. Der bekommt einen Ehrenplatz", freut sich Schinke, der 1987 schon mit der Goldenen Ehrennadel des DDR-Boxverbandes und später mit der des sächsischen Landesverbandes ausgezeichnet worden war. Werner Schinke habe das Boxen in Freiberg über Jahrzehnte geprägt und die frühere Boxhochburg auch in schwierigen Zeiten am Leben erhalten, sagt Olaf Leib.

"Manchmal kann man auch ein Geburtstagskind überraschen", schmunzelt Gerd Mecke, ehemaliger Schützling Schinkes, der inzwischen seit 15 Jahren als Übungsleiter an der Seite des Jubilars steht und den Besuch des Landestrainers eingefädelt hatte. Seit 2001 kümmert sich das Freiberger Box-Idol (sechsmal "Sportler des Jahres" und einst Dritter beim Weltranglistenturnier in Kairo) gemeinsam mit Werner Schinke um die jungen Nachfolger der traditionsreichen Pama-Staffel, deren Aktive einst nationale Titel erkämpften, in der DDR-Liga in den Ring kletterten und im "Tivoli" für unvergessene Box-Abende sorgten.

Werner Schinke, der 1956 aus Hallbach im Erzgebirge nach Freiberg kam, hat als Aktiver 26Kämpfe bestritten. "Ich habe erst sehr spät, als 19-Jähriger, mit dem Boxtraining begonnen." Umso mehr konnte sich der gelernte Konstrukteur der Freiberger Papiermaschinenwerke später als Übungsleiter in der Sportgemeinschaft begeistern. Ab 1962 war Schinke auch im Trainingszentrum Freiberg für die Box-Talente von 10 bis 14 Jahren verantwortlich. Bei den Spartakiaden des damaligen Bezirkes Karl-Marx-Stadt sorgten seine Schützlinge oft für Schlagzeilen, einige schafften sogar den Sprung ins damalige Leistungszentrum bei Wismut Gera.

In diesem Jahr hatte das Trainer- Duo Schinke/Mecke bei den Sachsenmeisterschaften mit den Jugendlichen Johannes Ahlbrecht und Paul Wischnat zwei Eisen im Feuer, wobei sich Ahlbrecht in seiner Klasse sogar ins Finale vorkämpfte. Der Name SV Pama habe auf sächsischer Ebene immer noch einen guten Klang, betont Werner Schinke, der seit 25 Jahren auch die Geschicke der Freiberger Boxabteilung lenkt. Die Mitgliederzahlen seien dabei trotz einiger Schwierigkeiten konstant. Zurzeit zählt die Trainingsgruppe um Werner Schinke und Gerd Mecke rund 20 Faustkämpfer.

Wie lange er noch weitermachen will, lässt Schinke offen. So lange es geht und so lange er gebraucht werde, wolle er zur Stange halten, sagt der 80-Jährige. "Und bei den Jungs fühle ich mich immer gleich ein ganzes Stück jünger", lacht er.

Werner habe immer mal wieder davon geredet, dass er kürzer treten will, erzählt Gerd Mecke schmunzelnd. "In letzter Zeit aber überhaupt nicht mehr." Gestern Abend stand der Jubilar jedenfalls wieder mit seinen jungen Schützlingen beim Training in der Sporthalle Anton-Günther-Straße.