"Einfach loslassen und fliegen"

Skispringer Oliver Böhme ist nicht nur Stammgast auf den ganz großen Schanzen, sondern gerade auch Doppel-Weltmeister bei den Senioren geworden. Jetzt freut er sich auf ein Heimspiel.

Von Steffen Bauer

erschienen am 18.02.2017



Dittersbach. Von den Alpen an den Schulbusch: Oliver Böhme vom Skisprungteam des SV Blau-Weiß Dittersbach, der in diesem Winter als Vorspringer bei der Vierschanzentournee und bei der Einweihung der neuen Skiflugschanze in Oberstdorf mit der Weltelite in die Spur gegangen ist, lässt es sich nicht nehmen, morgen beim Heimspiel seines kleinen Vereins vorbeizuschauen. Zum ersten Mal seit vier Jahren kann der traditionelle Sprunglauf-Wettbewerb im Frauensteiner Ortsteil am Sonntag wieder über die Bühne gehen, können die Hobbyspringer aus dem Osterzgebirge und darüber hinaus auf der altehrwürdigen Schulbuschschanze wieder ihre Kräfte messen.

"Ehrensache, dass ich dabei bin", sagt Oliver Böhme, der seit mehr als sieben Jahren Vereinsmitglied ist und bei den "Fliegenden Hasen", wie sich die Dittersbacher immer noch nennen, 2010 sein Comeback startete. Nun stellt sich der frühere Nachwuchsleistungssportler sogar als frischgebackener Doppel-Weltmeister der Senioren in der Heimat vor. Bei den Welttitelkämpfen, die am vergangenen Wochenende im österreichischen Villach stattfanden, holte sich Böhme sowohl von der K 60-Schanze als auch von der K 90 den Weltmeistertitel in der AK 35 bis 39.

Mit Weiten von 58 und 60 m sowie 89 und 92 m flog der Erzgebirger der Konkurrenz davon und zu seinem bislang größten Erfolg, nachdem Böhme im vorigen Jahr bei der ersten Sommer-WM schon einmal Silber gewonnen hatte.

Zuvor durfte der 39-Jährige auch in diesem Winter auf Schanzen in die Spur gehen, von denen Hobbysportler allenfalls träumen. Zwischen Weihnachten und Neujahr waren Böhme und sein Vereinskollege Tobias Schröter bei den ersten beiden Springen der Vierschanzentournee 2016/17 als Vorspringer dabei. Anschließend ging es nach Oberwiesenthal zum Damen-Weltcup, ehe Böhme vor zwei Wochen bei der Einweihung der neuen Skiflugschanze in Oberstdorf dabei war.

Es war das erste Mal überhaupt, dass der mehrfache deutsche Seniorenmeister auf einer Flugschanze stand - und am Ende natürlich einen persönlichen Rekord verbuchen durfte. 150 Meter schaffte der 39-Jährige, dessen Bestmarke zuvor bei 128 Meter (in Klingenthal) stand. "Einfach Wahnsinn", schwärmt Böhme. Nach dem Kribbeln im Bauch (beim Blick vom Schanzenturm) rase man mit 104 Kilometern pro Stunde die Anlaufspur hinunter. Dann gehe es nur noch darum, "loszulassen und zu fliegen", schwärmt Oliver Böhme. "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du in der Luft bist." Anschließend erlebte er auch noch den neuen Schanzenrekord von Andreas Wellinger, der bei 238 Metern landete.

Aus Oberstdorf reiste Böhme fast nahtlos nach Villach weiter. Dort absolvierte er an vier Tagen drei Wettkämpfe bei der Senioren-WM, an deren Ende zwei Goldmedaillen standen. Mit Henrik Vogel war auch ein Teamkollege aus Dittersbach dabei, der in der AK 50 bis 54 zweimal auf Platz 5 landete. Gemeinsam starteten die beiden Mittelsachsen, die auch schon vor der Filmkamera standen (als Komparsen bei "Eddie the Eagle"), im Teamwettbewerb für Deutschland. Beim Sieg der starken Finnen kamen die vier deutschen Starter auf Platz 5. "Wir hatten zwar etwas Pech, aber Fünfter ist natürlich nicht schlecht", sagt Böhme.

Im Moment sei er fast jedes Wochenende unterwegs, erzählt der Skispringer, der als Bauleiter bei einem Subunternehmen der Deutschen Bahn arbeitet. Für die "Springerei", wie er schmunzelnd sagt, opfert er fast seinen ganzen Urlaub.

Morgen ist es aber nur ein Katzensprung, wenn der Kultwettkampf auf der Schulbuschschanze erstmals seit 2013 über die Bühne gehen soll. Zwar sorgte der Regen bei den Dittersbacher Organisatoren um Schanzenchef Wolfgang Ruppik und Wettkampfleiter Olf Pätzold für Sorgenfalten - aber alle hoffen, "dass die Schneeauflage und die Reserven reichen", so Vereinschef Pätzold. Es gelte das Prinzip Hoffnung, schmunzelt der 54-Jährige.

Sprunglauf Schulbuschschanze - So., 13 Uhr: bis AK 9 Zwergenschanze (K 5), AK 10 bis 14 Kinderschanze (K 14), ab AK 15 und Leistungsklassen Normalschanze (K 24); Training: Sa., 11 bis 12 Uhr/ 13bis 15.30 Uhr; Meldungen: bis Sa., 16 Uhr (Tel. 037326 7307 oder 9814, 0152 02351240)