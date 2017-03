Einigkeit in der Meisterfrage

In der Mittelsachsenliga steht für die Fußballteams des Kreises morgen der erste reguläre Spieltag des neuen Jahres auf dem Programm. Barkas Frankenberg scheint uneinholbar zu sein.

Von Ulli Ludwig

erschienen am 18.03.2017



Freiberg/Mittweida. Mit sieben Spielen meldet sich die Mittelsachsenliga morgen aus der Winterpause zurück. Spannend wird dabei wohl nur noch der Abstiegskampf. Das Meisterrennen ist auch für die meisten Trainer bereits entschieden.

"Wenn Barkas nicht aufsteigt, dann laufe ich zum nächsten Auswärtsspiel nach Frankenberg", kündigt der Trainer des TSV Großwaltersdorf, Mirco Schwoy, an. Zum Pflichtspielauftakt in diesem Jahr steht der SV Barkas Frankenberg mit 13 Punkten Vorsprung vor dem SV Lichtenberg an der Tabellenspitze. Bei neun ausstehenden Spielen ist ein kleines Fußballwunder nötig, um den Dominator der Hinserie noch vom Thron zu werfen. Ein Trainer zweifelt noch ein wenig. "Ich denke, es kommt darauf an, wer von Lichtenberg und Barkas das größere Durchhaltevermögen hat", sagt Steffen Günther vom Oederaner SC, der morgen auf Barkas trifft. Der Trainer von Eintracht Erdmannsdorf/Augustusburg, Steven Bergt, sieht die Frankenberger als stärkstes Team. "Barkas hat in der Defensive sehr wenig zugelassen und hat offensiv eine starke Chancenverwertung gezeigt." Bergts Mannschaft ist derzeit Schlusslicht und gastiert morgen zum Derby beim TSV Flöha.

Unter den Trainern werden der SV Einheit Bräunsdorf, Eintracht Erdmannsdorf und der SV Union Milkau als Abstiegskandidaten vermutet. Letzterer nicht ohne Grund: Der SV Union Milkau ist seit Beginn der Saison in Personalnot und hat mit 44 Gegentoren die drittschwächste Abwehr der Liga. Dennoch ist Trainer Mirko Trommer optimistisch: "Ich denke, dass für uns der 10. Tabellenplatz weiterhin realistisch ist, da wir einige Kellerduelle auf eigenem Platz austragen werden und wir auf die Defensive setzen müssen."

Zur Überraschung in der Hinrunde entwickelten sich die zwei Aufsteiger TSV Falkenau und FSV Motor Brand-Erbisdorf. Beide stehen unter den besten sechs Teams der Liga und klauten im ersten Teil der Saison einigen favorisierten Mannschaften die Punkte. Brand-Erbisdorf überzeugte durch viel Kampfgeist und einer Spielweise, mit der man gegen die Staffelfavoriten mithalten konnte. "Wir wollen nun den einstelligen Tabellenplatz halten und spielerisch weiter mithalten", sagt Trainer Mario Jork. Sein Team tritt morgen beim SV Germania Mittweida II an. "Wir haben uns als Ziel den Nichtabstieg gesetzt. Allerdings müssen wir jetzt die wichtigen Zähler sammeln, da wir nicht die erhofften 20 Punkte bis zur Winterpause erreicht haben", sagt Germania-Trainer Bernd Hofmann. Dass der TSV Falkenau so stark sein würde, damit habe er im Vorfeld gerechnet. "Mit Spielertrainer Rico Thomas haben sie einen Mann, der eigentlich zu gut für diese Liga ist."

Auch für den Trainer des BSC Freiberg II, Jens Hesse, ist die Meisterfrage mit Frankenberg geklärt. Im Abstiegskampf sieht Hesse das Trio Milkau, Bräunsdorf und Erdmannsdorf/Augustusburg am meisten gefährdet. "Ich möchte mit meiner Mannschaft in der oberen Tabellenhälfte, nach Möglichkeit bis Platz 5, einkommen", sagt der Trainer. Hesse konnte in der Winterpause mit Mustafa Kaja einen Neuzugang vom SV Fortuna Langenau begrüßen.

Zur Thematik in der Abstiegsfrage wollte sich der Mannschaftsleiter des SV Einheit Bräunsdorf nicht äußern. "Uns steht das Wasser als Tabellenvorletzter ja auch bis zum Hals. Wir müssen sehen, dass wir da raus kommen", sagte Holger Löwe und tippt auf Frankenberg als Meister. (mit eij)

Statistik Hinrunde 2016/17 (in Klammern 2015/16) - Spiele: 91 (78); Tore: 390 (322) - Schnitt von 4,28 pro Spiel (4,13); Torreichste Begegnung: Freiberg II - Milkau 10:2 (Freiberg II - Hainichen 11:0); Zuschauer: 7320 (6681) - Schnitt 81 pro Spiel (86); Gelbe Karten: 371 (358), Gelb/Rot: 9 (12), Rot: 6 (8)