Eintracht hält Barkas nicht

Die Frankenberger Fußballer waren als neuer Meister klarer Favorit bei Erdmannsdorf/Augustusburg. Trotz des 1:5 machte es die Eintracht den Gästen jedoch nicht leicht.

Von Knut Berger

erschienen am 08.05.2017



Erdmannsdorf. In früheren Zeiten gab es auf dem Auensportplatz in Erdmannsdorf einen Sprecher, der die Mannschaften vorstellte und bei Bedarf die Torschützen benannte. Und nie wäre dieser Mann so wichtig gewesen wie gestern, als die gastgebende Eintracht auf den bereits als Meister feststehenden SV Barkas Frankenberg traf. Ronny Ullmann, der Spielertrainer des platzbauenden Vereins, hätte die Person gestern aber nicht mit einem Mikrofon, sondern vielmehr mit einem Paar Fußballschuhe ausgestattet. Denn sein Team hatte mit akuten Personalproblemen zu kämpfen und brachte gerade einmal elf spielfähige Akteure zusammen. So fehlte mit Ronny Langklotz der Abwehrorganisator wegen der fünften Gelben Karte, weitere Spieler sagten aufgrund beruflicher oder persönlicher Verpflichtungen ab. So fiel zwar die Niederlage gegen Frankenberg mit 1:5 (0:2) dann auch relativ deutlich aus, doch zum Kanonenfutter wurde die Truppe auf keinen Fall.

Zudem hatten wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten daran geglaubt, dass die abstiegsgefährdete Eintracht ausziehen wollte, um dem Barkas-Motor die Benzin-Zufuhr abzudrehen. "Eine Pleite gegen den Meister können wir verkraften. Wir müssen unsere Punkte für den Klassenerhalt gegen andere Teams holen", sagte Ullmann. Lob gab es auch vom gegnerischen Trainer Marcus Oestreich, der sachlich analysierte: "Wir haben zwar den Ball ordentlich laufen lassen, doch der Gegner stand in der Defensive solide und hat während der gesamten Spielzeit nicht damit aufgehört, uns das Leben schwer zu machen", sagte der Frankenberger Coach.

Davon abgesehen machte der SV Barkas deutlich, dass er sich den Sonntag nicht verderben lassen wollte und führte nach einer halben Stunde durch Tore von Toni Stockhecke und Tim Rosenthal mit 2:0. "Mit der ersten Hälfte war ich auch zufrieden, aber nach dem Wechsel plätscherte das Match trotz der Tore so dahin", sagte Oestreich.

Nach einer Stunde markierte Felix Ebert nicht nur das 3:0 für die Gäste - auch Ronny Ullmann musste verletzungsbedingt vom Platz, sodass die Eintracht den Rest des Spiels in Unterzahl absolvieren musste. Nachdem Ebert noch einmal traf (4:0/82.) konnte Frank Martin trotzdem den Ehrentreffer für die Platzherren markieren.

"Damit hat sich der Gegner für seinen nimmermüden Einsatz belohnt. Wenn die Eintracht mehr Leute gehabt hätte, wäre es für uns garantiert schwieriger geworden", war der Frankenberger Trainer überzeugt. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Clement Peyrad drei Minuten vor Feierabend mit dem 5:1 für den Primus.