Erfahrene Staffel überzeugt

Beim Schwimmmeeting des SSV Freiberg hat sich der Nachwuchs ins Zeug gelegt. Aber auch vier erfahrene Damen wussten zu überzeugen.

Von Knut Berger

erschienen am 09.05.2017



Freiberg. Traditionell haben sich zum Silbererz-Meeting des SSV Freiberg vor allem die Nachwuchsschwimmer im Wasser ihre Sporen verdient. Die kleine Wettkampfgruppe von Trainerin Ute Bohla zeigte zu diesem Wettkampf, was sie gelernt hat.

Vor allem der 10-jährige Maximilian Schmidt erwischte einen guten Tag und erreichte alle erforderlichen Kadernormen des Sächsischen Schwimmverbandes. Aber auch bei den anderen jungen Wettkämpfern im Alter zwischen 8 und 11 Jahren lief es gut. Sie stellten viele Bestzeiten auf, die Kinder strahlten über ihre erkämpften Medaillen. "Vielleicht wächst dort auch in Zukunft wieder ein Talent heran, das später zu den Großen wechseln kann", sagte Trainerin Katja Gorzolla.

Die Leistungsriege nutzte den Wettkampf in Freiberg, um sich vor heimischem Publikum zu präsentieren und eine Standortbestimmung vor dem eigentlichen Saisonhöhepunkt durchzuführen. Kurz nach einem Trainingslager waren einige zwar noch etwas müde, aber die ersten hervorragenden Leistungen konnten eingefahren werden. Besonders in den Superfinals sorgten die Gastgeber dann für klare Verhältnisse. Durch Bente Peuker, Alexander und Viktoria Trommer, Ilja Sukhanov und Sophie Fischer gingen fünf der sechs Pokale und Siegprämien an den SSV. Auch in den Staffelentscheidungen konnten die Gastgeber feiern, denn in drei von fünf Entscheidungen standen Freiberger Sportler ganz oben. Emotionaler Höhepunkt war aus Sicht von Katja Gorzolla zweifellos die Lagen-Staffel der Damen. Sophie und Franziska Fischer, Sylvia Gorzolla und Elisabeth Grösel traten hier wohl letztmalig zusammen in einem Rennen an. Diese vier jungen Damen prägten den Freiberger Schwimmsport über viele Jahre. Das Quartett ging in der Vergangenheit bei unzähligen Deutschen Jugend- und Offenen Meisterschaften an den Start. Die vier jungen Damen flogen zusammen um die halbe Welt, stiegen gemeinsam bei großen Events in Kanada, Schottland, Australien und in vielen anderen Schwimmhallen dieser Welt ins Wasser. "Nicht nur deshalb gab es am Samstag viele Umarmungen, auch das eine oder andere Tränchen floss", sagte Katja Gorzolla. Als es drauf ankam, ließen die vier Sportlerinnen nichts anbrennen. "Der Nachwuchs hatte sich viel vorgenommen, kam aber an der geballten Erfahrung und dem immer noch hervorragenden Leistungsvermögen dann doch nicht vorbei", sagte die Trainerin nach der 9. Auflage des Silbererz-Meetings.

"Nach 11 Stunden Wettkampfdauer waren wir sichtlich geschafft, aber auch zufrieden. Wir Organisatoren freuen uns besonders, dass auch in diesem Jahr die Zusammenarbeit hinter den Kulissen so hervorragend funktioniert hat, viele fleißige Helfer ständig auf Achse waren", so Gorzolla. Diese Bestätigung der Vereinsarbeit mit Sportlern und Eltern sei für ihr Team in jedem Jahr wichtig.

In drei Wochen steht dann der Saisonhöhepunkt an. Dann reisen die Freiberger Schwimmer nach Esbjerg (Dänemark), um dort an einem der weltgrößten Schwimmwettkämpfe teilzunehmen. (mit goja)