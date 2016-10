Erfolgreiche Tortur in Tirol

Der Falkenauer Thomas Schröder hat die "Tour de Tirol" in Österreich gemeistert. Nach 75 Kilometer und 3500 Höhenmetern war er zweitbester Deutscher der AK 35.

Von Knut Berger

erschienen am 12.10.2016



Falkenau. Das Gebiet rund um Kufstein besitzt für Reisende große Anziehungskraft. Schließlich zeigen sich dort Landschaft und Natur von einer besonders schönen Seite. Doch für touristische Parameter hatte Thomas Schröder am Wochenende keinen Blick. Denn der Falke- nauer war zur "Tour de Tirol", einem dreitägigen Extremlaufwettbewerb, nach Österreich gereist.

Dabei hatte der Laufexperte, der sich erstmals dieser Herausforderung stellte, nicht nur mit der profilierten Streckenführung zu kämpfen. Auch Kälte und sogar Schneefall machten ihm und den anderen Startern schwer zu schaffen. Am Ende stand für die 75 Kilometer, auf denen 3500 Höhenmeter zu bewältigen waren, mit einer Gesamtzeit von 7:20 Stunden Gesamtplatz 26 zu Buche. In der Altersklasse M 35 wurde Schröder Siebter und war damit der zweitbeste Deutsche dieser Kategorie. 270 Männer und 93 Frauen kamen ins Ziel, wobei sogar Aktive aus Kenia im Feld standen.

Gestern hatte sich Thomas Schröder von den Strapazen der dreitägigen Tortur schon wieder erholt. Doch zuvor sei er körperlich absolut gefordert gewesen, sagt der 36-Jährige. Anzeichen einer Erkältung gepaart mit Kopfschmerzen ließen ihn dabei noch vor der Startnummernausgabe skeptisch werden, "das alles überhaupt zu stemmen", sagt Schröder.

Doch auf dem ersten Tagesabschnitt, auf dem 300 Höhenmeter und 10 Kilometer zurückzulegen waren, lief es erstaunlich gut. Mit 37:41 Minuten blieb der Falkenauer gut zwei Minuten unter seiner Zielzeit, wurde Gesamtelfter und Vierter der AK 35. Zurück in der Unterkunft, gab es eine große Portion Nudeln. Dann ging es schnell ins Bett, denn schließlich stand einen Tag später mit dem Kaisermarathon die Königsetappe an.

Und diese verlangte Schröder alles ab. 8.30 Uhr ging es auf extrem schwere 42,2 Kilometer, gespickt mit 2345 Höhenmetern. Bereits auf den ersten 15 Kilometern waren steile Stücke zu bewältigen. Beim ersten langen Anstieg mit knapp 700 Höhenmetern sei es das erste Mal richtig hart geworden, erzählt der 36-Jährige - zumal das Thermometer nur noch 2 Grad anzeigte. "Auf dem ersten Zwischengipfel wartete zum Glück Dana Hinz von unserer Laufgruppe mit Langarmtrikot und Handschuhen", berichtet der Falkenauer. Damit war zumindest das Frieren erst einmal vorbei.

Bei Kilometer 36 begann dann der Endanstieg zur Hohen Salve auf 1829 m Höhe. Für die restlichen sechs Kilometer mit 700 Höhenmetern hatte Schröder etwa eine Stunde eingeplant. "Bis Kilometer 36 lag ich im Plan. Doch schon im ersten Teil des Schlussanstiegs verkrampften die ersten Muskelpartien in den Beinen", sagt der TSV-Sportler, die ihn zum Gehen und teilweise auch zum Dehnen zwangen. Am Ende sei es dann lediglich noch ums Ankommen gegangen, stöhnt Schröder noch jetzt.

Bei Kilometer 41 setzte dann leichter Schneefall ein, die Krämpfe wurden stärker. Bei Kilometer 42, 150 Höhenmeter vor dem Ziel, wartete Schröders Frau Claudia. "Genau dort war es fast aus", sagt der Chef der Falkenauer Läufer. Krämpfe in den Oberschenkeln sowie den Waden und Fußsohlen machten ein Weitergehen für einen Moment unmöglich. Von seiner Frau, den Kindern und den mitgereisten Freunden angefeuert, erreichte Schröder am Ende jedoch das Ziel - restlos erschöpft, aber stolz, nicht aufgegeben zu haben. Dass die Zeit (4:25 Stunden) über seiner persönlichen Vorgabe lag, war Nebensache.

Doch damit war die Tortur in Tirol noch nicht vorbei: Zum Abschluss stand mit dem Pölven-Trail, einem 23,4-km-Lauf (1250 Höhenmetern), die letzte Etappe an. Schröder wollte nach den Erfahrungen des Vortages "nur irgendwie das Ziel erreichen", sagt er. Vor allem die steilen und schmalen Bergabpassagen bereiteten ihm Kopfzerbrechen.

Doch nach vier Kilometern hatte er den ersten Schmerz überwunden "und es lief recht gut", so Schröder. Nach 2:16:58 Stunden erreichte der Falkenauer das Ziel - drei Minuten schneller als geplant. Dass ihn Tochter Luise an die Hand nahm und die letzten 150 Meter bis ins Ziel begleitete, habe ihn sehr glücklich gemacht, sagt der Falkenauer. Denn der Dank ging am Ende vor allem an die Familie, die aufgrund der intensiven Vorbereitung viel zurückstecken musste. (mit scs)