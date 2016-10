Erneut Jubel am Sonnenstein?

Die Handballer der HSG fahren morgen zu Lok Pirna. Wie in der Vorsaison wollen die Freiberger dort den Bock umstoßen.

Von Steffen Bauer

erschienen am 21.10.2016



Freiberg. Ab und an geht Anel Mahmutefendic noch einmal in die Schule. Die HSG Freiberg unterhält seit geraumer Weile Kontakte zu allen Freiberger Schulen - um Werbung für den Handball zu machen sowie die Kinder an die Sportart heranzuführen. Am Mittwoch war die 4. Klasse der Pestalozzischule an der Reihe, wo der Cheftrainer der HSG eine Unterrichtsstunde abhielt.

"Das macht unheimlich Spaß", sagt der 38-jährige Handball-Lehrer, der bereits in den Niederlanden viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet hat. Alles sei sehr entspannt, "die Kinder sind überaus interessiert und hören ganz genau zu", erzählt Anel Mahmutefendic. Bei seiner Mannschaft schien das zuletzt nicht der Fall gewesen sein. "Wir machen Woche für Woche die gleichen Fehler", hatte sich der HSG-Trainer nach dem ernüchternden Aus im Amateur-Pokal (24:30 bei Glauchau/Meerane) einmal mehr beklagt.

Schien beim 32:31 gegen Staßfurt, dem ersten Saisonsieg, der Knoten geplatzt zu sein, waren die HSG-Dachse kurz darauf wieder in den alten Trott verfallen. Trotzdem mache ihm natürlich auch die Arbeit mit seinen Männern immer viel Spaß, betont der Freiberger Trainer. Doch ihn ärgern die permanenten Aussetzer, die sich wie ein roter Faden durch Vorbereitung und die ersten Pflichtspiele ziehen. "Wir machen uns damit selbst das Leben schwer", sagt Mahmutefendic.

In jedem Spiel gebe es Phasen mit Fehlern, "die einfach nicht nachvollziehbar sind", kritisiert er. Nach dem Aus im Pokal - dem Wettbewerb, auf den der Bosnier sehr viel Wert gelegt hat - brannte auch kurzzeitig die Luft bei der HSG. "Ich glaube, dass die Jungs das vorige Woche im Training gemerkt haben", sagt der Coach. Natürlich steht er weiter hinter seiner Mannschaft, die bei den Einheiten auch voll mitziehe: "Diese Woche war das schon wieder eine ganz andere Truppe", freut sich Mahmutefendic. "Die Jungs haben sich Gedanken gemacht."

Gleich nach dem Glauchau-Spiel war die Mannschaft in Klausur gegangen. Geredet sei aber genug, sagt HSG-Kapitän Jens Tieken. "Wir müssen es endlich umsetzen." Das erfordere ein hohes Maß an Disziplin - eines jeden an sich selbst und an die Mannschaft, so der 21-Jährige.

Die Sporthalle in Pirna-Sonnenstein, wo die HSG morgen in der Mitteldeutschen Oberliga erwartet wird, hat der Rückraumspieler (bislang 17 Tore) noch in sehr guter Erinnerung. In der Heimstätte von Lok Pirna hatten sich die Freiberger im Februar mit 28:25 durchgesetzt und am 19. Spieltag der alten Saison den ersten Auswärtssieg gefeiert. Pirna war damals immerhin Tabellenzweiter. Nun brennt bei Lok die rote Laterne, doch davon lasse man sich nicht täuschen: Man werde den Gegner nicht unterschätzen, sagt der HSG-Kapitän. "Wir sind im Moment auch nicht gerade in einer komfortablen Situation." Mit 4:6 Punkten stehen die Freiberger auf Rang 12 - das wäre am Ende ein Abstiegsplatz.

Wenn seine Jungs zeigen, was sie können, "und was wir jede Woche üben", sagt Trainer Mahmutefendic, dann sollte in Pirna aber der erste Auswärtssieg auch in dieser Saison gelingen. Er ist überzeugt, dass sein Team jede Mannschaft der Liga schlagen kann, den HSV Bad Blankenburg vielleicht ausgenommen. Der ist für den HSG-Coach absoluter Favorit auf den Titel. Aber dahinter könnte sich auch die HSG mit ein, zwei Siegen bald einordnen, so Mahmutefendic, "wenn wir es besser machen als zuletzt." Ansonsten könne man auch ganz schnell große Probleme bekommen.

Mitteldeutsche Oberliga 6. Spieltag Sa., 19.30 Uhr: ESV Lok Pirna - HSG Freiberg (Sporthalle Pirna-Sonnenstein)