Erste Duftmarken gesetzt

Mittelsachsens junge Leichtathleten haben bei den Kreismeisterschaften im Mehrkampf ihre Form nach der Winterpause getestet. Insgesamt zehn Nachwuchssportler erfüllten die Normen des sächsischen Verbandes, zudem wurde eine DM-Fahrkarte vergeben.

Von Steffen Bauer

erschienen am 10.05.2017



Freiberg. Die Temperaturen sind zwar alles andere als sommerlich gewesen, dennoch ist die Freiluftsaison bei den Freiberger Leichtathleten im vollen Gange. Der Trainingsverein Leichtathletik (TVL) richtete am Sonntag mit den Kreismeisterschaften im Mehrkampf den ersten großen Wettkampf in der Region aus. Mehr als 250 Aktive aus Mittelsachsen, aber auch aus anderen sächsischen Vereinen sowie aus Thüringen waren am Sonntag auf dem Platz der Einheit am Start.

"Es war die erste Standortbestimmung nach einer diesmal ziemlich langen Winterpause", sagte Sylvio Christ, Trainer und Geschäftsführer des TVL Freiberg. Es sei ein Mammutwettbewerb gewesen, "vor allem aber ein sehr guter Gradmesser, wie gut wir im Winter gearbeitet haben.". 80Prozent der Starter waren Kinder und Jugendliche, die ihre Besten im Drei- bis Fünfkampf und im Blockmehrkampf ermittelten, so der 46-jährige Funktionär. Vier Jungen und sechs Mädchen konnten dabei die E-Kader-Normen des sächsischen Verbandes erfüllen. Zudem schaffte Marlon Müller vom SSV 91 Brand-Erbisdorf die Qualifikation für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften der AK U 16, die im Juli in Lage stattfinden. Der 14-Jährige gewann den Block Sprint/Sprung (100 m/80 m Hürden/Weit/Hoch/ Speer) mit 2607 Punkten und löste damit die Fahrkarte zu den Titelkämpfen in Nordrhein-Westfalen. "Eine starke Leistung", lobte Christ den Auftritt des jungen Branders.

Mit Pascal Wendisch erfüllte ein weiterer Sportler des SSV 91 Brand-Erbisdorf die E-Kader-Norm im Fünfkampf der AK 10. In der AK12 gelang das Sebastian Grummt vom Freiberger PSV im Block Lauf. Bei den Mädchen schafften unter anderem Julia Hagen (AK10) und Theresa Heinrich (AK12) vom SV Einheit Bräunsdorf sowie Anna Weichelt (SV Rotation Weißenborn/AK 12) die Norm für den E-Kader. Zwar hätten in den Vorjahren noch mehr junge Aktive zu diesem frühen Zeitpunkt die Normen des sächsischen Verbandes erfüllt, sagte Christ. "Aber in diesem Jahr hatten wir aufgrund des Wetters wirklich schwierige Trainingsbedingungen."

Im Rahmenprogramm für die Aktiven ab der AK U 18 konnte vor allem eine junge Dame der LG Mittweida überzeugen: Sandy Uhlig, die in diesem Jahr schon bei den deutschen Hallenmeisterschaften der U18 aufhorchen ließ, sorgte mit 14,69 m im Kugelstoßen und 41,05m im Diskuswerfen für die besten Leistungen, schätzte Christ ein. Auch die 1,72 m im Hochsprung von Stephanie Seidel (LG Mittweida) und die 25,64 s von Anna Wagner (SG Weißig) über 200 m hob der Wettkampfchef heraus.

Gäste kamen in diesem Jahr unter anderem vom LAV Köstritz, vom Krositzer SV, vom LV Erzgebirge und von der LG Vogtland. Einige Tage zuvor hatte der TVL bereits einen Sprintabend veranstaltet, bei dem 100 Aktive aus Freiberg, Bräunsdorf und Wechselburg ihre Besten über die eher selten gelaufenen Strecken 30, 75 und 180 m ermittelten. Zudem richtet der Verein mit seinen rund 90 Mitgliedern im Mai seinen traditionellen Werfertag und im Juni die Kreis-Kinder- und Jugendspiele in der Leichtathletik aus.

E-Kader-Norm M 10: Pascal Wendisch (SSV 91 Brand-Erbisdorf) 1714, Johannes Haupt (LSV Hartha) 1708; M 12: Maximilian Skarke (Döbelner SC) 2144, Sebastian Grummt (Freiberger PSV) 2072 Pkte.

W 10: Julia Hagen (SV Einheit Bräunsdorf) 2046, W11: Elsa Unger (TSV Medizin Wechselburg) 2152, Lea Storl (VfA Rochlitzer Berg) 2045; W12: Lennya Fuhrmann (Turbine Frankenberg) 2165, Anna Weichelt (Rotation Weißenborn) 2114, Theresa Heinrich (SV Einheit Bräunsdorf) 2102 Pkte.