Erzgebirger trotz Rückschlags im Aufwind

In der Fußball-Mittelsachsenklasse ist die Tabelle gerade gerückt worden. Auch Spitzenreiter Langenau hat mögliche Unklarheiten an seiner Favoritenrolle beseitigt. Doch auch Verfolger Mulda bleibt im Aufstiegsrennen.

Von Steffen Bauer

erschienen am 19.04.2017



Mulda/Langenau. David Kirsch ist immer noch etwas enttäuscht. "Klar hatten wir uns mehr ausgerechnet", sagt der Trainer des SV Mulda. Das Team des Überraschungszweiten der Fußball-Mittelsachsenklasse zog am Montag im neu angesetzten Gipfeltreffen gegen Tabellenführer Fortuna Langenau mit 0:2 (0:1) den Kürzeren und hat damit wieder den Anschluss zum Spitzenreiter verloren. Mit 48 Punkten liegen die Langenauer klar auf Kurs. Der SV Mulda, der am Samstag auch beim 4:4 in Siebenlehn Punkte liegen ließ, folgt mit 37Zählern, hat aber noch ein Spiel weniger ausgetragen.

Er habe sich natürlich über diese Niederlage geärgert, sagt der Muldaer Trainer. Denn David Kirsch und seine Mannschaft sind erfolgshungrig. "Wir wollen hier etwas aufbauen", sagt der 29-Jährige, der die Truppe im Sommer übernahm und einen Umbruch einleitete. Zuvor hatte der Gymnasiallehrer die A-Junioren des Vereins trainiert, zum Kreismeistertitel geführt und dann die erste Männermannschaft erfolgreich verjüngt. "Die ganze Chemie im Team und im ganzen Verein stimmt", sagt Kirsch, der aus dem Nachbarort Dorfchemnitz stammt und auch schon die A-Junioren des BSC Freiberg in der Landesliga trainierte.

Mit einem Durchschnittsalter von knapp 21 Jahren sei der SV Mulda das mit Abstand jüngste Team der Liga, sagt Kirsch. "Deshalb kann ich der Truppe auch keinen Vorwurf machen." Der SV Fortuna habe seine ganze Erfahrung ausgespielt und sei einfach abgezockter gewesen. Das 1:0 für Langenau fiel quasi aus dem Nichts, während die Gastgeber allein in der 2. Halbzeit fünf Großchancen vergaben und am Ende noch ausgekontert wurden. Beide Male traf Langenaus Torjäger Patrick Thiele (25 Treffer), der damit das Duell gegen Muldas René Keller (19) für sich entschied.

"Dabei sind wir doch eigentlich die Ballermänner", schmunzelt David Kirsch über die plötzliche Ladehemmung. 64 Tore in 18 Spielen haben die Muldaer bislang erzielt und stellen damit die gefährlichste Offensive der Liga. Am Samstag, im zweiten Nachholspiel beim Siebenlehner SV, trafen die Kirsch-Schützlinge viermal - kassierten aber auch vier Gegentore. "Dort haben wir ebenfalls Nerven gezeigt", sagt der Coach. Nach einer 4:2-Führung fiel das 4:4 in der Nachspielzeit.

Dennoch sind die Muldaer, die im vorigen Jahr lange um den Klassenerhalt kämpfen mussten, auf einem guten Weg. "Wir haben uns spielerisch sehr gut entwickelt", lobt Kirsch. Daran habe auch Co-Trainer Olaf Baumgart (Vater von CFC-Profi Tom Baumgart) großen Anteil. Und mit ihrer erfrischenden Spielweise hat sich die Elf viele Sympathien erworben: Fast 200 Zuschauer sahen am Montag das Spitzenspiel auf dem Muldaer Sportplatz. "Überwältigend", staunt der SVM-Coach.

Und die Aufstiegschancen sind trotz der dritten Saisonniederlage weiterhin intakt. Zwei Teams schaffen den Sprung in die Mittelsachsenliga, wobei die Muldaer trotz nur eines Punktes am Osterwochenende (statt möglicher sechs) den Hainichener FV (3./36) auf Distanz halten. "Wir beobachten weiter, was vorn passiert", meint HFV-Trainer Thomas Pretschner schmunzelnd. In Sachen Wiederaufstieg setze man sich aber nicht mehr unter Druck. "Wir wollen jetzt vor allem gezielt junge Spieler einbauen und eine schlagkräftige Mannschaft für die neue Saison formen", erklärt Pretschner.

Was am Ende herauskommt, könne er ohnehin nicht mehr beeinflussen. Dass sein Team damit aber ganz gut fährt, habe das jüngste 3:1 gegen Langenau gezeigt, so der Hainichener Trainer. Es war die bislang einzige Niederlage der Fortuna.

Matthias Zänker, der Langenauer Trainer, atmet nach dem Spitzenspiel hörbar auf. "Das war kein leichtes Osterwochenende für uns." Nach dem kräftezehrenden Pokalspiel am Sonnabend gegen den TSV Falkenau (3:5) sei Mulda der erwartet dicke Brocken gewesen. Zudem haben ihm aufgrund der Feiertage nicht alle Spieler zur Verfügung gestanden, so der Fortuna-Coach, der sein Team am Montag auf vier Positionen umbauen musste. Die Pokalniederlage hätte seine Mannschaft aber gut verkraftet. "Das Spiel hatten wir bereits in der 1.Halbzeit durch eigene Fehler verschenkt." In Mulda habe sich das Team in einer ausgeglichenen Partie nicht unverdient durchgesetzt, sagt Zänker. "Wir waren vor dem Tor effektiver. Das hat am Ende über die drei Punkte entschieden." (mit eij)