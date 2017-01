Experte hilft beim Formaufbau

Bei einem Trainingslager haben sich die Leichtathleten der LG Mittweida auf die Hallensaison vorbereitet. Dafür reiste sogar ein Physiotherapeut an.

Von Robin Seidler

04.01.2017



Mittweida. Fast wäre Anne Weigold von der LG Mittweida bei der ersten Trainingseinheit nach den Weihnachtsfeiertagen ins Stolpern geraten und hätte gar nichts dafür gekonnt. Bei ihrem Hürdentraining filmte André Dahl ihren Lauf, wollte aber nicht von der Bahn gehen. Die Athletin brach den Lauf ab, um einen möglichen Zusammenstoß zu vermeiden.

"Ich denke, ich hätte ihn mit dem Nachziehbein erwischt", sagte die 18-Jährige. Die Videoaufzeichnungen samt Analyse waren bei André Dahls Besuch in Mittweida in der vergangenen Woche eher der Nebenjob. Während des Trainingslagers schaute er für einen Tag vorbei, um mit den 17 Kaderathleten der Leichtathletikgemeinschaft an Koordination und Stabilisation zu feilen. Zum Abschluss gab es für einige Sportler noch ein wenig Physiotherapie, was der 39-Jährige hauptberuflich ausübt. Dahl ist unter anderem auch Physiotherapeut bei Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau. "Ich habe mit Christian Sperling gemeinsam gelernt und auch im Nachwuchs zusammengearbeitet. So ist auch der Kontakt zu seinem Bruder Michael zustande gekommen", erinnert sich Dahl. Die Bundeskader-Athleten der LG kennen den Physiotherapeuten bereits, denn ab und an reisen sie zu Untersuchungen nach Altenburg, wo Dahl arbeitet. "Ich weiß, dass ich André auch sonntags anrufen kann, wenn es nötig ist. Diese Fälle hatten wir bereits", erinnert sich der Trainer der LG Mittweida, Michael Sperling. Für Dahl ist es auch sehr wichtig, dass die Sportler sofort kommen. "Es ist der professionelle Anspruch, dass man bei Schmerzen nicht abwartet, sondern sofort reagiert", sagt er. Bei Nachwuchsathleten sei dies oftmals noch anspruchsvoller. "Weil man mit den kleinen Seelen auch behutsam umgehen muss."

Mit den etwas jüngeren Athleten der Mittweidaer Leichtathletik-Riege absolvierte Dahl Stabilisations- und Gleichgewichtsübungen, wie zum Beispiel mit Bällen. Bei Anne Weigold wurden nach ihrer Einheit auf der Bahn noch die Fußgelenke trainiert. "André bringt immer wieder neue Aspekte in die Trainingsmethodik ein und ich kann meine Topathleten ruhigen Gewissens zu ihm geben. Meist ergänzen wir uns ganz gut gegenseitig mit unseren Methoden", sagte Michael Sperling.

Beim Trainingslager im Mittweidaer Stadion übernachtete sogar der Großteil im Kabinentrakt. "Aufgrund der Ferien ist der Zeitpunkt natürlich günstig", so Sperling, der zum Großteil auf die Technik seiner Athleten Wert legte. "Die konditionellen Grundlagen für die Hallensaison wurden schon im Herbst gelegt, da machen wir nichts mehr." Aufgrund der Witterung - die Bahnen waren aufgrund der Regenfälle in der vergangenen Woche noch leicht nass und rutschig - sollten seine Schützlinge lediglich mit "80 Prozent" an die gestellten Aufgaben gehen.

Anne Weigold bestritt nur die Hälfte des Trainingsprogramms. "Ich war über Weihnachten noch bei meinen Großeltern in Mecklenburg-Vorpommern", sagte sie und kehrte zur Freude von Michael Sperling mit frischen Sprüngen über die Hürden zurück. "Wenn sie so springt, schicke ich sie immer dahin", scherzte Sperling. Bereits am Samstag steht für seine Vorzeigeathletin beim Erdgas-Meeting in Chemnitz der erste Härtetest des Jahres auf dem Programm. Dort könnte sie im Hürdensprint auf die Kriebethalerin Franziska Hofmann treffen.