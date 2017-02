FHTC-Spielerinnen sorgen für schönstes Geburtstagsgeschenk

Die Freiberger Hockey-Damen haben in der Regionalliga Ost den zweiten Heimsieg gefeiert - und ihren Trainer überglücklich gemacht.

Von Tobias Seifert und Steffen Bauer

erschienen am 08.02.2017



Freiberg. Ein besseres Geburtstagsgeschenk hätte sich Herbert Seifert wahrscheinlich nicht wünschen können: Mit 3:1 (0:1) bezwangen die Hockeyspielerinnen des Freiberger HTC am Wochenende in der Hallen-Regionalliga Ost den ATSV Güstrow und verkürzten damit den Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz auf drei Punkte. "Das ist mein schönstes Geschenk", strahlte Herbert Seifert, der am Sonnabend seinen 61. Geburtstag feierte. "Jetzt sind wir im Kampf um den Klassenerhalt wieder voll im Rennen."

Es war der erste Sieg der FHTC-Damen im neuen Jahr und der insgesamt dritte in der laufenden Hallensaison. In der Tabelle der zweithöchsten deutschen Spielklasse bei den Damen bleibt der FHTC zwar mit 9 Zählern aus elf Spielen auf Rang 7, hat aber den Tabellensechsten, die Potsdamer Sportunion (12), wieder in Reichweite. Auch die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern (5./13) bleiben in Sicht.

"Das war die richtige Antwort der Mannschaft nach den bitteren Niederlagen in diesem Jahr", freute sich Seifert. "Die Spannung war von Beginn an zu spüren, und wir haben heute Siegeswillen demonstriert", lobte der 61-Jährige sein Team.

Der FHTC stand vor der Partie und bislang acht Niederlagen gehörig unter Druck. "Wir mussten unbedingt punkten, sonst wäre der Zug in Richtung Klassenerhalt ohne uns abgefahren", sagte der Freiberger Trainer. Allerdings lief bei seinen Damen zunächst wenig zusammen. Bis auf zwei Schüsse von Corinna Höhne (2.) und Michelle Korte (29.) hatten die Freibergerinnen keine Torchancen. Vielmehr spielten Stock- und Fußfehler den Gästen in die Karten. Torfrau Susanna Beck hielt ihr Team aber mit zahlreichen Paraden in Spiel. Trotzdem musste sie die Kugel einmal aus den Maschen holen, nachdem die Güstrowerinnen den Ball im Nachschuss über die Linie drückten (20.).

Bei diesem 0:1-Rückstand blieb es bis zur Pause. Erst im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt. Stefanie Oertel traf nach Vorlage von Anja Hessenkemper zum umjubelten 1:1 (32.) Die agilen Güstrower Damen blieben jedoch stets gefährlich und hatten nur fünf Minuten später die Chance, per Siebenmeter erneut in Führung zu gehen. Susanna Beck parierte den Strafstoß glänzend. Dann fasste sich Franziska Schieferbein ein Herz und brachte den FHTC mit einem sehenswertem Solo 2:1 in Führung (45). Leonie Burgmaier gelang drei Minuten vor Ultimo sogar das 3:1. Damit war Sieg perfekt. Güstrow wechselte zwar noch eine sechste Feldspielerin ein, doch es blieb beim 3:1.

"Güstrow war eine harte Nuss", sagte Herbert Seifert. Er lobte die Moral seiner Mannschaft, die den Rückstand weggesteckt hatte und zudem spielerisch zu überzeugen wusste. "Heute hat alles gepasst", sagte das Geburtstagskind. "Genauso müssen wir jetzt weitermachen - dann bleiben wir am Ende drin."

Am Wochenende haben die FHTC-Damen frei, ehe zwei weitere Heimspiele folgen. Am 18. Februar kommt der SV Motor Meerane (4./19) zum Sachsenderby nach Freiberg, einen Tag später der Steglitzer TK (2./22) aus Berlin. "Das sind die nächsten beiden Endspiele für uns", so der FHTC-Cheftrainer.

Für Seifert und seine Damen ist es die zweite Saison in der Regionalliga Ost. Der erfahrene Übungsleiter, der als selbstständiger Hockeytrainer an Sachsens Schulen unterwegs ist und auch Sportlehrer weiterbildet, besitzt seit 15 Jahren die A-Lizenz. Beim FHTC ist der frühere DDR-Oberliga-Spieler für die Damen und vier Nachwuchsteams verantwortlich. Zudem ist Seifert Stützpunkttrainer des Sächsischen Hockey-Verbandes und hat die Talente der Altersklassen 10/12 und 14/16 Jahre unter seinen Fittichen.

Mit seinem Team feierte der 61-Jährige anschließend nur kurz in der Kabine. Denn am Abend war Herbert Seifert selbst zum Geburtstag eingeladen - zum "60." seiner sehr guten Bekannten.

Statistik FHTC: Beck, Schieferbein (1), Oertel (1), Höhne, Korb, v. Wolfersdorf, Hessenkemper, Burgmaier (1), Seiler, Korte, Mittag