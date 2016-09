Fanliebling springt aufs Podest

Motocross-Pilot Richard Lei├čner vom MSV Hainichen hat bei zwei L├Ąufen in der Lehmgrube ├╝berzeugt. Sein junger Vereinskollege Tim Engelmann darf auf den Gesamtgewinn der Sachsenmeisterschaft hoffen.

Von Robin Seidler

erschienen am 05.09.2016



Hainichen. Es waren zwar nur wenige Starter des MSV Hainichen, die am Sonnabend auf der staubigen Piste in der Lehmgrube dabei waren, aber zwei von ihnen waren ganz besonders erfolgreich: Tim Engelmann steht in der Bambini-Klasse kurz vor dem Gewinn der Sachsenmeisterschaft, Richard Lei├čner hat in der Master-Klasse seine Chancen auf einen Podestplatz zum Saisonende gewahrt.

Dass es in der Masterklasse f├╝r Richard Lei├čner nicht mehr f├╝r ganz nach vorne in der Gesamtwertung reicht, hatte der 24-J├Ąhrige, der f├╝r den MSV Hainichen sowie das Motorrad-Team K├Âthe aus Chemnitz an den Start ging, schon vor dem Rennwochenende in der Lehmgrube gesagt. Seine Fans lie├čen sich dennoch nicht abbringen, ihn auch sichtbar zu unterst├╝tzen. Einige hatten Bl├Ątter mit der Aufschrift "RL125" angefertigt und fieberten auf dem Hang hinter dem Vorstart mit.

Im ersten von zwei Wertungsl├Ąufen war es ein einsames Rennen f├╝r den Lokalmatador. Der Lugauer Jan Uhlig, der noch im vergangenen Jahr in der Europameisterschaft fuhr, zeigte seine Erfahrung und fuhr schnell dem gesamten Feld auf und davon. Dahinter konnte sich Lei├čner auf seiner Husqvarna den zweiten Platz und damit 22 Punkte sichern, im zweiten Wertungslauf wurde er Dritter und musste noch seinem Vereinskollegen Jeremy Sydow den Vortritt lassen. "Jeremy ist allerdings EM-Fahrer, sodass seine Platzierung nicht f├╝r die Sachsenmeisterschaft gewertet wird", sagte MSV-Vorsitzender Danny Stessun.

Der Vereinschef blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zur├╝ck. "Wir hatten wie bei den Rennen zum Fl├Âha-Pokal im August wieder zirka 500 Zuschauer bei uns. Leider war es aufgrund der Trockenheit teilweise sehr staubig", bedauerte er. Doch zwischen den L├Ąufen w├Ąsserten die Streckenposten die Piste immer wieder neu. Zudem habe es kleinere Unf├Ąlle gegeben. "Doch das ist bei einem Motocross-Rennen normal. Gr├Â├čere Blessuren hat niemand davongetragen", so Stessun.

Der j├╝ngste MSV-Pilot zog am Samstag in der Lehmgrube seine ganz eigene Show ab. Tim Engelmann dominierte am gesamten Tag das Fahrerfeld in der Bambini-Klasse, die nat├╝rlich noch nicht ├╝ber die ganz gro├čen H├╝gel geschickt wurde. Bereits bei den freien Trainings sowie im Zeittraining war der Name des Achtj├Ąhrigen ganz oben auf den Listen zu lesen und auch im ersten Wertungslauf ├╝bernahm er nach dem Start sofort die Spitze, baute die F├╝hrung Runde f├╝r Runde aus und drehte dennoch weiter am Gashebel. Auch den zweiten Lauf dominierte er, sicherte sich somit 50 Punkte und konnte seinen Gesamtvorsprung in der Sachsenmeisterschaft ausbauen. "Es gibt wirklich nichts zu beanstanden. Tim ist super gefahren und hat die Maximalpunktzahl eingesackt", lobte Vater Tino Engelmann. Sechs Wertungsl├Ąufe sind es f├╝r den Achtj├Ąhrigen noch, zwei davon schon am kommenden Wochenende in Thurm.