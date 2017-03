Favorit macht es spannend

In der Volleyball-Bezirksklasse mussten die Damen des SSV Brand-Erbisdorf den Meisterschaftssekt noch einmal kalt stellen. Trotz zweier Siege fehlt noch ein Punkt zum Titel.

Von Mirko Böttcher

erschienen am 15.03.2017



Freiberg. Die Volleyballerinnen des SSV Brand-Erbisdorf konnten ihren Heimspieltag in der Bezirksklasse am Ende zwar erfolgreich gestalten, allerdings blieben sie hinter den Erwartungen zurück und müssen den Aufstiegssekt noch mal in den Kühlschrank stellen. Gegen die USG Chemnitz und den TSV Olbernhau waren sie gezwungen, über die volle Distanz zu gehen.

In der Partie gegen das Schlusslicht aus Chemnitz lagen die Damen um Spielmacherin Vreni Schröter schon mit 2:0 Sätzen in Front, als das große Zittern begann. "Mit einem Mal lief gar nichts mehr", ärgerte sich die Spielmacherin. "Wahrscheinlich begann in den Köpfen schon das große Rechnen, und wir haben unseren Gegner unterschätzt", so Schröter weiter. Die Gäste kämpften sich über eine stabile Abwehrarbeit in die Partie zurück. Die Brand-Erbisdorferinnen ließen hingegen jeglichen Biss vermissen und setzten im Angriff kaum noch Ausrufezeichen. Letztlich sollte der Tie-Break für die Entscheidung sorgen, in dem die Gastgeberinnen alles auf Anfang drehten und mit dem nötigen Quäntchen Glück den 3:2-Erfolg (25:21, 25:23, 17:25, 20:25, 15:13) für sich verbuchten.

Spannende Volleyballkost bekamen die Zuschauer in der Bergstadthalle auch im zweiten Match zu sehen. Nach den Strapazen der ersten Partie starteten die Gastgeberinnen ungeahnt locker und spielfreudig gegen den TSV Olbernhau. Doch so schnell wie der erste Satz mit 25:16 gewonnen wurde, ließ das Team von Trainer Tomas Horvath im folgenden Satz mit 13:25 reichlich Federn. Die nächsten Durchgänge waren nichts fürs schwache Nerven. Beide Mannschaften agierten angriffslustig, jedoch sahen sich die SSV-Damen einer quirligen Abwehr gegenüber und konnten die individuelle Qualität in den eigenen Reihen nicht geschlossen aufs Feld bringen. Der TSV ging nach dem 27:25 im dritten Satz in Führung, kassierte aber prompt den Ausgleich (21:25), sodass auch in diesem Duell der Tie-Break den Gewinner hervorbringen musste. "Stark, wie meine Mädels am Ende alles raus warfen und den Erfolg einfuhren", jubelte Horvath nach dem 15:11 und damit elften Sieg in Folge. "Dennoch müssen wir den Gästen ein Kompliment machen. Sie waren ein ebenbürtiger Gegner und hätten den Sieg gleichermaßen verdient gehabt."

Damit stehen die Branderinnen nach wie vor unangefochten an der Tabellenspitze und haben bei noch drei ausstehenden Partien alles in eigener Hand. Beim letzten Heimspieltag der Saison am kommenden Samstag genügen dem SSV-Sechser zwei Punkte, um die Aufstiegsfeier steigen zu lassen. Mit dem Chemnitzer PSV II kommt zudem einer der ärgsten Verfolger in die heimischen Gefilde.

Erfolgreich bestritten auch die Volleyballer des SV Linda ihre beiden Heimspiele in der Bezirksklasse. Dabei gelang ein überraschender 3:1-Erfolg gegen TV VJ Burgstädt und ein sehenswertes 3:0 im Derby gegen den ungewohnt harmlos auftretenden SSV Sayda. Ein Extralob verdiente sich Libero Thomas Weidhaas, der mit seiner Präsenz für die nötige Stabilität und Ruhe im Abwehrverbund sorgte. Der SVL ist nun Fünfter in der Tabelle.

Zwei Heimsiege verbuchte auch der 1. VV Freiberg. Besonders durch den 3:1-Erfolg gegen Spitzenreiter TuS Ebersdorf machten die Freiberger das Titelrennen wieder spannend. Durch den anschließenden 3:2-Erfolg gegen den TSV Flöha kletterten die Freiberger auf den 2. Platz (22 Punkte), Flöha ist mit 20 Zählern Vierter. (mit rosd)