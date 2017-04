Favoriten geben sich keine Blöße

Im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals haben sich die höherklassigen Teams durchgesetzt. Alle drei Mittelsachsenligisten stehen im Halbfinale, dazu gesellt sich Vorjahresfinalist Burkersdorf.

Von Joachim Eichler

erschienen am 18.04.2017



FREIBERG/MITTWEIDA. Die großen Überraschungen sind zu Ostern ausgeblieben. In allen vier Begegnungen des Fußball-Kreispokals triumphierten am Sonnabend die favorisierten Mannschaften. Mit dem TSV Flöha, dem TSV Falkenau und Germania Mittweida II befinden sich alle drei verbliebenen Mittelsachsenligisten im Lostopf für das Halbfinale. Vierter im Bunde ist der 1. FC Postschänke Burkersdorf aus der Mittelsachsenklasse, der damit seinen überraschenden Finaleinzug aus dem Vorjahr bestätigte.

SV Fortuna Langenau - TSV 1888 Falkenau 3:5 (1:5): Im Duell des Spitzenreiters der Mittelsachsenklasse gegen den Vierten der Mittelsachsenliga mussten die Langenauer zur Pause tief durchatmen. Mit einem 1:5 nach 45 Minuten hatte keiner gerechnet. "Unsere Mannschaft wurde total überrascht vom Auftritt des TSV. Allerdings haben wir mit vielen individuellen Fehlern auch zu diesem Zwischenstand beigetragen", sagte Langenaus Fußballchef Michael Reinhold.

Nach nur Minuten führte der Gast aus Falkenau durch zwei Treffer von Spielertrainer Thomas sowie einem Eigentor der Fortuna durch Punthöler bereits mit 3:0. Als kurz darauf Kapitän Phil Reyer das 1:3 erzielte, keimte wieder Hoffnung bei den Gastgebern. Doch Günther und Klömich legten noch vor der Pause für Falkenau nach. Im zweiten Abschnitt steckte die Fortuna nicht auf und war sogar spielbestimmend. "Wir hatten durchaus Möglichkeiten", berichtete Reinhold. Allerdings fielen die Tore zum 2:5 und 3:5 zu spät, um das Spiel zu drehen. Die Gäste verdienten sich das Weiterkommen vor allem durch ihre effektive Chancenverwertung.

Bobritzscher SV - TSV Flöha 0:2 (0:2): Auch in dieser Begegnung wurde die Frage nach dem Weiterkommen schon früh beantwortet. Die zwei Klassen höher spielenden Flöhaer machten in einer hart umkämpften Partie gleich Nägel mit Köpfen: Göckeritz (4.) und Berger (30.) sorgten für eine 2:0-Führung des Landesklasse-Absteigers der Vorsaison. Diese hätte in der Anfangsphase sogar noch klarer ausfallen können. In der 23. Minute scheiterte Göckeritz mit einem Elfmeter am Bobritzscher Torwart Kunze. Pech für die Hausherren war, dass sie in der ersten halben Stunde bereits zweimal verletzungsbedingt wechseln mussten. Trotzdem gab es für den Außenseiter einige Kontersituationen. Nach der Pause versuchte Bobritzsch zwar alles, entwickelte aber keine Torgefahr. Flöha brachte den Sieg ungefährdet über die Zeit, auch wenn der BSV noch zwei Chancen (85., 88.) besaß.

LSV Großhartmannsdorf - SV Germania Mittweida II 1:5 (1:3): Der Sieg für die Mittweidaer geriet nie in Gefahr. Obwohl Germania-Trainer Bernd Hofmann einige Akteure aus der zweiten Reihe aufbot, bestimmte der Mittelsachsenligist von der ersten Minute an das Geschehen und ließ den Gastgeber kaum ins Spiel kommen. Ein weiterer positiver Fakt für Hofmann war, dass sein Team die sich bietenden Chancen konsequent nutzte. Nach Treffern von Weise, Fischer und Seifert war die Partie beim 3:0 für die Gäste nach einer halben Stunde bereits gelaufen. Großhartmannsdorf kam zwar mit der ersten Chance durch Nitzsche zum 1:3. "Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass hier etwas schiefgehen könnte", sagte Bernd Hofmann. Nach einer Stunde sorgte Trainersohn André Hofmann mit dem 4:1 für die Entscheidung zugunsten der Mittweidaer, ehe Wehner sogar das 5:1 nachlegte (75.). Nur 120 Sekunden später war für ihn aber die Partie nach einer Unsportlichkeit mit "Rot" beendet.

FSV Rechenberg-Bienenmühle - 1. FC Postschänke Burkersdorf 0:2 (0:1): Mit einem 2:0 beim Kreisligisten in Rechenberg-Bienenmühle wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht. Für den Tabellenfünften der Mittelsachsenklasse trafen Andy Haehnel sechs Minuten vor und Danny Hähnel elf Minuten nach der Pause. Burkersdorf kann sich nun im Halbfinale auf ein Heimspiel freuen.