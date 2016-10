Favoriten müssen sich strecken

Im Pokalwettbewerb des Fußball-Kreisverbandes Mittelsachsen haben sich die unterklassigen Teams achtbar geschlagen. Und eine echte Sensation war auch dabei.

Von Joachim Eichler

erschienen am 01.11.2016



Freiberg/Mittweida. In der 2. Hauptrunde des Fußball-Kreispokal sind Überraschungen weitgehend ausgeblieben. Allerdings sorgte der Kleinwaltersdorfer SV für einen gehörigen Paukenschlag: Der Tabellenvierte der Kreisliga Süd warf den Spitzenreiter der Mittelsachsenliga, den SV Barkas Frankenberg, aus dem Rennen, für den es die erste Pflichtspielniederlage der Saison war.

Kleinwaltersdorfer SV - SV Barkas Frankenberg 3:2 (1:1): Die Hausherren sind der Pokalschreck dieser Saison! Nach dem Hainichener FV (1:0) strauchelte nun auch Mittelsachsenliga-Primus Frankenberg bei den Rand-Freibergern. Kleinwaltersdorfs Trainer Pierre Semmler sprach sogar von einem verdienten Sieg seiner Elf. Vor allem in der 1. Halbzeit bestimmte Kleinwaltersdorf klar die Partie und ging verdient in Führung. Eidners Freistoß kurz nach der Mittellinie bahnte sich an Freund und Feind vorbei den Weg ins Tor (39.). Kurz vor dem Pausenpfiff fiel der glückliche Ausgleich für Barkas. Bachale scheiterte zunächst vom Elfmeterpunkt an Funk, der jedoch beim Nachschuss chancenlos war (44.).

Im zweiten Abschnitt war Barkas spielbestimmend. Allerdings konnte der Kleinwaltersdorfer Torhüter Funk alle guten Chance der Gäste vereiteln. Dagegen schloss der eingewechselte Srokos einen Kleinwaltersdorfer Konter zum 2:1 (61.) ab. Zehn Minuten später kam es noch dicker für den klaren Favoriten: Schmidt zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern zum 3:1 ins Tor. Erst in der Nachspielzeit nutzte Antal einen zweiten Elfmeter für Barkas zum 3:2-Endstand.

BSV Langenleuba-Oberhain - TSV Penig 0:2 (0:2): Der Sieg beim Ortsrivalen war für den TSV Penig ein glanzloser. "Wir haben uns heute nicht mit Ruhm bekleckert und besonders in der zweiten Halbzeit hätte da mehr kommen müssen. Doch letztlich zählt das Ergebnis - und das stimmt ja", sagte Penigs Mannschaftsleiter Mike Franke nach dem Abpfiff. Dem TSV reichte eine gute erste Halbzeit zum Weiterkommen, wobei sie auch da Glück hatten. Beim 1:0 profitierten sie von einem Torwart-Fehler der Langenleubaer, sodass im Anschluss Maik Rudolph den Ball ins verwaiste Tor lupfen konnte. Der BSV hatte kurz darauf die Chance auf den Ausgleich, doch der Treffer von Philipp Pohtz wurde wegen vermeintlicher Abseitsstellung nicht anerkannt. Dagegen schlugen die Peniger in Person von Frank Fritzsche noch einmal zu. Er brachte den Ball in der 36. Minute nach einer schönen Annahme aus der Drehung im Netz unter. In der zweiten Halbzeit verwalteten die Peniger den Vorsprung und wurden lediglich über Konter gefährlich. Die größten Chancen für den BSV hatte Kapitän Florian Seifert. Er scheiterte mit einem Freistoß an TSV-Torwart Marcel Rudolph und mit der größten Chance aus kurzer Distanz am Pfosten. "Wir haben uns gut verkauft, nur leider unglückliche Gegentore gefangen", sagte der Langenleubaer Spielertrainer Roy Bär.

Hetzdorfer SV - SV Union Milkau 2:3 (1:1): Als Laugwitz (19.) mit einem Sonntagschuss aus 25 Metern die Hetzdorfer Führung gelang, träumten die Hausherren von der nächsten Überraschung. Bis dahin waren die Milkauer nicht im Spiel. Dies änderte sich schlagartig. Fortan spielte sich Union Chancen heraus, wobei allerdings nur Furgber (41.) eine davon zum Ausgleich nutzen konnte. Nach der Pause kamen die Gäste mit mehr Schwung aus der Kabine: Mit einem Doppelschlag brachte Torjäger Uhlig (48., 50.) seine Elf auf die Siegerstraße. Da Milkau weitere Chancen ausließ, musste der Favorit eine hektische Schlussphase überstehen. Mehr als der 2:3-Anschlusstreffer durch Schützenmeister (90.) gelang den Schützlingen von Spielertrainer Tilo Kiontke aber nicht.

TSV Großwaltersdorf - Oederaner SC 3:0 (1:0): Auch der Pokalverteidiger aus Großwaltersdorf steht im Achtelfinale des Kreispokals. Nach zuletzt nicht überzeugenden Leistungen wurde Ligakonkurrent Oederaner SC klar mit 3:0 bezwungen. Dabei schoss Erik Sarodnik (26., 54., 77.) mit seinen drei Toren den Gast fast im Alleingang aus dem Wettbewerb. "Ich bin sehr zufrieden", sagte TSV-Trainer Mirko Schwoy. "Wir sind heute als kompakte Mannschaft aufgetreten." Vor allem in der zweiten Halbzeit sei es ein gutes Spiel seiner Männer gewesen. "Wir haben defensiv wenig zugelassen und verdient gewonnen."

Zuger SV - BSC Freiberg II 0:5 (0:1): Die Hausherren gestalteten die Partie gegen die höherklassigen Gäste bis weit in die zweite Halbzeit offen. Nach der 1:0-Führung durch Henry Zielke dauerte es fast 50 Minuten, bevor der Freiberger Torjäger mit einem Doppelschlag (70., 74.) für die Entscheidung zugunsten des Favoriten sorgte. In der Schlussphase trafen Kevin Zielke (85.) und Erler (90.) zum 5:0-Endstand.

SC Altmittweida - 1. FC Postschänke Burkersdorf 1:2 (0:1): In einer über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung konnte sich am Ende der Vorjahresfinalist aus dem Erzgebirge knapp mit 2:1 durchsetzen. Der Burkersdorfer Kevin Reschke (27., 68.) sorgte mit seinem Doppelpack für den Einzug ins Achtelfinale. Rico Ludwig (61.) hatte zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen. "Der Sieg der Gäste geht in Ordnung, sie waren cleverer", schätzte der Altmittweidaer Fußballchef Thomas Krasselt ein.

SV Fortuna Langenau - SG Striegistal 1:0 (0:0): Mit einem knappen 1:0 gegen den Ligakonkurrenten kam der Spitzenreiter der Mittelsachsenklasse weiter. Die Zuschauer sahen eine über weite Strecken ausgeglichene Partie. Beide Teams sündigten allerdings in der Chancenverwertung und vergaben mehrere klare Einschussmöglichkeiten. Nur Fortuna-Torjäger Patrick Thiele brachte nach gut einer Stunde Spielzeit den Ball im Tor unter. Dabei blieb es bis zum Abpfiff.

Fortschritt Lunzenau - BSC Motor Rochlitz 0:2 (0:1): Auf tiefem Boden lieferten sich beide Konkurrenten in diesem Derby eine kampfbetonte, aber sehr faire Partie. Der Falkenauer Schiedsrichter Niclas Neubert musste nicht eine Karte zeigen. Lunzenau ging motiviert ins Spiel, aber die Rochlitzer ließen in der Abwehr kaum etwas zu, während vorn Richter (29.) und Beer (56.) mit ihren Toren für das Weiterkommen sorgten. "Heute hat vieles gepasst bei uns", zeigte sich Motor-Trainer Bertram Fischer mit der Leistung seiner Elf zufrieden. (mit rosd)