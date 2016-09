FlÃ¶ha mit Schwung und KÃ¶pfchen

Flöha mit Schwung und Köpfchen

Der TSV Flöha hat am 6.Spieltag der Fußball-Mittelsachsenliga einen 9:0-Kantersieg gegen Aufsteiger FSV Motor Brand-Erbisdorf gefeiert.

Von Knut Berger

erschienen am 19.09.2016



Flöha/Brand-Erbisdorf. Würde der Etat eines Fußball-Mittelsachsenligisten nur aus Lehrgeld bestehen, wäre der FSV Motor Brand-Erbisdorf wohl pleite. Denn gestern zahlte der Liganeuling beim Landesklasse-Absteiger TSV Flöha reichlich von dieser fiktiven Währung ein: Der FSV kassierte im Auenstadion eine 0:9 (0:3)-Klatsche und fiel in der Tabelle auf Rang 10 zurück.

Doch danach sah es zunächst gar nicht aus. Roy Linthe und Maximilian Pinka hatten sogar die Führung für Motor auf dem Fuß. "Da hatten wir richtig Glück, keinen Gegentreffer gefangen zu haben", sagte Flöhas Trainer Steffen Bergmann, während sein Gegenüber Michael Lösch treffend erkannte, dass die Partie bis dahin völlig ausgeglichen verlief.

Doch dann öffnete Marvin Giesecke nach 19 Minuten die Torschleuse. Sieben Minuten später erhöhte Kai Eckardt auf 2:0. "Nachdem wir in der Vorwoche aus meiner Sicht in Großwaltersdorf unverdient verloren haben, hat die Mannschaft eine Schippe draufgelegt und sich für eine Superleistung belohnt", sagte der 25-jährige Mittelfeldspieler, der seinen ersten Saisontreffer markierte. Ein Extralob bekam er von seinem Trainer. "Kai war der beste Mann auf dem Platz", sagte Bergmann.

Die nächsten beiden Treffer von Marcus Zamzelli und Tom Göckeritz fielen kurz vor und kurz nach der Pause. "Flöha hat seine Chancen eiskalt genutzt und es danach ganz clever gemacht", sagte Lösch, der ankündigte, trotz der klaren Niederlage in Ruhe weiterzuarbeiten. Schließlich hat der Liga-Neuling auf Schlusslicht Erdmannsdorf/Augustusburg fünf Zähler Vorsprung. Treffer Nummer fünf schlug nach einer reichlichen Stunde ein (Giesecke), dann verwandelte Göckeritz einen Foulelfmeter, den FSV-Torwart Kevin Gehrke verursacht hatte und dafür Gelb sah. Nach dem 7:0 durch Marcus Preißler ging Gehrke erneut zu ambitioniert zu Werke und wurde mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt. "Das war eine klare Sache", akzeptierte der Brander Keeper die Entscheidung des Referees. Den fälligen Elfer brachte Paul Oelschläger nicht unter, doch der Brand-Erbisdorfer Motor war zu diesem Zeitpunkt längst abgewürgt. Göckeritz und Tom Quandt stellten schließlich Endstand her. "Natürlich war es in allen Belangen eine eindeutige Sache", sagte TSV-Trainer Bergmann. "Aber wir sind gut beraten, diesen klaren Sieg nicht überzubewerten."