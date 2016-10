Fortschritt pustet Zwickau aus

Die Mittweidaer Handballer haben den ZHC Grubenlampe deutlich bezwungen und sind nun Tabellenzweiter. Die Fortschritt-Damen gewannen nach einem langen Kampf.

Mittweida. Die Mittweidaer Männer haben in der Handball-Bezirksliga dem Zwickauer HC Grubenlampe II das Licht ausgepustet und mit 32:20 (13:7) nach Hause geschickt. Durch den dritten Saisonsieg hat das Team nun 6:2 Punkte auf dem Konto und geht als Tabellenzweiter in die zweiwöchige Ferienpause.

Von Beginn an übernahmen die Gastgeber die Regie. Die Mittweidaer ließen von der ersten Spielminute keinen Zweifel daran, dass sie dieses Spiel für sich entscheiden wollen. Die Abwehr stand wie ein Bollwerk und die Zwickauer mussten so einiges investieren, um sich Lücken zu erarbeiten. Der Mittweidaer Abwehr gelang es zudem, die Versuche der Zwickauer reihenweise zu blocken. Zudem glänzte Torwart Erik Scheffler mit starken Paraden. Aus dieser starken Defensive heraus erspielten sich die Mittweidaer sehr viele Chancen und bauten einen klaren Vorsprung bis zur Pause auf.

Auch nach der Pause blieben die Fortschritt-Männer am längeren Hebel. In der Abwehr wurden weiterhin die Bälle geblockt und vorn netzten die Hausherren weiter munter ein. Auch wenn Trainer Steffen Kopasz nun häufig wechselte, kam der Spielfluss nicht ins Stocken. Vielmehr spielten seine Schützlinge wie aus einem Guss. Fand ein Mittweidaer Spieler einmal keine Lücke, so wurden die Nebenmänner taktisch klug ins Spiel gebracht. Am Ende deklassierten die Mittweidaer an diesem Tag die zweite Vertretung vom ZHC Grubenlampe.

Trainer Kopasz lobte seine Mannschaft nach diesem Spiel für die disziplinierte und konsequente Arbeit in der Deckung sowie im Angriff und zeigte sich mehr als zufrieden mit der Mannschaftsleistung. " Alle haben eine tolle Leistung gezeigt, wobei Lukas Schmieder ein Extra-Lob vom mir erhält. Erik Scheffler bot in den ersten 30 Minuten eine sehr starke Leistung im Tor", sagte der Übungsleiter. Eine gute Leistung lieferten zudem die beiden Schiedsrichter ab. (gbö)

Statistik Mittweida: Scheffler, Natzschka, Hammerschmidt, Meinecke, Podzimek (5), Ernst, Schmieder (6), Rauh (2), Schröder (5), Rogler (8), Lang (3), Sabot (3)

Auch die Mittweidaer Damen sackten in der Bezirksklasse beide Punkte ein. Beim SV Niederfrohna gewann sie 18:16 (10:8) und sind mit 6:2 Zählern nun auf den dritten Tabellenplatz notiert. Schon vor Spielbeginn war den Mittweidaerinnen klar, dass es ein harter Kampf um die Punkte werden würde. Denn in den vergangenen Spielen hatten die Fortschritt-Damen stets ihre Probleme mit dem Gegner, insbesondere mit der mit der Torhüterin der Gastgeber.

Vom Anpfiff weg entwickelte sich eine umkämpfte Partie. "Und wenn unsere Spielerinnen einmal an der sehr rabiaten Abwehr des SV vorbeikamen, scheiterten sie oft an der Torhüterin. Von neun Strafwürfen konnten wir gerade einmal drei im Tor versenken", sagte Trainerin Sabine Podzimek.

In der ersten Halbzeit konnten sich die Gastgeberinnen einen kleinen Vorsprung erspielen, da sie ihre Chancen konsequenter nutzten. Beim Stand von 5:2 nahm Podzimek eine Auszeit. Danach kamen die Fortschritt-Frauen besser ins Spiel, die Abwehr stand stabiler und der Abstand konnte verkürzt werden. Bis zur Halbzeit wandelte Fortschritt den Rückstand sogar in eine Führung um. Doch nach Wiederanpfiff kassierte der TSV den Ausgleich. Die Härte blieb aber im Spiel "Die Damen des SV Niederfrohna kassierten insgesamt 8 Zeitstrafen und verloren eine Rückraumspielerin, die nach drei Zeitstrafen mit der Roten Karte vom Feld geschickt wurde", so Podzimek. Mittweida kämpfte bis zur letzten Sekunde und kam zu einem knappen 18:16-Arbeitssieg. Am Sonntag geht es zu Spitzenreiter Thalheim. (mhar)

Statistik Mittweida: Prillwitz, Gutschick, Podzimek (1), Hartwig (4), Sahm, Wagner (3), Kirsten (5), Hübler, Köhler (4), Hammerschmidt (1), Martin