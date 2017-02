Fortschritt setzt Höhenflug fort

In der heimischen Halle bleiben die Mittweidaer Handballer eine Macht. Nach dem 30:28-Erfolg gegen den HC Fraureuth wollen die TSV-Männer nun auch den Staffelsieg in der Bezirksliga erkämpfen.

Von Robin Seidler

erschienen am 20.02.2017



Mittweida. Der Trainer der Handballer des TSV Fortschritt Mittweida hat nach dem 30:28-Sieg im richtungsweisenden Heimspiel gegen den HC Fraureuth gestern ein neues Saisonziel ausgegeben. "Wir wollen nun die Meisterschaft gewinnen", sagte Steffen Kopasz. Durch den siebten Heimsieg im siebten Heimspiel rangieren die Mittweidaer Handballer nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter HSG Sachsenring.

Das direkte Aufeinandertreffen gegen den überraschend starken Aufsteiger gibt es am 11. März in Mittweida. "Bis dahin müssen wir aber von Spiel zu Spiel denken und weiterhin unsere Punkte holen - auch gegen Mannschaften, die weiter unten in der Tabelle stehen", so Kopasz. Durch den Erfolg gegen Fraureuth konnten sich die Mittweidaer etwas vom Tabellenmittelfeld absetzen. "Doch die Liga ist immer noch sehr eng und gerade bei den Spitzenteams kann jeder jeden schlagen", so Kopasz.

Eng wurde es auch in der Schlussphase in Mittweida am Samstag. Die Mittweider spielten 40 Minuten famos auf, doch dann machte sich der Kräfteverschleiß bemerkbar. Beim Stand von 24:15 schien die Partie zugunsten des TSV entschieden zu sein, doch danach knabberten die Gäste den Vorsprung Tor für Tor ab. "Wir haben in dieser Phase total unseren Spielfluss verloren", so Kopasz. Zum Schluss habe sein Team noch ein Tor gebraucht, um die Entscheidung zu erzwingen. Den 30. Treffer erzielte schließlich Philipp Podzimek. "Zum Schluss habe ich in einer Minute vielleicht zehnmal auf die Uhr geschaut. Da kann so ein Spiel sehr lang werden", schmunzelte der Coach.

Bereits zur Halbzeit hatten sich die Mittweidaer einen 16:11-Vorsprung erarbeitet. Allerdings gab es auch in den ersten 30 Minuten schon Höhen und Tiefen. Schon früh musste der Fraureuther Trainer beim Stand von 7:4 für den TSV eine Auszeit nehmen. Danach kamen die Fraureuther besser ins Spiel, und die Mittweidaer leisteten sich in dieser Phase eine Reihe von Ballverlusten und Fehlwürfen. In der 21. Minute schafften die Gäste den Ausgleich zum 10:10-Zwischenstand. Danach stand bei den TSV-Männern die Abwehr wieder stabiler, sodass sie bis zur Pause auf 16:11 davonziehen konnten. Diesen Vorsprung bauten sie über die Stationen 19:12 und 22:14 auf 24:15 aus. "Doch dann hat sich eben gezeigt, dass wir bei unserem ohnehin nicht üppig besetzten Kader bei weiteren Ausfällen im taktischen Bereich nicht viel umstellen können", so Steffen Kopasz, der am Samstag auf Eric Kunze und Lukas Rauh verzichten musste. "Doch letztlich haben wir die zwei Punkte, die wir unbedingt wollten." Nach den restlichen sieben Spielen darf es nun sogar noch mehr sein. (mit gbö)

Statistik TSV Mittweida: Rogler (7), Schröder (9), Lang (4), Meinecke, Hammerschmidt, Ernst, Podzimek (3), Schmieder, Sabot (7)