Fortschritt vertraut Heimstärke

Die Handballer aus Mittweida haben in dieser Saison in eigener Halle bisher noch keinen Punkt abgegeben. Das ist nun auch bis Saisonende das Ziel. Den Meistertitel hat die Mannschaft jedoch inzwischen abgehakt.

Von Robin Seidler

erschienen am 31.03.2017



Mittweida. Drei Punkte stehen die Handballer des TSV Fortschritt Mittweida (2./25:13) derzeit in der Bezirksliga hinter Spitzenreiter HSG Sachsenring. Nach der unerwarteten Auswärtsniederlage beim Tabellenletzten HC Annaberg-Buchholz sind die Meisterträume im Mittweidaer Lager aber inzwischen verflogen. Nun wollen sie gegen den VfB Lengenfeld (6./22:16) morgen ihre Heimserie ausbauen.

Alle neun Partien der Saison in der Sporthalle am Schwanenteich haben die Mittweidaer bisher gewonnen. "Und natürlich wollen wir auch morgen und nächste Woche in den zwei verbleibenden Heimspielen unsere weiße Weste wahren", sagt TSV-Trainer Steffen Kopasz. Die Niederlage vor zwei Wochen in Annaberg-Buchholz habe der Mannschaft schon einen Knacks gegeben. "Doch nun spielen wir zuhause und wollen die Spannung wieder hochfahren. Schließlich gibt es nicht nur die Heimserie, sondern auch noch den 2. Tabellenplatz zu verteidigen", sagt Kopasz.

Einige Akteure werden dem Trainer dabei allerdings nicht zur Verfügung stehen. Eduard Sabot weilt im Urlaub. "Seine Position können Lukas Schmieder und Philipp Rogler, der in den Kader zurückkehrt, aber ausfüllen", ist der Trainer zuversichtlich. Erik Lang könnte nach einem Sehnenanriss im Fuß aufs Feld zurückkehren, der Einsatz von Lukas Rauh (Wadenprobleme) ist dagegen noch fraglich. "Wir müssen das Beste aus der personellen Situation machen, zumal wir mit Lengenfeld noch eine Rechnung offen haben", sagt Kopasz. Das Hinspiel haben die TSV-Männer im Erzgebirge zwar nur 26:27 verloren, allerdings sei der Spielverlauf zugunsten der Lengenfelder deutlicher gewesen, als es das Ergebnis aussagt.

Nach den Mittweidaer Männern betreten die TSV-Frauen (8./13:25) zu einem wichtigen Heimspiel das Feld. Sie empfangen in der 1. Bezirksklasse die SG Raschau-Beierfeld II (10./9:27). Mit einem Sieg können die Mittweidaerinnen die Saison im ruhigen Fahrwasser ausklingen lassen, da dann der Klassenerhalt wohl sicher ist. Bei einer Niederlage würden die Mittweidaerinnen allerdings noch einmal richtig in den Abstiegsstrudel geraten. "Angesichts unseres Restprogramms müssen wir das Spiel eigentlich gewinnen, um nicht noch in Gefahr zu raten. Alle Spielerinnen müssen sich noch einmal aufraffen", sagt Trainerin Sabine Podzimek, die aufgrund der personellen Situation ein Duell auf Augenhöhe erwartet. "Neben unseren schwangeren Spielerinnen haben wir noch angeschlagene Frauen, die derzeit nur für die Spiele die Schuhe schnüren", so Podzimek, die besonders noch einmal präzise Würfe trainieren ließ. Die TSV-Damen verloren die vergangenen fünf Punktspiele. Der letzte Sieg datiert von Anfang Februar.

Eine ganz andere Formkurve weisen in der gleichen Liga die Damen des TSV Penig (2./30:6) auf. Die Penigerinnen sind in diesem Jahr noch ungeschlagen und haben aus sieben Partien sieben Siege eingefahren. Dabei haben sie inzwischen sogar bereits A-Junioren-Spielerinnen erfolgreich in der Damenmannschaft integriert. Am Sonntag steht für die Penigerinnen eine kurze Auswärtsfahrt zum SV Niederfrohna (12./2:34) an. Beim Tabellenletzten wäre alles andere als ein Auswärtssieg eine negative Überraschung.

Die SG Striegistal (9./8:22) hat in der 2. Bezirksklasse an diesem Wochenende wieder Heimrecht und empfängt morgen in Hainichen den SV Sachsen Werdau II (4./20:10). Nach dem Sieg gegen den SV Schneeberg II (31:22) können die SG-Männer nun wieder für den Klassenerhalt punkten. "Natürlich wollen wir an die Leistung der vergangenen Woche anknüpfen und mit einem weiteren Sieg nachlegen", sagt der Striegistaler Spielertrainer Mario Donner. Dafür müsse allerdings trotz des hohen Sieges am vergangenen Wochenende noch mehr passen. "Ich erwarte ein schwereres und ausgeglicheneres Spiel. Wir müssen morgen unbedingt die klaren Chancen auch verwandeln", so Donner, der bis zum Spiel morgen daher mit seinem Team noch am Torabschluss arbeiten will.