Frankenberger bleibt am Ball

Volker Sandig ist für seine ehrenamtliche Arbeit im Frankenberger Tennisvereins gleich mehrfach geehrt worden. Und der Ex-Chef will zumindest auf dem Platz weitermachen.

Von Robin Seidler

erschienen am 14.09.2016



Frankenberg. Etwas überrascht hat Volker Sandig schon gewirkt, als er kürzlich beim Turnier um den Bürgermeisterpokal seines Frankenberger Tennisclubs plötzlich im Mittelpunkt stand. Dass er eine Ehrung bekommt, wusste er. Denn bereits auf der Mitgliederversammlung des Vereins wurde beschlossen, dass Sandig die Ehrenmitgliedschaft erhält. Dann kamen aber noch die Ehrennadel in Silber des Landessportbundes Sachsen sowie die Ehrennadel der Stadt Frankenberg dazu.

Damit wurde der 54-Jährige für sein Engagement als langjähriger Vereinsvorsitzender, der er von 2004 bis dieses Jahr war, gewürdigt. Sein größter Erfolg war dabei gar nicht von sportlicher Natur. "Wir haben es geschafft, alleiniger Nutzer der Tennisplätze zu werden, nachdem die Anlage zuvor in privater Hand war", erinnert sich Volker Sandig.

Doch mit der Landesgartenschau wird auch der Tennisverein in die neue Anlage in der Zschopauaue ziehen. "Es ist einerseits schade, weil damit ein Stück Tradition verloren geht. Andererseits sind die Plätze ohnehin schon in einem Zustand, wo man nicht mehr lange darauf spielen kann. Insofern kommt der Umzug zum richtigen Zeitpunkt", sagt der Rechtsanwalt. Ein Nachteil entsteht dadurch aber dennoch: "Wir können dann den Schulsport sicherlich nicht mehr zu uns holen, da die Wege zu weit sind."

Dabei ist der TC Frankenberg bestrebt, im Kinder- und Jugendbereich perspektivisch wieder eine Mannschaft in die Punktspiele zu schicken. Dafür müsse man laut Volker Sandig die Werbetrommel rühren. "Ganz wichtig ist - gerade bei dem schönem Wetter - in die Schulen zu gehen und die Kinder zu begeistern." Der Grand-Slam-Erfolg von Angelique Kerber sei schön, spiele aber eher eine untergeordnete Rolle." Beim TC Frankenberg, der in den Spitzenzeiten 70 Mitglieder hatte und aktuell rund 50 zählt, klafft eine Nachwuchslücke von ungefähr zehn Jahren, rechnet Sandig vor. "Unser Ziel muss es sein, die Mitgliederzahl konstant zu halten."

Sandig ist seit der Neugründung des Vereins 1994 dabei. Auf sportlicher Ebene haben die Ü 50-Herren mit ihren allerdings nicht ganz erfolgreichen Aufstiegsspielen in die Verbandsliga für einen Höhepunkt der Frankenberger Tennisgeschichte gesorgt. "Zudem wurde Jens Raschke Landesmeister der Ü 40. Ich selbst war immer froh, wenn ich mit meinem Team einige Punktspiele gewinnen konnte", schmunzelt der ehemalige Vorsitzende, der im Moment aufgrund einer Verletzung pausiert, nächstes Jahr aber auf den Tennisplatz zurückkehren möchte.

Sandig ist zudem Vorsitzender des Chemnitzer Spielbezirks im Sächsischen Tennisverband und dadurch automatisch Präsidiumsmitglied beim STV. "Ab und an stehen Tagungen an, aber zeitlich ist das alles machbar." Wobei die jüngste Präsidiumssitzung gerade fünf Stunden gedauert hat. "Doch ich mache das gern", sagt der Funktionär - und viele Tennisbegeisterte in Sachsen wissen das zu schätzen.