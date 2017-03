Freiberg steht vor Schlüsselspiel

Die Kicker des BSC Freiberg können morgen in der Sachsenliga zu Hause gegen den VfB Zwenkau in der Tabelle einen großen Schritt machen. Doch ein Spaziergang wird es für die Bergstädter nicht.

Von Knut Berger

erschienen am 17.03.2017



Freiberg. Ein Hauch von fußballerischer Glückseligkeit weht derzeit über dem Platz der Einheit in Freiberg. Zwar kann sich der BSC Freiberg in der Fußball-Landesliga in Sachen Klassenerhalt alles andere als sicher sein. Doch die Siege gegen die BSG Stahl Riesa (2:0) und den VfL Hohenstein-Ernstthal (3:0) haben der Elf von Trainer Stefan Birnbaum 6 Punkte auf das Konto gespült, die so sicherlich nicht unbedingt eingeplant waren. Morgen empfängt der BSC mit dem VfB Zwenkau ein Team, das sich derzeit mit Freiberg auf Augenhöhe befindet.

Die Gastgeber liegen aktuell mit 15 Punkten auf dem 11. Platz, der VfB Zwenkau ist mit 12 Zählern auf dem 14. Rang notiert. Es bedarf keiner außergewöhnlichen mathematischen Fähigkeiten, um die Bedeutung der Partie für die Birnbaum-Elf herauszuarbeiten. Denn mit einem Sieg könnte sich Freiberg weiter aus der bedrohlichen Zone der Tabelle entfernen und den Abstand zu Zwenkau auf stolze sechs Zähler vergrößern. "Für uns ist der Druck nicht ganz so groß. Da sehe ich morgen vielmehr unseren Gegner in Zugzwang", sagt Birnbaum, der sich dennoch völlig klar ist, dass es für den BSC noch ein ganz weiter Weg bis zum Klassenerhalt ist.

Beobachtet habe er Zwenkau im Vorfeld nicht, sich jedoch ein paar Informationen eingeholt.So sei ihm bekannt, dass der VfB im Gegensatz zum Hinspiel seinen Trainer gewechselt hat. "Es ist aber nicht unsere Hauptaufgabe, auf den Gegner zu schauen. Vielmehr müssen wir unseren eigenen Stiefel weiter durchziehen", sagt der Freiberger Coach. Im Hinspiel zeigte der BSC bei den Rand-Leipzigern Moral und holte nach einem 0:2-Rückstand durch Tore von Paul Berger und Tristen Seifert noch ein Remis. Morgen dürfte es für den BSC keine leichte Aufgabe werden. "Ich erwarte einen Gegner, der mit dem Messer zwischen den Zähnen alles versuchen wird, um zu punkten. Wir dürfen hingegen gegenüber dem letzten Heimsieg gegen Hohenstein-Ernstthal auf keinen Fall nachlassen", mahnt der Übungsleiter an.

Grundsätzlich herrscht im Freiberger Lager gute Stimmung, auch wenn es personell nicht ganz so rosig ausschaut. Torhüter Martin Heydel ist nach seiner Knieverletzung, die er sich vergangene Woche zugezogen hatte, gestern wieder ins Training eingestiegen. Ob er gegen Zwenkau tatsächlich auflaufen kann, ist noch offen. Auf jeden Fall fehlen wird Clemens Hantke. Der Kicker wurde vergangene Woche bereits in der 2. Minute verletzt vom Platz getragen und ins Krankenhaus gebracht. Die dort durchgeführte Untersuchung ergab, dass sich der Kicker zum Glück nicht schwerer verletzt hat. "Doch die Bänder sind trotzdem erheblich geschädigt worden. Ich gehe davon aus, dass wir Clemens vor Ostern nicht wieder auf dem Platz sehen werden", vermutet Birnbaum.

Fussball-Sachsenliga Sa., 15 Uhr: BSC Freiberg - VfB Zwenkau (Platz der Einheit)