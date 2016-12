Freiberger bäumen sich auf

Die Handballer der HSG haben auch gegen Köthen knapp verloren. Dennoch macht der jüngste Auftritt wieder Mut.

Von Knut Berger

erschienen am 12.12.2016



Freiberg. Schon kurz vor dem Abpfiff hatten sich die Fans in der Freiberger Ernst-Grube-Halle erhoben, und nach Spielschluss gab es reichlich Beifalls für die Handballer der HSG. Dabei gab es eigentlich nichts zu feiern, denn die Gastgeber hatten ihr Oberliga-Punktspiel gegen die HG Köthen 23:24 (11:10) verloren.

Doch wie sich die HSG-Recken in dieser Partie verkauften, macht Mut für die nächsten Aufgaben. Denn mit Köthen gastierte nicht irgendeine Truppe in der Bergstadt, sondern der Tabellenzweite der Mitteldeutschen Oberliga, der vor zwei Jahren noch in der 3. Liga spielte. Und die Gäste mussten bis zur Schlusssirene um die beiden Punkte zittern. "Ich glaube, dass wir heute einen Sieg verdient gehabt hätten", sagte Freibergs Trainer Anel Mahmutefendic. Seine Mannschaft habe zwar die ersten 15 Minuten verschlafen, sich dann aber in die Partie gekämpft "und sich als verschworenes Team präsentiert", lobt der HSG-Coach, der aus diesem Auftritt ebenfalls Zuversicht schöpfte. "Die Niederlage tut sehr weh. Aber wenn wir so gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte auftreten, werden wir diese Spiel auch gewinnen."

Doch zunächst sah es eher aus, als hätten die Gastgeber das Handballspielen völlig verlernt. Den Freibergern gelang in der Anfangsphase praktisch nichts. Mahmutefendic nahm eine Auszeit, als Köthen nach einer Viertelstunde 7:2 führte. Die 60-Sekunden-Pause wurden nicht für eine vorweihnachtliche Festrede genutzt, vielmehr drohte der Trainer seinen Schützlingen mit Liebesentzug: "Keiner macht das, was wir abgesprochen haben", faltete der Übungsleiter seine Spieler lautstark zusammen. Dieser Weckruf reaktivierte offenbar bei den Freiberger Akteuren den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Plötzlich lief es bei den Gastgebern rund, zeigten sie Biss und Können. Drei Minuten vor dem Pausenpfiff glich Jens Tieken zum 10:10 aus, unmittelbar danach stanzte Martin Schettler das Spielgerät zur ersten HSG-Führung ein.

Nach dem Seitenwechsel war es Peter Deli, der die Mittelsachsen mit 15:13 nach vorn brachte. Dann flog jedoch Kevin Elsässer nach einem Foul mit einer Roten Karte vom Spielfeld. "Das war aus meiner Sicht halb so schlimm. Aber der Gegenspieler fiel spektakulär", beschrieb der Rotsünder die Situation.

Doch davon blieben die Hausherren unbeeindruckt, gingen vielmehr mit einer "Jetzt-erst-recht"-Mentalität zu Werke und verteidigten die Führung (19:17/47.). In dieser Phase war Marcin Kijowski nicht zu bremsen. Er war überhaupt einer der auffälligsten HSG-Akteure, auch aufgrund seiner neun Tore. "Nach einem schlechtem Start haben wir hart gearbeitet und dadurch ins Spiel gefunden", sagte der 25-jährige Pole.

Kijowski war es auch, der seine Farben in der 55. Minute 22:21 in Front brachte. Doch postwendend zappelte der Ball wieder im HSG-Kasten. Drei Minuten schien zumindest ein Punktgewinn für die HSG greifbar (23:23), und selbst nach dem 23:24 hatten es die Freiberger bei eigenem Ballbesitz in der Hand, noch auszugleichen. Doch das wusste der abgezockte Gegner mit Glück und Verstand zu verhindern.

"Gegen den Zweiten der Tabelle kann man durchaus verlieren. Doch die Leistung von heute sollte uns Selbstvertrauen geben", sagte Mahmutefendic. Unterdessen ist in der Liga alles enger zusammen gerückt. Zwar bleibt die HSG als 14. des Klassements mit 8:16 Punkten weiterhin auf einen Abstiegsplatz, doch der Abstand auf den 8. Rang beträgt nur drei Punkte.

Statistik HSG: Kowalczyk, Hensel - Wunderwald (1), Lehmann, Schettler (6), Neumann (1), Richter, Kijowski (9), Deli (4), Junghanns, Elsässer, Cingel, Tieken (1), N. Werner (1)

Strafminuten: HSG: 8, HG 10 Minuten - Zuschauer: 550