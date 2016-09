Freiberger mit klarem Heimsieg

Die Hockey-Herren des FHTC haben sich beim 10:0-Erfolg gegen den HTC Süd-Ost Leipzig für das Spitzenspiel beim MSV Bautzen am Wochenende warm geschossen. Dort hängen die Trauben dann höher.

Von Tobias Seifert

erschienen am 07.09.2016



Freiberg. Die Herrenmannschaft des Freiberger HTC ist in der Mitteldeutschen Verbandsliga an die Staffelspitze gestürmt. Am zweiten Spieltag machten die Freiberger mit dem HTC Süd-Ost Leipzig kurzen Prozess und fuhren vor heimischem Publikum einen am Ende ungefährdeten 10:0- (2:0)-Heimerfolg ein. In der Tabelle überholten die Gelb-Schwarzen mit 12:0 Toren den punktgleichen PSV Chemnitz und kletterten mit sechs Punkten auf Rang 1 in der Staffel B.

"Das sah heute schon ganz gut aus", freute sich Hockeysportchef Herbert Seifert. "Man hat gemerkt, dass die Jungs absolut keine Luft ranlassen wollten, der zweite Sieg sollte hier unbedingt her."

Nach einer holprigen Anfangsphase brachte Ralf Boeck den FHTC in der 12. Minute in Führung, bevor Wella kurz vor dem Pausentee (30.) auf 2:0 erhöhte. Zwischen den Pfosten agierte Routinier Andreas Seiler fehlerlos, beide Strafecken der Leipziger lief der FHTC-Schlussmann ab. "Unsere eigenen Ecken waren heute allerdings zu ungenau", ärgerte sich Seifert. "Von vier Möglichkeiten sollte wenigstens den Weg ins Tor finden."

Umso treffsicherer zeigte sich der FHTC im Abschluss direkt aus dem Schusskreis. Tore von Hendrik Jahnke (45.) und Patrick Schmidt (50., 55.) brachten die Gastgeber beim Zwischenstand von 5:0 endgültig auf die Siegerstraße. Doch die Messe war noch nicht gelesen. In Endspurtmanier verdoppelte der FHTC gegen eine mittlerweile konsternierte Leipziger Mannschaft die Führung zum 10:0-Endstand. Erik Timmich (62., 63) sowie ein Hattrick von Markus Kunath (65., 67., 69.) waren das I-Tüpfelchen auf einen soliden Auftritt. "Wir liegen mit zwei Siegen absolut im Plan. Aber schon am kommenden Wochenende beim derzeitigen Staffeldritten MSV Bautzen hängen die Trauben wieder hoch", blickt Seifert voraus. "Der MSV gilt auf Naturrasen als sehr heimstark, wir erwarten hier eine völlig andere Partie als heute bei uns auf dem künstlichen Geläuf", fügte der Hockeysportchef an.

Der FHTC will im Kampf um den Aufstieg in die Oberliga in dieser Saison ein Wort mitreden. Mindestens Staffelplatz zwei muss in der Endabrechnung erreicht werden, um das Ticket für das Halbfinale zu lösen. Anschlag in Bautzen ist am 11. September um 10 Uhr.

Statistik FHTC: Stöhle, Seiler, Wella (1), Seifert, Boeck (1), Kalke, Budach, Schmidt (2), Kunath (3), Popp, Timmich (2), Müller, Kulikov, Jahnke (1), Preußler