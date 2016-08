Freiberger rÃ¼cken zusammen

Freiberger rücken zusammen

Bei den Kegler des ATSV wurden vor der neuen Bundesliga-Saison intern erneut einige Stühle verrückt. In Sachen Heimbahn gibt es dagegen noch nichts Neues.

erschienen am 27.08.2016



Freiberg. Die Kegler des ATSV Freiberg rüsten sich derzeit für die neue Saison in der 2. Bundesliga. In knapp drei Wochen rollen die Kugeln bei den Freiberger Männer und Frauen wieder. Beide Mannschaften hatten in der vergangenen Spielzeit große Schwierigkeiten, die zweithöchste nationale Spielklasse im Modus 120 Wurf zu halten, was beiden Teams letztlich hauchdünn gelungen war. Besonders die erfolgsverwöhnten ATSV-Herren hatten nach drei Vizemeisterschaften arg mit sich zu kämpfen und konnten sich lange Zeit nicht an die neue Situation, die mit dem Abstiegskampf einherging, gewöhnen.

Ein Grund waren die personellen Veränderungen im Kader, "die leider nicht die erhofften Früchte trugen", sagt Michael Hahn, der Kapitän des ATSV. Vor der neuen Saison habe man deshalb wieder Korrekturen vorgenommen. Ingolf Stein, Felix Wagner und Hahn bilden den Kern der neuen Mannschaft. Heiko Wüstling, Michael Zimmer und Stefan Ulbricht werden vorerst das Landesliga-Team des ATSV verstärken.

Die nötige Erfahrung für die neue Zweitliga-Saison - die fünfte in Folge - sollen Rückkehrer Andreas Beger, der zuletzt in der zweiten Mannschaft auf der Bahn stand, und Andreas Göthling, der langjährige Kapitän des ATSV II, einbringen, erklärt Hahn. "Beide haben das spielerische Potenzial und sollen mit ihrer Ruhe dazu beitragen, das Mannschaftsgefüge zu stabilisieren", sagt der 33-jährige Kapitän. "Wir rücken alle wieder enger zusammen." Komplettiert wird das erste ATSV-Sextett durch Robert Mehlhorn.

Gegner der Freiberger in der Staffel Ost/Mitte sind die SG Grün-Weiß Mehltheuer, der SV Leipzig 1910, Blau-Weiß Auma, SK Markranstädt, Dommitzscher KC, KTV Zeulenroda sowie Erstliga-Absteiger TSV Zwickau und die Neulinge SV Wernburg und CSV Siegmar. Zum Auftakt empfangen die Freiberger am 17. September den Vorjahreszeiten Markranstädt. 2015/16 hatte der ATSV mit 16:20 Punkten Platz 7 unter den zehn Teams a belegt.

Bei den Damen des ATSV gestaltete sich die Situation in der alten Saison ähnlich, sagt ATSV-Kegelchef Felix Wagner, "wobei der Kader durch den schwangerschaftsbedingten Ausfall von gleich zwei Leistungsträgerinnen notwendigerweise umgebaut werden musste". Mit Stefanie Engelmann war eine junge Spielerin aufgerückt, die sich im Verlauf der Saison stabilisieren konnte und letztlich ebenso zum erfolgreichen Klassenerhalt beitragen konnte. Für die kommende Spielzeit bildet sie zusammen mit Virginie Heinitz, Sylvana Hübler, Sindy Thiel und Antje Repper das Grundgerüst der Damenmannschaft, die durch die frisch gebackene Mama Heidi Meyer vervollständigt wird.

"Mit ihr kehrt eine erfahrene und nervenstarke Spielerin zurück, die mit ihrer Qualität dem Team sofort helfen kann", sagt Wagner. Als Ergänzungsspielerinnen stehen Silke Bellmann und Vilga Kaden bereit, die beide ebenfalls mit reichlich Erfahrung aufwarten können.

Das leidige Thema der in die Jahre gekommenen Heimspielstätte des ATSV geht derweil in die nächste Runde. Nach unzähligen Gesprächen mit der Stadt und dem Land Sachsen soll es Ende September ein Treffen mit dem Oberbürgermeister Sven Krüger geben. "Nach unserem Kenntnisstand wird wohl ein Neubau zumindest in Betracht gezogen", sagt Abteilungsleiter Wagner. Doch wann es dazu kommt, stehe in den Sternen. "Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als unseren Gästen endlich eine neue und moderne Anlage präsentieren zu können."

Vorerst bleibt dem ATSV nichts anderes übrig, als auch weiter auf den Bahnen an der Heinrich-Heine-Straße in die Vollen zu gehen. Diesmal zumindest hoffentlich ohne Abstiegssorgen. (miha/sb)