Fußballer zaubern unterm Dach

Morgen wird gleich zweimal unterm Hallendach gekickt. Dabei können in Frankenberg auch die Fans gewinnen.

Von Knut Berger

erschienen am 06.01.2017



Frankenberg/Oederan. Als Budenzauber bezeichnet man laut Duden ein ausgelassenes Fest, das jemand in seinem Zimmer oder in seiner Wohnung feiert. Sportfreunde verbinden mit diesem Begriff eher das Geschehen beim Hallenfußball. Morgen kommen die Fans des runden Leders in Frankenberg und Oederan gleich zweimal auf ihre Kosten, wobei das Spektakel keinesfalls in den Wohnzimmern der Cheforganisatoren, sondern vielmehr in den örtlichen Sporthallen ausgetragen wird.

Ab 14 Uhr wird in Oederan die Mannschaft ermittelt, die bei der 52.Auflage des Hallenturniers den vom Bürgermeister der Stadt Oederan gestifteten Pokal des "Klein-Erzgebirges" entgegennehmen kann. Während die Gastgeber vom Oederaner SC zwei Teams ins Rennen schicken, versuchen der SV Fortuna Langenau, der SV Lichtenberg sowie der VfB Fortuna Chemnitz und Eiche Reichenbrand, den Pott aus der Stadt zu entführen. Der HFC Colditz kann seinen Titel nicht verteidigen, da das Team zeitgleich sein eigenes Turnier veranstaltet. "Es war in diesem Jahr gar nicht so einfach, ein ordentliches Feld zusammenzubekommen. Wir bekamen aus den verschiedenen Gründen viele Absagen", sagte Steffen Neubert, Vereinsvize des OSC. Zunächst werde jede Mannschaft gegen jede antreten. Die ersten beiden Teams der Tabelle sind dann für das Halbfinale gesetzt. Die beiden anderen freien Plätze spielen dann die vier restlichen Teams gegeneinander aus.

Auch beim Turnier um den EPM-Cup in Frankenberg, das morgen 16 Uhr in der Sporthalle an der Max-Kästner-Straße beginnt, wird es gegenüber dem Vorjahr einen neuen Sieger geben. Denn die Mannschaft des Titelverteidigers FSV Zwickau II wurde aufgelöst. Dennoch ist es Organisator Steve Dieske einmal mehr gelungen, für die 8. Auflage des Spektakels ein interessantes Starterfeld verpflichten zu können. Dabei mischen auch zwei Mannschaften aus der Region mit. In der Vorrundengruppe A muss sich der SV Barkas Frankenberg, der insbesondere bei den letzten zwei Auflagen eine gute Rolle spielte, mit dem Sachsenligisten BSC Rapid Chemnitz, dem VFC Plauen II, VfB Fortuna Chemnitz und FV Blau-Weiß Freital (alle Landesklasse) auseinandersetzen. Mittelsachsenligist TSV Langhennersdorf bekommt es in Staffel B mit dem VfB Imo Merseburg (Verbandsliga Sachsen-Anhalt), dem SV Einheit Kamenz (Sachsenliga) sowie dem SV Olbernhau und dem Dresdner SC (beide Landesklasse) zu tun. Das Finale soll dann gegen 21 Uhr steigen, wobei dem Sieger ein Gutschein im Wert von 1000 Euro für ein Trainingslager oder einen Teamausflug winkt.

Dieske, der selbst sechs Jahre den Sachsenligisten BSC Freiberg trainierte, jetzt für den SV Olbernhau verantwortlich ist und in Frankenberg das kleine Unternehmen Sports-Dynamic betreibt, hofft auf einen stimmungsvollen Verlauf des Turniers und gut gefüllte Ränge. "Ich glaube, dass die teilnehmenden Vereine für eine gewisse sportliche Qualität sprechen", ist Dieske überzeugt.

Nicht nur den Kickern winkt ein Preis, auch die Zuschauer können gewinnen. Denn am Rande der Veranstaltung kann sich das Publikum an einer Tombola beteiligen. Wem Fortuna dann wohl gesonnen ist, der kann zum Beispiel auf ein VIP-Paket für ein Heimspiel des Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC hoffen.