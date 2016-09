Gastgeber hoffen auf Doppelsieg

Die Flöha-Pokalserie gibt es seit zehn Jahren und hat sich in Motorsportkreisen längst einen Namen gemacht. Dennoch lief dabei in diesem Jahr nicht alles wie geplant.

Von Ulli Ludwig und Knut Berger

erschienen am 30.09.2016



Flöha. Es ist zu einer guten Tradition geworden, dass Anfang Oktober im Vogeltal Flöha die Motoren zum Finallauf des Flöha-Pokals dröhnen. Zum diesjährigen Saison-Kehraus werden wieder rund 100 Fahrer erwartet, die auf der Heimstrecke des MC Flöha in den verschiedenen Klassen um den Sieg kämpfen.

Der Flöhapokal erlebt in diesem Jahr eine besondere Saison, denn die Rennserie, die vorwiegend der Förderung des Nachwuchs-, Breiten und Seniorensports dient, erlebt 2016 seine zehnte Auflage. Der Wettbewerb ging ursprünglich aus einer Vereinsmeisterschaft des MC Flöha hervor. Die Flöha-Pokal-Serie startete Anfang Mai in Flöha, machte später Station in Seiffen, Hainichen und in Ansprung. Nun geht übermorgen das Finale in Flöha über die Piste.

"Die große Stärke unserer Rennserie ist, dass auch Hobbyfahrer bei uns antreten können. Außerdem ist unser Wettbewerb das Sprungbrett für die Sachsenmeisterschaften," sagt Rico Näther, der Vereinsvorsitzende des MC Flöha. Doch bei der Organisation und Durchführung lief in der Jubiläumssaison nicht alles rund. So musste der Lauf in Leubsdorf abgesagt werden. "Wir haben es organisatorisch einfach nicht in die Reihe bekommen", so der Chef des MV Leubsdorf, Mike Dietrich.

Dafür sind für den Finallauf in Flöha am Sonntag alle personellen Fragen geklärt. "Uns unterstützen die Sportfreude aus Leubsdorf und Hainichen", sagt Näther. Streckenchef Lutz Ebert sorgte in den vergangenen Tagen dafür, dass sich die 1500 Meter lange Schleife in einem sehr guten Zustand befindet.

Sportlich fiebern die Gastgeber vom MC Flöha insbesondere der Klasse "Youngster" entgegen. Dort liegen mit Marc Jäkel und Lucas Klotz in der Gesamtwertung zwei Fahrer des MC ganz vorn. Während die beiden jungen Piloten auf den Pisten der Region schon zahlreiche Erfahrungen gesammelt haben, erleben die achtjährige Lea Erhardt (Klasse bis 50 ccm) und ihr ein Jahr älterer Bruder Paul Erhardt (65 ccm) vom MC Flöha ihre Feuertaufe.

"Wir erwarten spannende Rennen bis zu den Seitenwagen und Quads", so Rico Näther. Das Training startet ab 8 Uhr, 12.30 Uhr beginnen die Wertungsläufe. "Ich gehe davon aus, dass die letzte Zielflagge gegen 18 Uhr geschwungen wird", sagt Näther. Im Anschluss findet die Siegerehrung statt.

Finale der Flöhapokal-Rennserie im Motocross, Sonntag, Vogeltal Flöha: Training ab 8 Uhr, Rennen ab 12.30 Uhr: Anfahrt über die B 180, Abzweig Altenhain