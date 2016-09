Gastgeber wachen erst spÃ¤t auf

Gastgeber wachen erst spät auf

Gegen den SV Germania Mittweida II mussten sich die Milkauer Fußballer gestern 1:3 geschlagen geben. Aber Union zeigte erneut, dass das Team in der Mittelsachsenliga mithalten kann.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 19.09.2016



Milkau. Nach dem erfolgreichen Start in die Fußball-Mittelsachsenliga hat der SV Union Milkau gestern die zweite Niederlage quittieren müssen. Beim 1:3 gegen Germania Mittweida II dürfte sich der eine oder andere Milkau-Anhänger durchaus mehr von seiner Mannschaft versprochen haben. Denn während die Milkauer in den ersten fünf Spielen zehn Punkte sammelten, stand die Mannschaft aus Mittweida mit nur einem Zähler auf dem vorletzten 13. Platz.

Anlass für Höhenflüge sah Union-Trainer Mirko Trommer aber auch vorher nicht: "Unser Ziel als Aufsteiger kann in dieser Saison nur Klassenerhalt heißen." Und tatsächlich gab die 1. Halbzeit dem Milkauer Anhang wenig Anlass zum träumen: Mittweida dominierte das Spiel und hatte von Beginn an die klareren Torchancen. Das Eigentor von Florian Palmer in der 17. Minute konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mannschaft defensiv und offensiv nicht auf der Höhe war.

Nachdem Mittweidas Luis Wiltzsch in der 32. Minute das 2:0 markierte, schien das Unheil aus Milkauer Sicht seinen Lauf zu nehmen. Union hatte Glück, dass ein sehenswerter Freistoß von Mittweidas Andreas Hönig nur die Latte traf. Zur Halbzeit stellte Milkau-Anhänger Sven Uhlig immerhin fest, dass es Luft nach oben gibt: "Wir müssen bissiger verteidigen und vor allem ruhiger und konzentrierter im Spielaufbau sein", so der 45-Jährige.

Möglich, dass das auch Trommers Botschaft an seine Elf war, denn Union agierte nach Wiederanpfiff deutlich bissiger und brachte die Gästeabwehr durch aggressiveres Zweikampfverhalten in Bedrängnis. Dennoch setzte sich Mittweidas Toni Hahn mit einem starken Dribbling gegen drei Milkauer durch und schob gegen Towart Helbig lässig zum 0:3 ein. Anstatt aufzustecken, erspielte sich Union nun mehr gefährliche Aktionen, denen aber die letzte Präzision fehlte. Außer in der 75. Minute, in der Marc Hildebrand den Ball aus 20 Metern mit einem Sonntagsschuss zwischen Torwart und Latte im Netz versenkte. Mehr war für Milkau in diesem Spiel nicht drin. Trommer: "Wir haben heute wieder gesehen, dass wir mithalten können. Aber leider erst in der 2. Halbzeit angefangen Fußball zu spielen."