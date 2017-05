Geburtstag mit Weggefährten

65 Jahre Pferdesport feiert die RFSG Langenleuba kommendes Wochenende. Dabei feiern alte Begleiter von früher mit.

Von Franziska Muth und Robin Seidler

erschienen am 27.05.2017



Langenleuba-Oberhain. An die 300 Reiter mit über 800 Pferden in gut 1600 Starts und 33 Prüfungen nehmen in genau einer Woche beim traditionellen Pfingstturnier der Reit- und Fahrsportgemeinschaft Langenleuba-Niedersteinbach die Zügel in die Hand. Aktive aus mehreren Bundesländern reisen dafür zum Turniergelände an der B 95 im beschaulichen Langenleuba-Oberhain - in diesem Jahr erwartet sie und alle Besucher eine Premiere. Erstmals wird über vier Tage gefeiert, von Freitag bis Montag. Das hat einen besonderen Grund.

Der Pferdesport vor Ort kann auf eine 65-jährige Geschichte zurückblicken. Er entwickelte sich an dem Ort, wo sich einst das Außenlager des KZ Buchenwald befand. Hier waren bis 1944/1945 hunderte Frauen interniert, die in einer Rüstungsfabrik in Penig arbeiten mussten. Eine Gedenkstätte an der Zufahrt zum Haupteingang des Geländes erinnert noch heute an die Ereignisse.

"Nach den ersten Nachkriegsjahren, Anfang 1952, wurde die Idee geboren, die für die täglichen Arbeiten genutzten Pferde auch für sportliche Zwecke einzusetzen und einen Verein zu gründen", berichtet Karsten Koch, Sprecher des heutigen Vereins. Er hat die Historie aufbereitet. Die Gründung der Sektion Pferdesport innerhalb verschiedener Betriebssportgemeinschaften erfolgte im Frühjahr 1952 bei Familie Sparbroth unter Mitwirkung von Friedhelm Kertzscher und Gottfried Weber. Auch Max Jäckel, einst Stallmeister beim Militär, wirkte mit und war der erste Übungsleiter.

Bereits im Oktober 1952 hatten die Reiter ihren ersten öffentlichen Auftritt. Unter Leitung von Max Jäckel wurde eine Quadrille gezeigt, an der sich neben den Gründern auch Johannes Harzendorf, Horst Leuteritz und Gerd Berger, Onkel des heutigen Vereinschefs Frank Berger, beteiligten. Am 7. Juni 1953 fand das erste kleine sektionsinterne Turnier statt. Einer der ersten Sieger war Erhardt Polster auf Gilbert in einer A-Dressur. Im Jahr darauf wurde das erste offizielle Pfingstturnier auf dem Reitgelände ausgetragen.

Nebenher schritt der Ausbau des Reitplatzes voran. Auf den Turnieren der Region erreichten die Reiter in den 1960er-Jahren eine Vielzahl an Siegen und Platzierungen. 1968/69 bestand die Reitsportgemeinschaft aus 100 Mitgliedern.

Im Laufe der 70er-Jahre wurde die Reitanlage weiter ausgebaut. "So wurde unter anderem ein Richterturm, ein Flachbau mit Klubraum und eine überdachte Ehrentribüne errichtet sowie ein Dressurplatz angelegt", weiß Karsten Koch. 1972 feierte die RSG zum Pfingstturnier das 20-jährige Bestehen. Mehr als 90 Pferde aus den Bezirken Karl-Marx-Stadt, Leipzig und Erfurt hatten sich in die Starterlisten eingetragen und es gab ein Schauprogramm. Höhepunkt waren Ritte der damaligen Olympiateilnehmer Horst Köhler und Wolfgang Müller.

Auch bei den Bezirksmeisterschaften desselben Jahres waren die Reiter der RSG erfolgreich. Uwe Müller auf Anke holte sich den Sieg in der Altersgruppe 15-18 Jahre in der Dressur. Walter Dietrich gelang ein guter 4. Platz in der Vielseitigkeitsprüfung der Fahrer, später holte er sich drei Mal den Bezirksmeistertitel und nahm mehrmals an DDR-Meisterschaften teil. 1973 wurde Fritz Naumann Bezirksmeister in der gleichen Disziplin. Die Mitgliederzahl hatte sich bis etwa 1975 auf 140erhöht.

Die stolze Zahl von 7000 Zuschauern konnte 1977 zum im Rahmen des Pfingstturniers anlässlich 25 Jahre Reitsport in Langenleuba-Oberhain begrüßt werden. Im selben Jahr wurde mit Unterstützung der LPG "Thomas Müntzner" Niedersteinbach ein Stallgebäude errichtet, in dem neun der etwa 45 Vereinspferde untergebracht waren. Ein internationales Turnier richtete der Verein erstmals im Jahr 1980 aus. Vor allem Reiter aus der CSSR und Polen nahmen teil. Rund 16.000Besucher sahen das Programm und die Prüfungen. 1987 war Langenleuba-Oberhain Ausrichtungsort der Bezirksmeisterschaften. Der damals 21-jährige Andreas Ranft nutzte den Heimvorteil und gewann das Springreiten. Bei der Spartakiade konnten die Nachwuchstrainer Anne-Katrin Harzendorf in der Dressur und Thomas Berger im Springen in der Altersgruppe 12 bis 14 Jahre jeweils drei Goldmedaillen mit nach Hause nehmen.

Die Wiedervereinigung brachte den neuen Namen: 1993 wurde aus der Sektion Pferdesport die heutige Reit- und Fahrsportgemeinschaft Langenleuba-Niedersteinbach. Derzeit zählt der Verein knapp 130 Mitgliedern. Er richtet selbst jährlich fünf Turniere aus.