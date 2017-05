Gelungener Probelauf für Berlin

Beim "Tag des Tanzes" haben die beiden Gruppen des SV Turbine Frankenberg ganz vorn mitgemischt. Nun dürfen sie beim Deutschen Turnfest auftreten.

Von Robin Seidler

erschienen am 24.05.2017



Frankenberg. Martina Funke kann durchaus zufrieden sein. Denn ihre beiden Frankenberger Tanzgruppen der "Dancing Sox" scheinen für den Deutschland-Cup, der inoffiziellen Deutschen Meisterschaft, in zwei Wochen gerüstet zu sein. Beim 9. Tag des Tanzes in Frankenberg belegten die Frankenberger Tanzgruppen gleich beide vorderen Plätze. Insgesamt nahmen 320 Aktive am Tag des Tanzes in der Sporthalle der Erich-Viehweg-Oberschule Frankenberg teil.

In der Kategorie Dance & Fun holten sich die Dancing Sox mit 88Punkten den Sieg, die Jugendgruppe der Frankenberger folgte mit 86 Zählern auf Platz 2. Beide erhielten von der Jury das Prädikat "Ausgezeichnet". Unter den Juroren saßen unter anderem auch Leute aus dem Publikum, sagt Trainerin Martina Funke, die daher mit der Leistung ihrer Schützlinge zufrieden war. Denn diese hatten offensichtlich den Nerv der Zuschauer getroffen. "Wir wollten den Tag des Tanzes noch einmal als Probelauf für den Deutschland-Cup nutzen, der im Rahmen des Turnfestes in Berlin ausgetragen wird. Und wir können sagen, dass er geglückt ist", sagt Funke.

Bereits eine Woche zuvor waren die beiden Frankenberger Tanzgruppen bei den Dance Dimensions in Erfurt dabei. Auch dort tanzten sich die Damen und Mädchen auf Platz 1 und 2. "Das war ein landesoffener Wettkampf, bei dem wir uns mit anderen Bundesländern messen konnten", erklärt Martina Funke. "Solche Vergleiche sind wichtig, um zu wissen, wo wir stehen." Bereits im März hatten sich die Dancing Sox die sächsische Meisterschaft geholt.

Für den Deutschland-Cup in zwei Wochen gestalten die Tanzgruppen ihre Choreografie leicht um. "Eine ganz neue Kür konnten wir nicht entwickeln, weil das mindestens ein halbes Jahr dauert. Die Großen tanzen nun zu Adam und Eva, die Jugend zu den Waldläufern", so Funke. Insgesamt haben die Dancing Sox 30 Mitglieder. Die Tänzer und ihre Trainer gehören zur Turn-Abteilung des SV Turbine Frankenberg. Seit sechs Jahren gibt es eine zweite Tanzgruppe mit Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren, so die 53-jährige Trainerin, die seit 1990 dabei ist.

Am 7. Juni treten sie beim Deutschland-Cup im DTB-Dance in Berlin zu den Vorkämpfen an. Bei erfolgreicher Qualifikation winken einen Tag später die Finals. Beim Tag des Tanzes in Frankenberg hatte es noch drei weitere Kategorien gegeben, in denen auch mittelsächsische Gruppen an den Start gingen. Beim Kinder-Dance-Cup kam die Gruppe "Flum Sum" vom Tanzstudio des Städtischen Freizeitzentrums Mittweida auf den 2. Platz. Vierte wurden die "Lollipops" aus der gleichen Einrichtung. Auf den weiteren Plätzen folgten drei Gruppen des Grundschulhortes aus Siebenlehn sowie die "Realdancers" vom 1. Kriebethaler Tanzsportverein.

Bei der neuen Wertungsklasse Petite Groupe traten Gruppen mit mindestens sechs Teilnehmern auf. Hier gewann der SC Potsdam. Beim Gymnastik-Cup siegte eine Gruppe des SC Neubrandenburg vor Potsdam, dahinter reihten sich gleich fünf Gruppen des Frankenberger Martin-Luther-Gymnasiums ein.