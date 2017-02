Geringswalde wird früh gestoppt

Als einziger Vertreter aus der Region Mittweida schieden die Fußballer des SV Geringswalde/Schweikershain beim Mittelsachsencup früh aus und wurden Siebter.

Von Joachim Eichler

erschienen am 14.02.2017



Geringswalde. Mit einem 2:0-Erfolg im Spiel um den Rang 7 gegen den SV Oberschöna haben die Kicker des SV Geringswalde/Schweikershain beim Mittelsachsencup in Brand-Erbisdorf für einen versöhnlichen Abschluss gesorgt. Der einzige Vertreter aus der Region Mittweida im Achterfeld der Hallen-Endrunde hatte sich in der Vorrunde gleich mit den drei Turnierfavoriten SV Mulda, BSC Freiberg II und dem TSV Langhennersdorf messen müssen und war letztlich chancenlos.

"Es war unser erster Auftritt beim Mittelsachsencup, da muss man mit diesem Endergebnis zufrieden sein", resümierte der Geringswalder Trainer Dirk Vogel. Er setzte viele junge Spieler aus der A-Junioren-Landesklassemannschaft ein, damit sie Erfahrungen sammeln können. "Es wurde aber auch ein ganzes Stück schneller gespielt als beim Kreispokal", sagte Vogel. Den Hallen-Wettbewerb für Teams der 1. und 2. Kreisklasse hatte der SV Geringswalde/ Schweikershain vor zwei Jahren gewonnen. Zudem habe man keine geeignete Hallen für das Training auf dem Parkett, so der Geringswalder Trainer.

Mit dem SV Fortuna Langenau steht seit Sonntag ein neuer Name in der Siegerliste des Mittelsachsencup. Bei der siebenten Auflage dieses Wettbewerbes setzte sich der Spitzenreiter der Mittelsachsenklasse gegen Vorjahressieger 1. FC Postschänke Burkersdorf im Finale klar mit 3:0 durch. Fortuna-Trainer Matthias Zänker war die Freude über den nicht unbedingt erwarteten Erfolg anzumerken. "Mein Team hat durchweg gut gespielt und sich nicht unverdient durchgesetzt", sagte Zänker. Allerdings gehöre auch etwas Glück dazu, um am Ende ganz oben stehen zu können. Dabei spielte der Langenauer Trainer auf das Halbfinale gegen den BSC Freiberg II an. Beim 1:1 nach den zwölf Minuten Spielzeit musste ein Neunmeterschießen über den Finaleinzug entscheiden. Dort hatte die Fortuna mit 3:2 das bessere Ende für sich. Der 3:0-Erfolg im Endspiel gegen den Titelverteidiger kam ebenfalls überraschend. "Wir sind direkt aus einem dreitägigen Trainingslager angereist, da wusste ich nicht, ob die Kräfte noch reichen", sagte Zänker.

Im Lager des 1. FC Postschänke Burkersdorf herrschte trotz der Finalniederlage ebenfalls Zufriedenheit über das eigene Abschneiden. Nach dem Sieg im Vorjahr könne man auch mit Platz 2 gut leben, so Trainer Frank Bellmann.

Im kleinen Finale standen sich die zwei Teams gegenüber, denen das Glück im Halbfinale fehlte. Nicht nur der BSC II, auch der SV Mulda verlor vom Neun-Meter-Punkt. Mit 6:2 hatte Freiberg dann klar die Nase vorn.