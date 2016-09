Germania schlÃ¤gt sich achtbar

Germania schlägt sich achtbar

Fußball-Landesklasse-Vertreter SV Germania Mittweida hat beim Stadioneröffnungsspiel vor 1806 Zuschauern gegen den Chemnitzer FC zwar 0:4 (0:2) verloren, dabei durch einen couragierten Auftritt aber viele Sympathien gewonnen. Nico Götze hatte die größte Chance auf den Ehrentreffer.

Von Robin Seidler

erschienen am 07.09.2016



Mittweida. Zum großen Eröffnungsspiel im neuen Stadion am Schwanenteich in Mittweida hätte gestern lediglich nur noch ein Tor der Gastgeber gefehlt, um dem Abend die Krone aufzusetzen. Das Wetter passte, mit 1806 Zuschauer hatte die offizielle Stadioneröffnung für einen Dienstagabend eine sehr würdige Kulisse und der Chemnitzer FC brachte seine Stars mit und gewann letztlich mit 4:0 (2:0).

Damit war die Germania am Ende sogar um ein Tor besser als beim Testspiel im Juni 2015, als die Mittweidaer gegen den CFC mit 0:5 auf der Frankenberger Jahnkampfbahn unterlagen. "Daran habe ich allerdings gar nicht gedacht", sagte Germania-Trainer Uwe Schneider nach der Partie. "Wir wussten, dass wir physisch in unserer Liga eine der stärksten Mannschaften sind und wollten nun einmal sehen, wie es im Vergleich mit einem Drittligisten aussieht. Meine Mannschaft hat das heute sehr gut gemacht", lobte der Trainer sein Team.

Kurz nach Anpfiff hätten die Mittweidaer gar in Führung gehen können, doch ein Schussversuch von Hannes Ryssel wurde von der Chemnitzer Abwehr geblockt. Danach begann die erste Druckphase der "Himmelblauen", die zunächst viele ihrer Stammkräfte - die am Wochenende beim 8:1-Erfolg im Sachsenpokal beim SSV Markranstädt noch aufliefen - schonten. Doch bei den teils scharfen und präzisen Flanken fand der Ball noch nicht ins Tor. Philip Türpitz erlöste den Drittligisten in der 25. Minute mit dem 1:0. Die Riesenchance zum Ausgleich hatte kurz darauf Nico Götze, der diesmal auf der rechten Außenbahn spielte. Seinen Linksschuss aus gut 20 Metern wäre voll im Winkel eingeschlagen, doch CFC-Schlussmann Pierre Kleinheider kratzte den Schuss mit einer tollen Parade aus dem Eck. Die Chemnitzer suchten in der Folge vergeblich die Lücken in der Mittweidaer Abwehr. Nur wenn Tempo im Spiel war, wurde es wirklich gefährlich. So auch kurz vor dem Pausenpfiff, als CFC-Kapitän Tim Danneberg zunächst an- und dann abzog und zum 2:0 traf.

Kurz nach der Pause legte Danneberg mit einem abgefälschten Schuss das 3:0 nach (49.), nach einer Stunde wechselte CFC-Trainer Sven Köhler durch. Unter den acht neuen Akteuren waren unter anderem die Publikumslieblinge Anton Fink und Daniel Frahn, die allerdings nicht trafen. Dagegen markierte Stefano Cincotta in der 77. Minute den Endstand, nachdem die Germania einmal nicht den Ball ausreichend aus der Gefahrenzone klären konnte. In der Schlussphase kämpften die Mittweidaer dann schließlich erfolgreich gegen den fünften Chemnitzer Treffer.

CFC-Stürmer Daniel Frahn schien nach der Partie glatt ein wenig traurig zu sein, dass er nur eine halbe Stunde in Mittweida spielen durfte. "Das neue Stadion hier ist wirklich eine sehr schöne Anlage. Am besten gefällt mir natürlich der Rasen, denn so ein schönes Grün hat man selbst in der 3. Liga nicht allzu oft", lobte er die Verantwortlichen. Germania-Trainer Uwe Schneider hofft dagegen, dass einige Fans von gestern Abend wieder einmal vorbeischauen. "Die Zuschauer haben heute gesehen, dass bei uns gut gearbeitet wird. Davon können sie sich in Zukunft gern öfter überzeugen.

Statistik Mittweida: Geiger, Pietsch, Richter, Salim, Frieden, Pittroff, Grötzsch, Hönig, Ryssel, Götze, Rauthe (Wilsdorf, Rothe, Hahn, Krebs, Köhler, König)

Tore: 0:1 Türpitz (25.), 0:2, 0:3 Danneberg (45., 49.), 0:4 Cincotta (77.) - Zu.: 1806 - SR: Albert (Leipzig)