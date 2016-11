Germania will weiter stürmen

Nach dem 5:0-Kantersieg beim FV Gröditz geht es nur drei Tage später für die Mittweidaer Fußballer schon wieder um Punkte in Landesklasse. Morgen gastiert Stahl Freitag am Schwanenteich.

Von Robin Seidler

erschienen am 18.11.2016



Mittweida. Dass die Landesklasse-Fußballer von Germania Mittweida (2. Platz/25 Punkte) das Nachholspiel beim FV Gröditz - immerhin auch ein Topteam der Staffel - so klar mit 5:0 (2:0) gewinnen würden, daran hatten im Vorfeld wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten im Mittweidaer Lager geglaubt. Doch nun stellt sich allen die Frage, wieviel Sprit die Mittweidaer Kicker noch im Tank haben, wenn morgen Nachmittag Stahl Freital (6./19) in Mittweida aufkreuzt. Für Germania ist es das dritte Spiel binnen sieben Tagen.

"Dass wir in Gröditz so hoch gewinnen, war nicht zu erwarten. Die Jungs haben auf einem sehr tiefen Boden eine unglaubliche Willensleistung vollbracht und waren aber auch kaputt danach. Im Bus war auf der Rückfahrt totale Stille", sagt Schneider. Trotz des klaren Spielstandes in der zweiten Halbzeit sei es nicht möglich gewesen, Körner für das morgige Heimspiel zu sparen. "Wir hatten in der Anfangsphase das Glück, dass Gröditz zwei Großchancen vergeben hat. Danach haben wir höher verteidigt und zwei Tore vor der Halbzeit regelrecht reingepresst." In der zweiten Hälfte sei seine Mannschaft dann enorm fleißig gewesen und habe sich mit drei weiteren Toren belohnt.

Dabei tauchte ein Mann in der Torschützenliste gleich doppelt auf, der sich in der Vergangenheit dort selten wiederfand: Kevin Pittroff eröffnete den Torreigen in der 39. Minute und sorgte nach etwas über einer Stunde mit dem zwischenzeitlichen 3:0 für die Vorentscheidung. Der Doppelpack war auch Schneiders taktischen Umstellungen geschuldet. Pittroff - sonst etatmäßiger Linksverteidiger - wurde vom Germania-Trainer in den Sturm beordert. "Ich wusste, dass er schon einmal im Nachwuchs ganz vorne gespielt hat. Wir müssen uns immer ein paar Sachen einfallen lassen, damit wir nicht so ausrechenbar sind. Diese Maßnahme hat gefruchtet", freut sich der Coach. Dabei war erst gar nicht klar, ob Pittroff überhaupt auflaufen kann. Er laborierte lange Zeit an einer Zerrung, wollte aber unbedingt spielen.

Schneider betont aber auch, dass der Sieg in Gröditz nur etwas wert ist, wenn jetzt ein Heimsieg gegen Freital folgt. "Ich weiß natürlich selbst, dass drei Tage Regeneration im Volkssport eigentlich zu wenig ist. Es wird ein hartes Stück Arbeit."

Eine Trainingseinheit gibt es zwischen den beiden Partien nicht. Die Voraussetzungen sind ähnlich wie im vergangenen Jahr. Damals kassierten die Mittweidaer gegen die Freitaler ihre einzige Heimniederlage der Saison.

Dennoch müssen die Spieler antreten, die auch am Mittwoch erfolgreich zusammen agierten. "Rotation geht bei uns doch gar nicht, dafür ist der Kader nicht breit genug", so Schneider. Ob die Partie im Stadion oder auf dem Kunstrasen stattfindet, entscheidet sich kurzfristig.

Landesklasse Mitte 13. Spieltag - Sa., 14 Uhr: SV Germania Mittweida - FV BW Stahl Freital