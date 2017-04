Glänzender Einstand

Die Sommerbiathleten der Schützengilde zu Brand haben zum Auftakt des Sachsencups fünf Siege gefeiert. Dabei hatten die Gastgeber nur die Hälfte ihres Aufgebots dabei.

Von Steffen Bauer

erschienen am 12.04.2017



Brand-Erbisdorf. Die Sonne hielt sich beim Saisonstart der Brand-Erbisdorfer Sommerbiathleten zwar bedeckt, dafür durfte Trainer Frank Anschütz über alle Maßen strahlen. Denn die kleine Gruppe der gastgebenden Schützengilde zu Brand stellte zum Auftakt des diesjährigen Sachsencups in Brand-Erbisdorf mit fünf Startern nicht nur nominell das stärkste Team - sondern am Ende auch das erfolgreichste. Alle fünf Aktiven liefen in ihren Altersklassen im Einzel auf den 1. Platz.

"Besser hätte es nicht laufen können", jubelt der 61-Jährige, der seit 1999 an der Spitze der kleinen Truppe steht. Und während Anschütz zuletzt öfter Alleinunterhalter bei Wettkämpfen war, kann der Freiberger nun die zahlenmäßig stärkste Equipe seit Gründung der Abteilung ins Rennen schicken. Insgesamt zehn Athleten hat der Brander Trainer und Funktionär gemeldet. "Damit hat sich unsere Wettkampfgruppe um einen Schlag fast verdoppelt - und zudem deutlich verjüngt", schmunzelt er.

Dass die Brander eine goldene Saison erwartet, haben sie auch der Unterstützung des SSV Sayda zu verdanken. Denn mit den Geschwistern Lavinia, Etienne und Janessa Fischer sowie Amy und Lyn Schuster haben sich fünf junge Skisportler den Sommer über bei der Schützengilde eingeschrieben, erzählt Anschütz. Lavinia (14) und Etienne (12) sowie Amy (14) und Lyn (8) feierten schon als Winterzweikämpfer Erfolge: Bei den Sachsenmeisterschaften im März holten sie fünf Gold- und zwei Silbermedaillen nach Sayda.

"Beide wollen sich nun im Sommerbiathlon für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren", sagt Frank Anschütz. Die Titelkämpfe Ende Juli in Altenberg sind aber auch für die anderen Sportler der Schützengilde der Saisonhöhepunkt. Raik Baldauf, der in der Loipe für den SV Linda startet und schon bei Rollskiläufen aufhorchen ließ, sowie Sarah-Chantal Meyer, Leichtathletin des Freiberger PSV, räumt Anschütz ebenfalls gute Quali-Chancen ein.

Beim Sachsencup-Auftakt liefen beide am Wochenende in der Jugend und bei den A-Schülerinnen unangefochten zum Sieg. Die Jüngste, Janessa Fischer (8), war bei den Schülerinnen C über 1,5 km sogar schneller als der Sieger bei den Jungen, staunt Anschütz, der selbst die Seniorenklasse für sich entschied. Etienne Fischer siegte über 2,4 Kilometer bei den Schülern B in 11:40 min und holte sich damit Pokals des Brander Oberbürgermeisters. "Dabei wird das Einzelergebnis zum Streckenrekord bewertet", erklärt Anschütz.

Die anderen Sportler der Gruppe waren zum Auftakt noch nicht dabei: "Leider hatte die Grippewelle zugeschlagen", so der Trainer. Insgesamt kamen nur 25 Aktive aus sechs Vereinen an die Brander Kohlenstraße, da auch die Sommerbiathlon-Hochburg Köthen fehlte. Für die nächsten drei Läufe des Sachsencups, die Landesmeisterschaft sowie die DM in Altenberg plant Frank Anschütz nun auch ganz fest mit Max (14) und Lars Peter (46) sowie den drei anderen jungen Saydaern. Er sei sehr optimistisch, so der Trainer der Schützengilde. "Das könnte die beste Saison der Vereinsgeschichte werden." (mit fac)