Große Premiere für junge Damen

Eine junge Sprintstaffel der LG Mittweida hat sich für die Deutschen Hallen-Meisterschaften in der Altersklasse U 20 qualifiziert. Eine Athletin bangt allerdings dabei um ihre Teilnahme.

Von Robin Seidler

erschienen am 15.02.2017



Mittweida. Ausgerechnet vor dem bisherigen Höhepunkt ihrer noch jungen Karriere streikt bei Emilie Jänsch von der LG Mittweida der Oberschenkel. Das Sprinterin der LGMittweida, die zur erfolgreichen Staffel über 4 x 200 Meter gehört, droht für die Deutschen Hallen-Meisterschaften der U 20 in Sindelfingen in zehn Tagen auszufallen. Ein Muskelfaserriss im Oberschenkel bremst die junge Dame, die bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in Halle an der Saale das Sprintfinale verletzt abbrechen musste.

"Es ist natürlich sehr bitter, dass die Verletzung jetzt gerade aufbricht", sagt die 15-jährige Gymnasiastin aus Mittweida. Der Arzt habe ihr drei Wochen Ruhe verordnet, sodass es mit einer Teilnahme in Sindelfingen wohl eher nichts wird, befürchtet die Zehntklässlerin. In der kommenden Woche will sie zumindest wieder mit Training für den Oberkörper anfangen, doch der Oberschenkel solle noch geschont werden. Dabei hat die zweifache mitteldeutsche Meisterin ihrer Altersklasse sogar die Norm für den Einzelsprint über 60 m in Sindelfingen geschafft.

"Wenigstens ist der Start der Staffel nicht gefährdet, falls ich nicht antreten kann", sagt Emilie Jänsch. Ursprünglich war geplant, dass sie gemeinsam mit Julia Neuhaus, Vanessa Herzog (alle LV Mittweida 09) sowie Celina Patzig (LWV Geringswalde) bei den U 20-Titelkämpfen antritt. Glücklicherweise habe man mit Charlotte Handke (VfA Rochlitzer Berg) noch eine weitere Sprinterin dabei, sagt der Trainer der LG Mittweida, Michael Sperling. Für ihn ist die Teilnahme seiner Staffel an den Jugendmeisterschaften in Sindelfingen ein großer Erfolg. Die Mädels sollen dort vor allem die Stimmung in einer vollen Halle aufsaugen, die Abläufe auf nationaler Ebene kennenlernen "und die Veranstaltung einfach genießen", sagt der Trainer, der mit mindestens 20weiteren Staffeln rechnet. "Dabei gehören wir zu den jüngsten."

Ein spezielles Staffeltraining hat Sperling mit seinen Schützlingen im Vorfeld nicht absolviert. "Wenn wir draußen auf der großen Bahn laufen würden, wäre das vielleicht angebracht." Ein wenig nervös ist auch Celina Patzig vom LWV Geringswalde. "Vor Wettkämpfen ist das meist so, aber ich hoffe, dass sich vor Ort die Anspannung dann ein wenig legt", sagt die 15-jährige Oberschülerin, die in Waldheim lernt. Ein wenig müsse sie noch an ihrer Schnellkraft arbeiten, sagt die Geringswalderin. Doch allgemein freut sie sich, ohne Druck bei den Titelkämpfen auflaufen zu können.

Zu den Deutschen Hallen-Meisterschaften der U 20 fahren kommende Woche auch die drei Bundeskader-Athleten der LG Mittweida. Anne Weigold (60 m Hürden), Florian Heinich (60 m und 200 m flach) und Sandy Uhlig (Kugel und Diskus) rechnen sich im Schwäbischen sogar Medaillenchancen aus. Bei Anne Weigold besteht sogar die Möglichkeit, "dass sie mit einem sehr guten Wettkampf für den Länderkampf gegen Frankreich nominiert wird", sagt ihr Trainer. Darum lässt Michael Sperling bei seiner Vorzeigeathletin auch diese Woche Vorsicht walten, obwohl bereits am Samstag ein Höhepunkt ansteht: Dann starten Anne Weigold und Florian Heinich bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Elite in Leipzig. " Das wird ein tolles Spektakel", freut sich Sperling.