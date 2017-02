Großer Erfolg im Sachsenderby

Mit einem Sieg und einem Remis haben sich die Hockey-Damen des Freiberger HTC am Wochenende die Chancen auf den Klassenerhalt gewahrt. Beide Partien waren hart umkämpft.

Von Tobias Seifert

erschienen am 20.02.2017



Freiberg. Nach einem Herzschlagfinale haben die Hockeydamen des Freiberger HTC in der Regionalliga Ost die dringend notwendigen Punkte gegen den Tabellenvierten und sächsischen Rivalen SV Motor Meerane durch einen 6:5- (5:3)-Heimsieg eingefahren. Gestern ließen sie gegen den Steglitzer TK beim 3:3 (2:0) einen weiteren Zähler folgen. In der Tabelle haben die Gelb-Schwarzen nun 13 Zähler auf dem Konto und können sich weiterhin Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.

"Wir haben uns heute unnötig die Butter fast wieder vom Brot nehmen lassen", schätzte FHTC-Coach Herbert Seifert die Leistung seiner Schützlinge gegen Meerane ein. "Wenn Du nach starker Vorführung schon 5:1 in Führung liegst, darf man in dieser Liga eben nicht einen Gang zurückschalten, sondern muss weiter Gas geben. Das haben wir heute wieder deutlich am eigenen Leib zu spüren bekommen." Der FHTC war von Beginn an gefordert, hatte aber auf die Meeraner Angriffe fast immer die richtige Antwort parat. FHTC-Torfrau Susanne Beck musste schon in der 2. Minute erstmals klären. "Danach lief es für uns fast wie am Schnürchen", resümierte Seifert. "Die ersten 20 Minuten zählen sicherlich zu den stärksten in dieser Saison." Tore von Caroline Mittag (3., 22.), Anja Hessenkemper (13.), Katharina Korb (16.) und Franziska Schieferbein (19.) brachten den FHTC mit 5:1 in Front. "Dann haben wir einen Gang zurückgeschaltet, das war aber so nicht geplant", kritisierte der Coach.

Auch nach dem Pausentee hielt dieser Trend an und mündete in einem spannenden Finale, als Meerane in der 42. Minute nach einer Aufholjagd den Ausgleich zum 5:5 markierte. "Wir hatten dann das Glück auf unserer Seite, ganz klar. Aber das haben wir uns auch sprichwörtlich erarbeitet", schätzte der FHTC-Trainer ein. 30 Sekunden vor Schluss brachte Caroline Mittag mit ihrem dritten Treffer den FHTC endgültig auf die Siegerstraße, zuvor scheiterte Franziska Schieferbein vom 7-Meterpunkt. Auch Meerane patzte in der gleichen Situation und traf nur den Pfosten. Mehrere Zeitstrafen auf beiden Seiten blieben zudem in der umkämpften Schlussviertelstunde ohne Konsequenz.

Den Trainer stimmte die Leistung vom Samstag optimistisch, um auch gegen den Steglitzer TK gestern punkten zu können. Das Unterfangen gelang den FHTC-Damen sogar. Die gestrige Partie endete 3:3 (2:0). Der FHTC war dabei nah dran an zweitem Sieg zu Hause. Zwei Minuten trennten den Club von der großen Überraschung gegen den Tabellenzweiten.

Am Sonntag müssen die Freibergerinnen wieder reisen. Dann gastieren sie bei den Zehlendorfer Wespen.

Statistik FHTC gegen Meerane: Schieferbein (1), Beck, Pieper, Mittag (3), von Wolfersdorf, Höhne, Hessenkemper (1), Korb (1), L. Pöthe, Korte, Burgmaier, Oertel