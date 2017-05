Großer Wurf für Afrika

Diskuswerferin Sandy Uhlig aus Mittweida kann sich nach einer neuen Bestleistung Hoffnungen auf die Teilnahme bei der U 18-WM in Kenia machen. Doch die Sache hat einen Haken.

Von Robin Seidler

erschienen am 17.05.2017



Mittweida. Den Globus gedreht oder im Atlas geblättert hat Sandy Uhlig von der LG Mittweida zwar seit dem Wochenende noch nicht, aber dass Nairobi die Hauptstadt von Kenia ist, wusste sie natürlich sofort. Im Sommer könnte die 16-Jährige nun ein Flugzeug besteigen, das sie nach Afrika bringt. Denn am Wochenende hatte die Diskuswerferin beim WLV-Werfercup in Wiesbaden die für die U 18-Weltmeisterschaft geforderte Norm (46,00 m) um einen Meter und einen Zentimeter übertroffen (47,01 m) - und darf sich nun berechtigte Hoffnungen auf die WM-Teilnahme im Juli machen.

"Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon einmal auf einem anderen Kontinent gewesen bin. Eigentlich bin ich immer nur innerhalb Deutschlands und Europas gereist", erzählt die Gymnasiastin aus Mittweida. Nach ihrem Paradewurf von 47,01 m in Hessens Landeshauptstadt stehen ihr nun die Türen für einen Kenia-Trip etwas weiter offen. "Ich habe diese Weite gleich im zweiten Versuch geschafft. Dadurch konnte ich den weiteren Wettkampf entspannter angehen. Es war ein schönes Gefühl, als der Druck weg war." Natürlich hat sie nach dem Wettkampf sofort ihre Eltern informiert. "Sie haben sich riesig gefreut." Immerhin müsste die Familie Uhlig bei Planungen über die mögliche Kenia-Reise ihrer Tochter nicht großartig mit der Schule diskutieren. Der Termin der U 18-Weltmeisterschaft liegt mitten in den sächsischen Sommerferien.

Allerdings können die Flüge noch nicht gebucht werden, denn die Sache hat einen Haken. "Der Qualifikationszeitraum geht noch über einen Monat. Ende Juni muss ich unter den besten zwei deutschen Diskuswerferinnen meiner Altersklasse sein, dann klappt es auch", sagt Sandy Uhlig. Momentan steht sie mit ihrer Weite aus Wiesbaden auf Platz 2. "Aber alles ist sehr eng. Es gibt viele Werferinnen, die nur ein paar Zentimeter hinter mir liegen", fügt sie an und will nun ihre persönliche Bestleistung in den nächsten Wochen noch weiter steigern. Am kommenden Wochenende reist sie zu den Halleschen Werfertagen, danach folgen noch Wettkämpfe in Zeulenroda und Schweinfurt, wo die LG-Athletin erneut auf die nationale Konkurrenz trifft.

Eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist bei Sandy Uhlig auf jeden Fall klar erkennbar. 2016 lag ihre Bestweite mit 43,80 m noch mehr als drei Meter unter dem heutigen Wert. "Wir haben bei verschiedenen Lehrgängen und bei der Leistungs-diagnostik Tipps bekommen und grundlegende Dinge geändert. Vor einem Jahr war ich vor den Würfen noch sehr hektisch, inzwischen bin ich ruhiger geworden", erklärt die Gymnasiastin. Verbesserungsbedarf sieht sie immer noch. "Besonders bei der Kraft sowie an Technikdetails muss ich noch arbeiten."

Außerdem fehle ein gut ausgestatteter Kraftraum, da sie beim Freihanteltraining noch viel Nachholbedarf habe, wie sie selbst einschätzt. Doch das Training mit Michael Sperling gibt ihr viel Rückenwind. "Ich trainiere jetzt seit mehr als zehn Jahren bei ihm. Dadurch verstehe ich schnell was er will, wenn er mich verbessert. Natürlich helfen auch die guten Bedingungen hier in Mittweida, mit dem neuen Stadion."

Der Moi-International-Sports Complex mit dem 60.000 Zuschauer fassenden Nationalstadion in Nairobi wäre sicher auch eine spannende Erfahrung für Sandy Uhlig. "Aber ich muss weiterhin hart arbeiten, damit das klappt. Bis dahin kann noch viel passieren." Mit dem Kugelstoßen - ihrer zweiten Disziplin - will sie nun zunächst etwas kürzertreten. (mit sperl)