Großes Spiel dank Luisa Groß

Die Weißenborner Handballerinnen haben im Landespokal Sachsenliga-Primus Riesa/Oschatz 60 Minuten Paroli geboten.

Von Knut Berger

erschienen am 14.02.2017



Weißenborn. Obwohl die Damen des SV Rotation Weißenborn am Samstag im Viertelfinale des Handball-Sachsenpokals die Segel streichen mussten, herrschte im Lager des Verbandsligisten keine Trauerstimmung. Schließlich kam das Aus im Wettbewerb gegen keinen Geringeren als den aktuellen Spitzenreiter der Sachsenliga, die HSG Riesa/Oschatz. Über 45 Minuten gelang es den Schützlingen von Trainerin Kornelia Kowalczyk dabei, das Geschehen offen zu halten. Doch am Ende geht eine 21:26 (11:12)-Niederlage in die Pokalhistorie ein.

"Ich war vor allem von der ersten Halbzeit positiv überrascht, in der meine Mannschaft dem Favoriten große Probleme bereitet hat. Das hatte ich so nicht erwartet, zumal wir einige Personalprobleme hatten", sagte die Rotation-Übungsleiterin, die zudem die gute Abwehrarbeit ihrer Damen lobte.

Zunächst begann die Partie ausgeglichen (4:4). Es dauerte etliche Minuten, ehe sich die Gäste erstmals etwas absetzen konnten (7:5). Doch nicht zuletzt durch eine überragende Luisa Groß, die 60 Minuten lang im Weißenborner Tor eine bärenstarke Vorstellung ablieferte, blieb Rotation auf Schlagdistanz. Nach dem Seitenwechsel gingen die Gastgeberinnen sogar 14:13 in Führung (36.). Als Rotation dann mit 16:14 in Front lag, flehten einige der Zuschauer in der Felix-Schoeller-Halle, dass nun die viel beschworenen eigenen Pokalgesetze greifen mögen. Doch die Weichen wurden nicht auf Sensation gestellt. Vielmehr glich die HSG aus (16:16/42.) und ging über ein 18:17 mit 21:19 (52.) in Führung. Zu diesem Zeitpunkt konnte Weißenborns Spielmacherin Julia Uhlemann längst nicht mehr wie erhofft Regie führen, da sie vom Gegner mit einer Spezialbewachung bedacht wurde. Beim Stand von 24:20 (58.) für die Riesaer Damen war dann allen klar, dass es für das mittelsächsische Team zum Weiterkommen nicht reichen wird.

"Eine Dreiviertelstunde war auf dem Parkett kein Klassenunterschied zu sehen. Wir haben uns keinesfalls blamiert, sondern im Gegenteil teuer verkauft", lobte Weißenborns Sportkoordinator Ralf Hallas. In der Schlussphase habe der Gegner dann mehr Cleverness an den Tag gelegt. "Ich bin dennoch positiv von der Leistung der Mädels überrascht", bekräftigte Hallas. Und Kornelia Kowalczyk nahm auch für die Punktspielserie, in der Weißenborn aktuell die Tabelle der Verbandsliga Staffel Ost anführt, etwas Positives mit. "Wir haben gezeigt, dass wir auch gegen Sachsenligamannschaften mithalten können", sagte die Trainerin.

Statistik Rotation Weißenborn: Groß, Giesa; Zeller (7/1), Kiulies (7/2), Teuchert (1), Vogelgesang (5), Röder, Uhlemann (1), Krille, Tobies, Ebner