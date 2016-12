Großmeister aus Geringswalde

Taekwondo-Sportler Christian Heidrich aus der Zweigschule des Chemnitzer TC hat den Grad eines 5.Dan erworben. Der Bruchtest mit Ellenbogen war ein Highlight seiner Großmeisterprüfung.

Von Marion Gründler

erschienen am 21.12.2016



Geringswalde. Er kann sich jetzt Großmeister nennen und rückt damit in den Status eines Lehrers der koreanischen Kampfsportart Taekwondo auf: Der Geringswalder Christian Heidrich, der bereits vor drei Jahren als sachsenweit jüngster Bundeskampfrichter von sich reden machte. Mit dem Großmeistergrad des 5. Dan hat er inzwischen Sphären erreicht, die für einen 28-Jährigen durchaus ungewöhnlich sind.

Sein Trainer René Kuhrau ist voll des Lobes. "Eine außergewöhnliche Leistung, die nicht zuletzt die Güte unserer Zweigschule spiegelt." Er sei vor allem beeindruckt von der Zielstrebigkeit Heidrichs. Für Kuhrau gehört der junge Großmeister zu denen, die verinnerlicht hätten, was hinter dem Begriff "Do" als geistigem Weg stünde. Christian sei 1997 zur Geringswalder Zweigstelle des 1. Taekwondo-Clubs Chemnitz gekommen, erinnert sich der Trainer. "Damals schaute er mit großen Augen zu mir auf. Jetzt schaue ich zu ihm auf", sagte Kuhrau.

Der frischgebackene Großmeister selbst muss das Ganze erst einmal sacken lassen, wie er sagt. Der etwa vierstündigen Prüfung von insgesamt elf Kandidaten vor drei Juroren sei eine intensive Vorbereitung vorausgegangen. Heidrich traf sich monatelang zweimal wöchentlich mit seinen Partnern Sebastian Naumann aus der Geringswalder Schule sowie Erik Schäfer aus Markersdorf zum mehrstündigen Training. Geprüft wurden unter anderem Bewegungsabläufe, sogenannte Formen, die einen imaginären Kampf mit dem Gegner simulieren. Heidrich präsentierte unter anderem eine Form, in der nach der östlichen Philosophie die Ruhe und Weite einer großen Ebene zum Ausdruck kommen soll. Für den Prüfungsteil Ein-Schritt-Kampf und Selbstverteidigung stellte der 28-Jährige Technikabfolgen und Bewegungen mit Dreh- und Sprungtechniken zusammen. Ziel war eine Demonstration, "die so perfekt und fließend wie möglich abgespult werden sollte", erklärt Heidrich.

Für den Bruchtest als Prüfungsfach hatte sich der Geringswalder etwas Besonderes einfallen lassen. Statt der üblichen Brettstärke von mindestens 2,5 Zentimeter Stärke, durchtrennte er mit dem Ellenbogen zwei übereinanderliegende Fichtenhölzer, die es auf insgesamt fünf Zentimeter brachten. "Alles andere wäre für den anspruchsvollen Grad der Prüfung zu simpel gewesen", sagte Heidrich.

Wenn Christian Heidrich einmal nicht auf der Kampfsportmatte steht, steckt er in den Vorbereitungen für seine Promotion als Doktor der Physik. Der Absolvent der Technischen Universität Chemnitz forscht auf dem für Laien recht schwer verständlichen Sektor des Graphen, einer Kohlenstoffverbindung. Er schätzt, dass noch etwa zwei Jahre ins Land gehen, bis er auch diesen Abschluss in der Tasche hat. Für neue Herausforderungen auf sportlichem Gebiet will sich Heidrich Zeit lassen. "Ich hatte zwar nach dem 4. Dan gesagt, dass mir dieser Grad reicht", erinnert er sich und schmunzelt. Nun hat auch der 6. Dan durchaus seinen Reiz.