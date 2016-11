Grün-Weiß ordnet sich oben ein

Die Schachspieler des SVNiederwiesa sorgen in der neuen Saison für Furore. Der Aufsteiger ist noch ungeschlagen und Zweiter der 1. Landesklasse. Aber auch zwei andere Vereine ziehen vorn mit.

Von Knut Berger und Steffen Bauer

erschienen am 23.11.2016



Niederwiesa. Den Schachspielern des SV Grün-Weiß Niederwiesa ist es in der 1. Landesklasse bisher hervorragend gelungen, auf den 64 Feldern ihre Figuren zu verschieben. Nach drei Spieltagen in der Wiederaufsteiger noch ungeschlagen. Nach einem Unentschieden zu Saisonbeginn gegen den USV TU Dresden II und einem Erfolg bei Schlusslicht Gambit Kamenz bezwang Niederwiesa zu Hause den bisherigen Tabellenführer aus Heidenau mit 4,5:3,5.

"Wir hatten uns in diesem Spiel nicht viel ausgerechnet, da der Gegner stark besetzt ist", sagt Martina Nobis, die bei den Grün-Weißen am fünften Brett sitzt. Doch dann gewannen Günter Klemm, Felix Zimmermann und René Kindt ihre Partien. Tom Zimmermann, Niklas Preißler und Robert Wetzel trennten sich von ihren Gegnern remis. Nur Martina Nobis und ihr Sohn Philipp mussten ihre Spiele abgeben.

"Damit sind wir unserem Saisonziel Klassenerhalt ein ganzes Stück näher gekommen", sagt Mannschaftsleiter Tom Zimmermann. In der Saison 2014/15, in der Niederwiesa aus der 1.Landesklasse absteigen musste, hatte der SV Grün-Weiß insgesamt nur drei Punkte erkämpft, jetzt sind es nach drei Partien schon fünf. Niederwiesa II musste dagegen nach zwei Unentschieden zu Saisonbeginn die erste Niederlage hinnehmen. Bei Lok Döbeln hieß es 3,5:4,5. Damit liegt Niederwiesa auf Rang 6 der Bezirksliga.

Mit dem Siebenlehner SV spielt dort auch ein kleiner Verein, der vor zwei Jahren ebenfalls noch in der 1.Landesklasse am Brett saß. Nach dem Abstieg wurden die Siebenlehner auch in der 2. Landesklasse gleich durchgereicht. Nun blickt das Team Jörg Koch aber wieder nach oben. "Wir haben den Abwärtstrend gestoppt", sagt der Schach-Abteilungsleiter des Siebenlehner SV.

Nachdem der Absteiger zu Beginn in Döbeln (4,5:3,5) und zuhause gegen Frankenberg (5:3) gewann, trotzte er nun Tabellenführer Ehrenfriedersdorf ein 4:4-Remis ab und schloss mit fünf Mannschaftspunkten zu den beiden führenden Teams der Bezirksliga-Tabelle auf. Den Ausschlag gaben am Ende der Sieg von Ronald Arlt, der seinen Gegner nach fünf Stunden zähen Ringens in die Knie zwang, sowie das Remis von Rolf Kempe am dritten Brett.

Der sofortige Wiederaufstieg ist trotz der sehr guten Ausgangsposition nach drei Runden kein Thema am Siebenlehner Wasserturm. "Wir wollen in der Bezirksliga Fuß fassen und uns konsolidieren", sagt Koch. Der 53-Jährige steht seit sechs Jahren an der Spitze der 25-köpfigen Schach-Abteilung und hatte sogar schon einen Weltmeister in seinen Reihen: Roven Vogel wurde 2015 U-16-Weltmeister und spielt inzwischen in Dresden in der Bundesliga. Mit dem Höhenflug des jetzt 16-Jährigen begann aber auch der zwischenzeitliche Abstieg des Vereins. "Seinen Weggang und den von Philipp Humburg konnten wir in der Landesklasse nicht kompensieren", sagt Jörg Koch.

Auch der TV Freiberg 1844 sitzt in dieser Saison auf Landesebene am Brett. Die Freiberger stiegen vor zwei Jahren als Bezirksmeister in die 2. Landesklasse auf, schafften dort auf Anhieb Platz 3 und sind im Moment mit drei Punkten Sechster unter zehn Teams der Staffel C. Gegen Post Crimmitschau gelang gerade der erste Sieg. Dabei bezwangen Daniel Juhrs, Uwe Vedder und Gert Merker ihre Gegner, während Kay Schäfer, Bernd Schäfer, Andreas Scholz und Clemens Göhler je einen halben Zähler zum 5:3-Erfolg beisteuerten.