Grün-Weiße wollen nicht vorzeitig die weiße Fahne hissen

Die Handballer des SV Niederwiesa brauchen für den Ligaverbleib Punkte. Doch gerade jetzt gibt es personelle Probleme.

Von Knut Berger

erschienen am 03.03.2017



Niederwiesa. Martin Herwick gilt als Übungsleiter, der stets mit Ehrgeiz die Spieltage seiner Mannschaft in der Handball-Bezirksliga vorbereitet. Dem nächsten Heimspiel, das sein Team morgen ab 16 Uhr in der Sporthalle des Samuel-von-Pufendorf-Gymnasiums in Flöha austrägt, sieht der Coach des SV Grün-Weiß Niederwiesa (10./13:19 Punkte) aber eher gelassen entgegen. Denn seine Truppe trifft auf den TSV Mittweida, der mit 23:9 Zählern derzeit auf dem 2. Tabellenplatz steht.

"In dieser Partie wird von uns nicht viel erwartet", sagt Herwick. Das mache die Aufgabe grundsätzlich einfacher. Mittweida sei ein eingespieltes Team und deshalb klar der Favorit. Dennoch wolle er mit seinen Männern nicht schon vor dem Anpfiff die weiße Fahne hissen. "Wir werden den Kampf gegen den Tabellenzweiten annehmen und hoffen, dass Spiel so lange wie möglich eng zu gestalten", kündigt der SVN-Trainer an. "Dazu brauchen wir aber gegenüber der Vorwoche eine deutliche Steigerung im Angriff."

Nach dem 15:19 in Lengenfeld bescheinigte er seiner Mannschaft eine desolate Offensivleistung. "So dürfen wir uns nicht noch einmal präsentieren. Sonst gibt es für uns in dieser Liga nichts mehr zu holen", mahnt Herwick. Leider sei die personelle Situation derzeit angespannt. "Von einem gesunden Konkurrenzkampf in unseren Reihen kann keine Rede sein." Vielmehr gebe es Woche für Woche neue Ausfälle. Deshalb müssen wir als Team noch enger zusammenrücken", fordert der Übungsleiter. Zudem baue er morgen im Kreisderby auf die eigenen Fans. "Eine lautstarke Kulisse könnte sicher zusätzliche Prozente freilegen, um eine solche Partie gewinnen zu können."

Die Männer des HV Oederan (11./8:22) haben am Sonntag, 18Uhr, zwar ebenfalls Heimrecht, bekommen aber mit dem Tabellendritten Zwickauer HC II (21:11) einmal mehr schwere Kost vorgesetzt. "Wie der Gegner heißt, ist egal. In unserer Situation zählen nur Punkte", sagt HVO-Trainer Michael Kranz. Dabei muss der Coach auf Robert Eckardt verzichten, der verletzt ist. Frank Tschee fehlt aus beruflichen Gründen, ob Riccardo Seidel arbeitsbedingt dabei sein kann, entscheide sich kurzfristig, so Kranz.

Die Damen des VfB Flöha (6./16:16) empfangen am Sonntag, 15 Uhr den TSV Fortschritt Mittweida (8./13:17). Nach einer umfassenden Analyse der jüngsten Punktspielpleite zeigt sich VfB-Trainerin Anne Benke kämpferisch. "Wir haben das Spiel kritisch ausgewertet, brennen nun auf Wiedergutmachung und wollen die beiden Punkte in Flöha behalten", sagt die VfB-Übungsleiterin. Ihre Mädels seien hochmotiviert und wollen voll angreifen. Ebenfalls am Sonntag (16 Uhr) laufen die Damen des HV Oederan (5./21:11) zu Hause gegen den Vorletzten, den Burgstädter HC II (5:25), auf.