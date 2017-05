Guter Auftritt in Berlin

erschienen am 10.05.2017



Die Tischtennisspieler des Flöhaer Pufendorfgymnasiums und die Mädchen des Brander Cottagymnasiums haben beim Bundesfinale des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" in Berlin eine gute Figur gemacht. Die Schützlinge des Flöhaer Sportlehrers Andreas Liebscher (rechts im Bild) haben mit Platz 7 in der Wettkampfklasse III ihre Zielstellung, eine einstellige Platzierung, erreicht und waren am Ende sogar beste sächsische Tischtennis-Mannschaft bei diesem Bundesfinale. "Wir haben uns gegenüber dem Vorjahr um fünf Plätze verbessert", freut sich Liebscher. Die Mädchen des Städtischen Gymnasiums Mittweida belegten Platz 10 in der WK III. In der WK II landeten die Mädchen des Bernhard-von-Cotta-Gymnasiums Brand-Erbisdorf mit ihrer Sportlehrerin Carmen Hebestreit (links) diesmal nur auf Rang15, nachdem sie im Vorjahr 13. geworden waren. Die Truppe konnte aber zumindest Gastgeber Berlin in der Endabrechnung hinter sich lassen. (sb)