HSG-Dachse holen Schwung

Die Freiberger Oberliga-Handballer haben ein Freundschaftsspiel bei der SG Striegistal mit 46:15 gewonnen. Obwohl die Hausherren nur in der Bezirksklasse spielen, war der HSG-Coach zufrieden.

Von Steffen bauer

erschienen am 09.01.2017



Hainichen/freiberg. Normalerweise ist kein Trainer der Welt nach einer Niederlage zufrieden, vor allem, wenn sie noch klar und deutlich ausfällt und vor den eigenen Fans passiert. Bei Mario Donner, dem Trainer der Striegistaler Handballer, war das am Sonnabend etwas anders. Zwar wurde die SG 1899 von der HSG Freiberg am Ende mit 46:15 (23:9) förmlich überrollt. Dennoch strahlte der 48-jährige Spielertrainer des Bezirksklasse-Vertreters regelrecht: "Ein tolles Handballspiel und ein tolles Erlebnis für uns."

Immerhin mehr als 100 Zuschauer hatten das Freundschaftsspiel der Striegistaler gegen den Mitteldeutschen Oberligisten im Sportforum Hainichen verfolgt - doppelt so viele, wie der aktuelle Tabellenachte der 2. Bezirksklasse sonst zu seinen Heimspielen begrüßen kann. Damit sei man durchaus zufrieden, so Mario Donner. Ein paar Plätze in der Sporthalle an der Pflaumenallee blieben sicher aufgrund der Witterungsverhältnisse leer. Diejenigen, die gekommen waren, bekamen gute Handballkost geboten, sagte Donner. "Der Klassenunterschied war natürlich zu sehen", so der Striegistaler Trainer. Dennoch habe sich seine Truppe gegen den fünf Ligen höher spielenden Kontrahenten sehr gut verkauft: "Das war eine ansehnliche Leistung von uns."

Die Gastgeber gingen durch René Schneider sogar 1:0 in Führung und hielten bis Mitte der 1. Halbzeit Anschluss (4:7). Danach machten sich die spielerischen und athletischen Vorteile der Freiberger, die in der Oberliga zurzeit auf dem vorletzten Platz stehen, aber bemerkbar. Für HSG-Trainer Anel Mahmutefendic war die Partie dabei eine gute Gelegenheit, Schwung für die schwierigen Aufgaben im Kampf um den Klassenerhalt zu holen. "Das war eine sehr gute Trainingseinheit für uns", lobte der 38-jährige Bosnier mit niederländischem Pass.

Bis auf den verletzten Marcin Kijowski, der am Mittwoch an der Schulter operiert wird, sowie Damian Kowalczyk und Kevin Elsässer schickte Mahmutefendic seinen kompletten Kader aufs Feld und probierte vor allem verschiedene taktische Varianten im Angriff. So habe man auf Konter und auch die zweite Welle verzicht, dafür mit sieben Feldspielern agiert, erklärte der HSG-Coach. "Die Jungs haben ihre Aufgaben sehr gut gelöst."

Für Hausherren war die Partie ein nachträgliches Geschenk zum Jubiläum "90 Jahre Handball in Pappendorf". 1926 wurde dort die Sektion Handball gegründet, erzählte Mario Donner. 2010 fusionierten der ATV 1899 Pappendorf und die SG Grün-Weiß Berbersdorf zur SG 1899 Striegistal. Zum Jubiläum 2016 kam die Partie aus Termingründen nicht zustande. Diesmal sei alles ganz schnell gegangen, sagte Tim Becker. Der Kreisspieler der Striegistaler, der oft in der Freiberger Ernst-Grube-Halle zu Gast ist, hatte den Kontakt zur HSG hergestellt und das Spiel organisiert. "Das war eine rundum gelungene Sache", sagte der 30-Jährige. Daran hatten auch die guten Unparteiischen aus Dresden Anteil.

Ein gemeinsames Foto und eine kleine Feier rundeten diesen "wunderschönen Handballtag", so SG-Trainer Donner, ab. Kontakte zur HSG unterhalten die Pappendorfer Handballer seit mehr als 20 Jahren. Und um diese weiter zu vertiefen, luden die HSG-Verantwortlichen die Striegistaler Mannschaft nun zu einem Heimspiel der 4. Liga ein - "natürlich mit Freikarten", freute sich der Striegistaler Spielertrainer. "Eine tolle Sache." (mit dom)

Statistik SG Striegistal: Halfter, Winkler; Schneider (2), Wendelmuth (1), B. Donner (3), Becker (2), Tschöpe (1), Locker, Puschmann (2), Schlimpert (4), Kühn

HSG Freiberg: Koch, Hensel; Wunderwald, Lehmann (5), Schettler (4), Neumann (9), Richter (4), Deli (5), Junghanns (2), Tieken (3), Cingel (3), N. Werner (11)