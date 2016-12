HSG: Kein Märchen, aber ein Krimi

Die Freiberger Oberliga-Handballer haben den Tabellenführer zwar nicht stoppen können. Aber sie hatten den Favoriten am Rand eines Punktverlustes.

Von Steffen Bauer

erschienen am 19.12.2016



Freiberg. Damian Kowalczyk hat die Stimmungslage im HSG-Team am Samstagabend in einen einzigen kurzen Satz gepackt. "Jetzt ist große Pause", atmete der Torwart der Freiberger Handballer nach den letzten 60 Spielminuten des Jahres auf. Nun müsse man vor allem die Köpfe freibekommen, so der 27-jährige Pole, nachdem sich die Mannschaft für eine gute Leistung erneut nicht belohnen konnte. Dabei hatte die HSG als Vorletzter der Mitteldeutschen Oberliga dem ungeschlagenen Spitzenreiter HSV Bad Blankenburg einen großen Kampf geliefert. Mit 23:26 (9:12) stand jedoch wieder eine bittere Niederlage zu Buche - die achte insgesamt, die fünfte in Folge und mittlerweile auch schon die vierte Heimniederlage der Saison.

Dennoch gab es viel Applaus von den 550 Zuschauern in der nicht ganz ausverkauften Ernst-Grube-Halle. Diesmal hatten sich die Fans schon acht Minuten vor dem Ende von ihren Sitzen erhoben. Die HSG, die von Beginn an zurücklag, machte in der 2. Halbzeit einen Sechs-Tore-Rückstand wett und kam vom 13:19 auf 21:22 heran. Peter Deli hatte den Abschluss markiert, der ansonsten glücklose Marcin Kijowski schaffte per Siebenmeter das 22:22.

Jetzt stand die Halle kopf, wurde die Partie, in der die Thüringer meist zwei, drei Tore vorn lagen und nach dem Wechsel beim 15:10 auf der Siegerstraße schienen, zum Krimi. Der haushohe Favorit, der makellose 24:0 Punkte zu Buche stehen hatte, wankte. Gästetrainer Jörn Schläger, der in Berlin, Gummersbach und Göppingen sowie 22-mal für die deutsche Nationalmannschaft spielte, schimpfte wie ein Rohrspatz. Doch die Gäste konterten eiskalt (22:24). Als Martin Schettler nur den Pfosten traf und auch der starke Peter Deli scheiterte, stand fest, dass es kein Weihnachtsmärchen gibt.

"Das tut sehr weh", sagte Schettler. Man habe sich die Tore hart erarbeiten müssen, sodass am Ende auch etwas die Kraft fehlte, so der achtfache Torschütze. Und die Abgezocktheit, die der Spitzenreiter an den Tag legte, sagte HSG-Trainer Anel Mahmutefendic, der seinem Team einen großen Kampf und eine starke Leistung bescheinigte. "Wir haben wieder einen Schritt nach vorn gemacht." Immerhin habe man gegen den Meister der vierten Liga gespielt, so der 38-jährige Bosnier, der sich mit dieser Prognose wohl nicht sehr weit aus dem Fenster lehnt. "Doch wir haben auch wieder Nerven gezeigt", kritisierte Mahmutefendic unter anderem die drei verworfenen Siebenmeter. "Das kostet uns am Ende einen Punkt."

HSG-Chef Tobias Scholz hatte ebenfalls ein Duell auf Augenhöhe gesehen: "Heute hat ein Hauch unterschieden." Wenn man so gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte spiele, gewinne man sicher. Auch auf dem Sponsorenempfang herrschte trotz des Abstiegsplatzes, auf dem die HSG ins neue Jahr geht, Optimismus. Ein Mega-Spiel und ein tolles Erlebnis, so der Tenor unter den Unterstützern des Freiberger Handball-Projekts. Lob gab es auch vom Stadtoberhaupt: "Die Mannschaft hat wieder gezeigt, was für ein Potenzial in ihr steckt", sagte Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger. Beeindruckt war der frühere aktive Handballer aus Flöha vor allem auch davon, "wie das Publikum stets hinter der Mannschaft steht".

In der Tabelle hat sich der Rückstand der HSG auf das Mittelfeld aber vergrößert, da viele Mitkonkurrenten im Abstiegskampf (Apolda, Pirna, Staßfurt, Plauen, Zwickau) gewannen. Dennoch sind vier Punkte Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz bei noch 15 Spielen kein Grund für Torschlusspanik. "Die Tendenz geht klar nach oben. Das müssen wir mit ins neue Jahr nehmen", sagte Martin Schettler. "Und dort kommen auch wieder leichtere Gegner als Bad Blankenburg."

Statistik HSG: Kowalczyk (1 Tor/1.-40.), Hensel (40.-60.); Wunderwald (1), Lehmann, Schettler (8), Neumann (3), Richter (n. e.), Kijowski (1/1), Deli (5/1), Junghanns (n. e.), Elsässer, Cingel, Tieken (1), N. Werner (3)

Siebenmeter: HSG 5/2; HSV 3/2 - Zeitstrafen: je 6 min - Zuschauer: 550