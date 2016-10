HSG: Ladehemmung beseitigen

Die Freiberger Oberliga-Handballer stehen vor dem nächsten Kellerduell gegen Hermsdorf unter Druck. Dabei greifen die Verantwortlichen nun auch zu ungewöhnlichen Maßnahmen.

Von Steffen Bauer

erschienen am 28.10.2016



Freiberg. Es gab Zeiten, da haben die Handballer der HSG für 17 Tore nicht einmal eine Halbzeit benötigt. Auch Kevin Elsässer war dabei, als die Freiberger vor zwei Jahren in der Oberliga sogar die 60-Tore-Marke knackten. Dagegen reichten 17 Treffer zuletzt beim ESV Lok Pirna hinten und vorn nicht, um am Ende irgendetwas etwas Zählbares mitzunehmen, obwohl Lok bis dahin die rote Laterne der Tabelle trug.

So richtig kann sich die Ladehemmung niemand erklären, schüttelt Kevin Elsässer den Kopf. "Timing und Abstimmungsverhalten passen zurzeit nicht." Ein schwaches Angriffsspiel gepaart mit einer schlechten Ausbeute seien die Ursache für die 17:25-Schlappe in Pirna gewesen. "Schon aus der Abwehr heraus lief es nicht", sagt Elsässer. Konter und sogenannte einfache Tore gelangen ebenfalls kaum, "und am Ende fehlt irgendwann auch das Selbstvertrauen".

Der 21-jährige Linksaußen war mit fünf Toren noch der beste HSG-Werfer in Pirna und führt mit 29Treffern auch die interne Torschützenliste an. In der Statistik der Oberliga ist er auf Platz 11 notiert, unter mehr als 160 Spielern. Unter den 15 Teams der Oberliga steht die HSG mit 4:8 Punkten auf Rang 12 und damit auf einem Abstiegsplatz. Nun steht morgen Abend wieder ein Kellerduell an: 20 Uhr ist der SV Hermsdorf in der Ernst-Grube-Halle zu Gast, der mit 1:13 Punkten aktuelles Schlusslicht ist.

Für die HSG-Verantwortlichen ist die anhaltende schwierige Situation vor allem Kopfsache. Die Spieler sind zum Teil zu sehr abgelenkt, sagt Vorstandsmitglied Stefan Lange, "zum anderen grübeln sie zu viel über Fehler und sind irgendwann blockiert." Vor dem Heimspiel gegen Hermsdorf wird die Mannschaft nun erstmals sogar im Hotel übernachten und sich am Sonnabend gemeinsam auf die Partie einstimmen. "Alle müssen sich voll auf dieses wichtige Match fokussieren", sagt Lange. Das Vertrauen ins Team sei nach wie vor vorhanden: "Wenn die Jungs endlich zeigen was sie können, werden sie gewinnen."

Handball wird dabei morgen bereits ab 13 Uhr in der Grubehalle gespielt. Auch die A-Jugend (Sachsenliga) sowie die zweite und dritte Männermannschaft haben Hausaufgaben zu lösen. Vor dem Abendspiel wird die Freiberger B-Jugend für den Sachsenpokal geehrt, den sie als C-Jugend im Sommer mit den Übungsleitern Frank Dörfer und Thomas Schmalfuß gewann. Außerdem wird der langjährige Spieler Thomas Hruschka (32), der seine Karriere beendet, offiziell verabschiedet. Die jüngsten Tennisspieler des Freiberger HTC, mit dem die HSG seit einigen Jahren kooperiert, werden für ihre Leistungen bei Bezirks- und Landesmeisterschaften der AK U 10 (Gold und Bronze) gewürdigt. Anschließend werden die angehenden Tenniscracks die HSG-Männer an der Hand zum Duell gegen Hermsdorf auf Feld begleiten.

Kevin Elsässer kennt einige Spieler des morgigen Gegners übrigens sehr gut: Der 1,83 m große Rechtshänder hat in Hermsdorf mit dem Handball begonnen und heute noch Kontakt zu früheren Weggefährten, die jetzt im Hermsdorfer Oberliga-Team stehen. Steffen Schreiber, der aktuelle Coach des SVH, war sein erster Trainer. "Spiele gegen Hermsdorf sind für mich immer besondere Spiele." Aber das werde er während der 60 Minuten komplett ausblenden, sagt der Industriemechatroniker, der seit knapp zehn Jahren in Freiberg lebt. "Die Punkte müssen natürlich bei uns bleiben."