HSG: Mit Ruhe zum Erfolg

Die Freiberger Oberliga-Handballer unternehmen morgen den fünften Anlauf auf den ersten Doppelpunktgewinn der Saison. Ins Heimspiel gegen Staßfurt gehen sie aber mit einem Handicap.

Von Steffen Bauer

erschienen am 30.09.2016



Freiberg. Ein besonderes Ritual vor einem Spiel hat Anel Mahmutefendic nicht, wenn man davon absieht, dass der Trainer der HSG-Handballer samstags stets einen Latte macchiato im Café Momo trinken geht. Bislang hat das in dieser Saison aber noch kein Glück gebracht. Doch der 38-Jährige ist überzeugt, dass man sich Glück ohnehin erarbeiten muss. Und in dieser Beziehung sei die Mannschaft trotz der vier sieglosen Spiele und 2:6 Punkten (12.) auf dem richtigen Weg, sagt der Freiberger Trainer. "Die Jungs arbeiten sehr hart. Irgendwann muss sich das auszahlen."

Am besten schon am Sonnabend, wenn der HV Rot-Weiß Staßfurt in die Ernst-Grube-Halle kommt. Die Sachsen-Anhalter waren auch in der vorigen Oberliga-Saison einer der ersten Gegner, nachdem Mahmutefendic das Ruder bei der HSG übernahm und die Mannschaft wieder in ruhiges Fahrwasser steuerte. Das 34:30 gegen Staßfurt war damals eine Initialzündung. Dass er im Moment mit seinem Team nicht auf Erfolgskurs liegt, bringt den Bosnier nicht aus der Ruhe. "Wir sind immer noch in einem Entwicklungsprozess." Der sei nicht automatisch mit Ende der Vorbereitung und Anpfiff der Punktspiele abgeschlossen, sagt der frühere niederländische Auswahlspieler. "Die Mannschaft trainiert hart, aber bis alles richtig funktioniert, sind kleine Tiefs normal."

Hoffnung, dass der Wendepunkt bald erreicht ist, macht dem akribischen Trainer ("Ab Montag konzentriere ich mich stets voll und ganz auf den nächsten Gegner.") die zweite Spielhälfte der Vorwoche. Beim bis dahin sieglosen TuS Radis absolvierten seine Männer eine "sehr schlechte" erste Halbzeit, so Mahmutefendic. "Dann hat sich die Mannschaft aber um 180 Grad gedreht." Nach einem Sieben-Tore-Rückstand war sogar ein Punkt in Reichweite, ehe es beim 26:30 dann doch die zweite Niederlage in Folge gab.

"Wir sind nicht schlechter als die anderen Mannschaften", sagt der HSG-Trainer. Im Gegenteil - in allen Partien seien seine Jungs sogar phasenweise das bessere Team gewesen, ehe meist Kleinigkeiten den Ausschlag für den Gegner gaben. "Diese positiven Abschnitte müssen wir einfach weiter ausbauen", fordert Mahmutefendic. Dann würden logischerweise die Punkte kommen.

So, wie der Trainer die Ruhe behält, halten es auch die anderen Verantwortlichen. Sie fordern aber auch Zählbares. "Wir brauchen unbedingt den ersten Erfolg", sagt Stefan Lange, Vorstandsmitglied und neuer Geschäftsführer der Spielbetriebsgesellschaft. "Wir müssten mindestens drei Punkte mehr auf dem Konto haben." Derzeit fehle das Selbstvertrauen - aber zu unrecht, betont Lange: "Alle Spieler haben eine sehr gute handballerische Ausbildung." Zudem hätten die bisherigen Spiele gezeigt, dass man vorn mitmischen könne. "Wer aber mittelfristig den Aufstieg im Auge hat, muss anders agieren", sagt der 43-jährige Funktionär. Punktverluste bauen jedoch wenig auf "und führen mit Sicherheit nicht zu positiven Gedanken", so Lange. Er vertraue Trainer und Mannschaft, die zuletzt durch Engagement und Kampfgeist den scheinbar aussichtslosen Klassenerhalt noch geschafft hat.

In die morgige Partie gehen die Freiberger aber mit einem Handicap. Torwart Damian Kowalzcyk hat sich tief in den Finger geschnitten, die Wunde musste genäht werden. Zwei Wochen Pause, schätzt Trainer Mahmutefendic. Ausgerechnet da fällt der zweite Stammkeeper Tino Hensel aus beruflichen Gründen aus. Zum Glück hat die HSG mit Benjamin Koch einen dritten starken Torhüter. Zudem rückt A-Jugend-Keeper Danny Grämer auf. Das bedeute, "dass die anderen Jungs morgen in der Abwehr noch mehr arbeiten müssen, um den beiden zu helfen", sagt Mahmutefendic.

Vielleicht ist Anels Freundin Marlen, die auf der Tribüne sitzt und die Daumen drückt, morgen der Glücksbringer für die HSG. Im ersten Heimspiel gegen Apolda (23:23) stand das Team am Ende zumindest nicht mit ganz leeren Händen da.

Mitteldeutsche Oberliga 5. Spieltag - Sa., 20 Uhr: HSG Freiberg - HV RW Staßfurt (Ernst-Grube-Halle)