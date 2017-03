HSG: Mit Volldampf gegen Lok

Die Freiberger Oberliga-Handballer wollen morgen in der Ernst-Grube-Halle gegen Pirna weiter auf Erfolgskurs bleiben. Zudem haben sie noch eine Scharte auszuwetzen.

Von Steffen Bauer

erschienen am 10.03.2017



Freiberg. Nico Werner und seine Teamkollegen haben am spielfreien Wochenende zumindest tief durchatmen können. Mit dem 25:20 in Staßfurt hatten sich die Handballer der HSG Freiberg in der Mitteldeutschen Oberliga erstmals seit Monaten auf einen Nichtabstiegsplatz (10./16:22 Punkte) vorgekämpft. Zurücklehnen können und wollen sie sich aber keinesfalls, auch wenn sich der Abstiegskampf durch den diese Woche angekündigten Rückzug des TuS Radis aus der Oberliga etwas entschärft hat.

"Die Saison ist immer noch lang, da kann noch jede Menge passieren", sagt Nico Werner. Und von der Radis-Ankündigung werde sich die Mannschaft keinesfalls leiten lassen, weist der rechte Rückraumspieler der HSG jedwede Entspannung im Kampf um den Klassenerhalt zurück. "Wir spielen so weiter, dass wir am Ende mindestens vier Teams hinter uns lassen", so der 20-Jährige.

Zu diesem Kreis zählt auch der morgige Gegner der HSG, der ESV Lok Pirna (11./15:23 Punkte). Zudem haben die Freiberger mit dem früheren Drittligisten noch eine ziemliche Rechnung offen, betont Werner. Im Hinspiel im Oktober war die HSG beim 17:25 in Pirna regelrecht überrollt worden, obwohl Lok damals Tabellenletzter war. Das sitze durchaus noch tief, so Nico Werner. "Das war unsere klarste Niederlage bislang in dieser Saison - und dass beim Schlusslicht." Zudem habe man Lok damit wieder in die Spur gebracht, so der BWL-Student der TU Bergakademie. "Wir sind unseren Fans morgen also auf jeden Fall etwas schuldig."

Inzwischen sind jedoch auch die HSG-Dachse wieder in der Erfolgsspur. Vor allem der Auswärtssieg in Staßfurt gebe viel Auftrieb, so Werner. "Das war richtig wichtig." Damit sollten endlich alle Blockaden gelöst sein. Lok werde zwar sicher mit Volldampf kommen, "aber wir werden voll dagegenhalten", verspricht der wurfstarke Linkshänder.

Mit insgesamt 83 Toren ist Nico Werner in dieser Saison bislang bester HSG-Werfer und liegt auch in der Torschützenliste der Oberliga unter den besten 20. Das spiele für ihn aber gar keine große Rolle, sagt Werner. "Wichtig ist der Mannschaftserfolg." Und so hat der angehende Betriebswirtschaftler auch keinen persönlichen Plan, den es in dieser Serie noch zu erfüllen gilt. Ziel sei das Bestmögliche für das Team, betont er. Das heißt im Klartext, "Klassenerhalt und wenn möglich noch auf Platz 5 landen."

Dazu will er weiter mit Toren beitragen. Dass er nach der Schulterverletzung von Marcin Kijowski - der 25-jährige Pole macht Fortschritte und kehrt vielleicht schon im April zurück - im Moment einziger Linkshänder im HSG-Rückraum ist, dessen ist sich der Youngster bewusst. "Man ist schon mehr gefordert und kann sich keinen schlechten Tag erlauben", sagt Nico Werner. Aber das betreffe alle Rückraumspieler. Jeder übernehme ein Stück mehr Verantwortung. Und zum Glück habe man einen Allrounder wie Eric Neumann im Team, der problemlos im rechten Rückraum spielen kann. So komme auch er mal zu ein paar Pausen, schmunzelt Werner.

Als Team darf man sich morgen jedoch keine Auszeiten erlauben, sagt HSG-Trainer Anel Mahmut-efendic, der die Pirnaer lange analysiert und seine Männer vorbereitet hat. "Es geht nur mit der Einstellung wie zuletzt." Das jüngste Spiel von Lok (26:27 gegen Spitzenreiter Bad Blankenburg) sei klarer gewesen, als es das Ergebnis aussagt, so der HSG-Coach. "Trotzdem müssen wir 100Prozent und mehr bringen."

Mitteldeutsche Oberliga Sa., 20 Uhr: HSG Freiberg - Lok Pirna (Ernst-Grube-Halle)