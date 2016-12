HSG mit Weihnachtsmärchen?

Die Freiberger Handballer erwarten morgen Abend als Vorletzte den ungeschlagenen Spitzenreiter der Oberliga aus Bad Blankenburg. Doch die Dachse haben wieder neuen Mut geschöpft.

Von Steffen Bauer

erschienen am 16.12.2016



Freiberg. Eigentlich hätte alles so schön werden können. Zum letzten Spiel des Jahres stellt sich morgen Drittliga-Absteiger HSV Bad Blankenburg bei den Freiberger Handballfans vor, der ungeschlagene Spitzenreiter der Oberliga und seit Jahren eine Top-Adresse in Mitteldeutschland. Ein richtiger Leckerbissen also am Vorabend des vierten Advents. Zudem ist ein kleines Fest für die Freunde und Gönner der HSG geplant - mit Schnittchen, lockeren Gesprächen, Talkrunde und kleinem Empfang. Und nächste Woche ist dann Weihnachten.

Doch die Stimmung im Freiberger Handball-Lager ist gerade alles andere als besinnlich. Denn nach dem 23:24 gegen die HG Köthen rutschte das HSG-Team auf den vorletzten Platz der Mitteldeutschen Oberliga ab, hat nun bereits vier Niederlagen in Folge zu Buche stehen. So wurden jetzt sogar Stimmen laut, die Rahmenveranstaltung morgen lieber komplett abzusagen, da alles andere als eine klare Niederlage der HSG (14./8:16 Punkte) gegen die Bad Blankenburger (1./24:0) wie ein Weihnachtsmärchen wäre.

Doch daran verschwendet Stefan Lange, der Geschäftsführer der HSG und damit der Ausrichter des Sponsorenempfangs, keinen einzigen Gedanken. "Wir können und wollen zeigen, dass wir auch in schwierigen Zeiten zusammenstehen", sagt der 44-jährige Funktionär, der auch im Vorstand der HSG sitzt. Man könne als Vereinsführung und als Mannschaft nicht komplett abtauchen, wenn es nicht wie geplant läuft. Zudem gehe er trotz des anhaltenden Abwärtstrends der Freiberger Männer, zumindest was die Ergebnisse betrifft, davon aus, "dass alle morgen Abend ein schönes Spiel erleben werden", sagt Lange.

Die Mannschaft habe sich erneut eingeschworen, "alles zu geben, alles zu versuchen und sich zumindest nicht verheizen zu lassen", sagt der HSG-Geschäftsführer. Man werde sich gegen den Meisterschaftsfavoriten so teuer wie möglich verkaufen.

Natürlich wäre eine HSG-Truppe in guter Form und mit dem begeisterungsfähigen Publikum im Rücken immer in der Lage, auch ein Team wie Bad Blankenburg stolpern zu lassen. Dabei sah Lange zuletzt gegen Köthen zumindest 45 Minuten eine Mannschaft in guter Verfassung. "Wenn wir die komplette Partie so aufgetreten wären, hätten wir den Tabellenzweiten geschlagen."

Er sei sich sicher, dass die Truppe daraus zumindest Mut für die morgige Partie geschöpft hat. Und die Mannschaft habe ein deutliches Signal an den Vorstand gesendet: "Bitte haltet am Trainer fest", lautet die Botschaft, erzählt der Geschäftsführer, der sich "absolut gefreut" habe.

Auch HSG-Trainer Anel Mahmutefendic, der mit seinen Spielern nach der ersten Viertelstunde gegen Köthen hart ins Gericht gegangen war, ist längst wieder zuversichtlicher. Eigentlich sei es immer das Gleiche, sagt der 38-jährige Bosnier auf die Frage nach dem Rezept gegen den Spitzenreiter. "Wenn wir uns als Team präsentieren, füreinander arbeiten und kämpfen sowie das abrufen, was wir können, haben wir immer eine Chance", appelliert der Ex-Auswahlspieler der Niederlande an seine Schützlinge. Gegen Köthen haben sie schon die richtige Reaktion gezeigt, auch wenn es am Ende nicht reichte. Er mache sich natürlich keine Illusionen, sagt Mahmutefendic. "Bad Blankenburg ist die mit Abstand stärkste Mannschaft der Liga." Doch im Sport sei immer etwas möglich. "Wir müssen einfach fest an uns glauben."

Vielleicht geschehen in der Weihnachtszeit ja doch ab und zu Wunder und die Freiberger haben gegen den unschlagbar scheinenden Spitzenreiter - der HSV Bad Blankenburg gewann in Köthen kürzlich 32:23 - das Glück des Tüchtigen. Zu gönnen wäre es der Truppe, die fast immer Kampfgeist, Einsatz und Moral bewies. Nicht nur, weil Weihnachten ist.

Mitteldeutsche Oberliga 13. Spieltag - Sa., 20 Uhr: HSG Freiberg - HSV Bad Blankenburg (Ernst-Grube-Halle)