HSG reift zum Spitzenteam

Mittweidas Basketballer gehen als Tabellendritter der Landesliga ins neue Jahr. Der deutliche Sieg gegen die SG Adelsberg II musste aber hart erarbeitet werden.

Von Falk Bernhardt

erschienen am 20.12.2016



Mittweida. Eine Freiwurfquote von knapp 20 Prozent ist im Normalfall kein gutes Zeichen. Bei der HSG Mittweida fielen die lediglich zwei erfolgreichen Versuche am Sonntag aber kaum ins Gewicht, zu sicher waren die Akteure bei allen anderen Würfen aus dem Spiel heraus. Und wenn unter dem gegnerischen Korb einmal nichts ging, half aus der Distanz ein Dreier. Ein Spaziergang war das 71:59 gegen die SG Adelsberg II dennoch nicht, erst kurz vor Schluss verloren die nie aufgebenden Gäste den Anschluss.

Mittweida begann als Tabellendritter gegen den unmittelbaren und punktgleichen Verfolger gewohnt stark. Das erst Viertel ging mit 18:12 an die Hausherren. Die Rand-Chemnitzer wollten in dieser Partei aber unbedingt gewinnen und kämpften sich bis zu Pause wieder heran. Mittweida hatten zwischenzeitlich mit zehn Punkten geführt, musste sich zur Halbzeit aber mit dem knappen 30:27 begnügen. Nach dem Seitenwechsel legte die von Christopher Hausmann angetriebene HSG wieder stark los, bevor es einen kleinen Einbruch gab.

Eine erneute Zehn-Punkte-Führung schmolz aber nicht ganz dahin. Das HSG-Team fing sich wieder, auch weil nun mannschaftsdienlicher gespielt wurde. Mit 51:44 ging es ins Schlussviertel, in dem die Adelsberger nochmals zur Attacke bliesen. Nach zwei Minuten stand es nur noch 53:50, bis die Mittweidaer wieder Wege zum Korb fanden.

Als dann auch noch Center Sebastian Reising einen Dreier landete und Lucas Herfter es ihm gleich tat, war die Partie beim Stand von 69:56 praktisch entschieden. Die Gäste verzichteten auf schnelle Fouls, und so brachte die HSG den Heimerfolg locker über die Zeit. Grund zur Freude hatte jeder Akteur auf dem Feld, besonderes Lob bekam Mirko Bergner für seinen Dreier.

"Es ging heute darum, die Ruhe zu bewahren, und das haben wir insgesamt sehr gut hinbekommen", erklärte Sascha Poppitz. Der verletzte HSG-Spieler hat derzeit das Traineramt inne, teilt sich die Aufgaben als Übungsleiter im regulären Training mit Christopher Hausmann. Steffen Kandler, der zuvor für die Mannschaft verantwortlich war, hatte sich nach der Niederlage gegen Wurzen zurückgezogen. Er will weiterhin spielen, fällt aber im Moment krankheitsbedingt aus. Seiner Mannschaft drückte er am Sonntag in der Halle die Daumen.

"Wir haben gegen Adelsberg all das umsetzen können, was wir im Training geübt haben", sagte Poppitz. "Dabei haben wir uns auch nicht vom Gegner hetzen lassen, sondern sind ruhig geblieben. Das war heute eine schon sehr routinierte Vorstellung." Trotz früher Foulbelastung seien alle Spieler durchgekommen. Im neuen Jahr geht es für Mittweida am 7. Januar weiter. Dann ist die HSG beim bislang noch sieglosen Schlusslicht Turbine Zittau gefordert.

Statistik HSG Mittweida: Bergner (4), Fröhner (12), Hausmann (24), Herfter (15), Reising (9), Schneider (7), Wagner